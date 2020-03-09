Анонс Гран При Австралии: выбор шин и штрафные баллы

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Первая тренировка через
3 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Первая тренировка через
11 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
51 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
58 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
72 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
86 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
93 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
107 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
114 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
128 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
142 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
170 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
177 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
191 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
198 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
212 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
226 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
233 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
247 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
261 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Австралии / Анонс

Анонс Гран При Австралии: выбор шин и штрафные баллы

Билеты
Поделились
Комментарии
Анонс Гран При Австралии: выбор шин и штрафные баллы
9 мар. 2020 г., 04:14

Большинство команд выбрали для своих гонщиков самый мягкий из доступных составов резины

Этот анонс состоит из нескольких частей. Вот остальные:

Выбор шин:

Выбор шин на Гран При Австралии

Выбор шин на Гран При Австралии

Фото: Pirelli

Правила: На каждом этапе команды получают по одному обязательному комплекту Hard и Medium – и хотя бы один из них необходимо использовать по ходу гонки. Пилоты, прошедшие в финал квалификации, смогут использовать дополнительный комплект Soft, который команды обязаны сдать сразу после окончания субботних заездов.

Еще 10 комплектов шин из предложенного набора команды выбирают самостоятельно. По ходу сухой гонки пилоты должны использовать как минимум два разных состава резины.

Штрафные баллы:

Гонщик Баллы

Ближайшая дата

сгорания баллов 

и их количество
Germany Себастьян Феттель 7 2 (09.06.20)
Australia Даниэль Риккардо 7 2 (28.04.20)
Russian Federation Даниил Квят 5 2 (14.04.20)
Netherlands Макс Ферстаппен 4 2 (26.05.20)
Italy Антонио Джовинацци 4 1 (25.05.20)
Denmark Кевин Магнуссен 4 1 (26.05.20)
United Kingdom Льюис Хэмилтон 4 1 (29.06.20)
Canada Лэнс Стролл 3 2 (26.05.20)
Monaco Шарль Леклер  2 2 (29.09.20)
France Ромен Грожан 2 1 (30.03.20)
Finland Кими Райкконен 2 2 (29.09.20)
Spain Карлос Сайнс 1 1 (08.06.20)
Mexico Серхио Перес 1 1 (24.06.20)
United Kingdom Джордж Расселл 1 1 (29.06.20)
France Пьер Гасли 1 1 (25.05.20)
Thailand Александр Элбон 1 1 (08.09.20)
Правила: если пилот зарабатывает 12 баллов, то пропускает следующую гонку. Баллы сгорают спустя год после получения.
Следующая новость
Анонс Гран При Австралии: результаты действующих гонщиков

Предыдущая новость

Анонс Гран При Австралии: результаты действующих гонщиков

Следующая новость

Обычный гонщик с необычной историей. Чем интересен Николя Латифи

Обычный гонщик с необычной историей. Чем интересен Николя Латифи
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии Билеты
Местонахождение Альберт-Парк

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Первая тренировка Старт через
3 дня
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
чт 12 мар.
пт 13 мар.
21:00
12:00
Вторая тренировка
пт 13 мар.
пт 13 мар.
01:00
16:00
Третья тренировка
пт 13 мар.
сб 14 мар.
23:00
14:00
Квалификация
сб 14 мар.
сб 14 мар.
02:00
17:00
Гонка
вс 15 мар.
вс 15 мар.
01:10
16:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

«Он шел как боксер на главный бой». Кубица о дебюте Петрова в Ф1 (это было 10 лет назад)

2
Формула 1

AlphaTauri поставила условие команде Red Bull

3
Формула 1

Грид-герлз в автогонках: с чего все началось?

4
Формула 1

Анонс Гран При Австралии: расписание, трансляции и статистика

54мин
5
Формула 1

Анонс Гран При Австралии: выбор шин и штрафные баллы

53мин

Последние видео

«Зандфорт», вид сверху. Посмотрите, как Ферстаппен проехал полный круг по новой трассе Ф1 01:10
Формула 1

«Зандфорт», вид сверху. Посмотрите, как Ферстаппен проехал полный круг по новой трассе Ф1

Макс Ферстаппен проехал круг по «Зандфорту»: видео 01:31
Формула 1

Макс Ферстаппен проехал круг по «Зандфорту»: видео

Трасса Формулы 1 в Ханое: вид сверху 00:45
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: вид сверху

Подвеска Red Bull крупным планом: разбираемся, как все устроено 01:52
Формула 1

Подвеска Red Bull крупным планом: разбираемся, как все устроено

Что внутри у гоночного болида Mercedes-2020 01:18
Формула 1

Что внутри у гоночного болида Mercedes-2020

Самое важное:

Обычный гонщик с необычной историей. Чем интересен Николя Латифи
F1

Обычный гонщик с необычной историей. Чем интересен Николя Латифи

Анонс Гран При Австралии: выбор шин и штрафные баллы
F1

Анонс Гран При Австралии: выбор шин и штрафные баллы

Анонс Гран При Австралии: результаты действующих гонщиков
F1

Анонс Гран При Австралии: результаты действующих гонщиков

Анонс Гран При Австралии: расписание, трансляции и статистика
F1

Анонс Гран При Австралии: расписание, трансляции и статистика

Анонс Гран При Австралии Формулы 1: все о трассе в Альберт-парке
F1

Анонс Гран При Австралии Формулы 1: все о трассе в Альберт-парке

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
12 мар. - 15 мар.
Билеты
19 мар. - 22 мар.
Билеты
2 апр. - 5 апр.
Билеты
30 апр. - 3 мая
Билеты
7 мая - 10 мая
Билеты
21 мая - 24 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.