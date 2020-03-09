Анонс Гран При Австралии: выбор шин и штрафные баллы

Выбор шин:

Выбор шин на Гран При Австралии Фото: Pirelli

Правила: На каждом этапе команды получают по одному обязательному комплекту Hard и Medium – и хотя бы один из них необходимо использовать по ходу гонки. Пилоты, прошедшие в финал квалификации, смогут использовать дополнительный комплект Soft, который команды обязаны сдать сразу после окончания субботних заездов.

Еще 10 комплектов шин из предложенного набора команды выбирают самостоятельно. По ходу сухой гонки пилоты должны использовать как минимум два разных состава резины.

Штрафные баллы: