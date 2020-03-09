Анонс Гран При Австралии: выбор шин и штрафные баллы
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9 мар. 2020 г., 04:14
Большинство команд выбрали для своих гонщиков самый мягкий из доступных составов резины
Этот анонс состоит из нескольких частей. Вот остальные:
Выбор шин:
Выбор шин на Гран При Австралии
Фото: Pirelli
Правила: На каждом этапе команды получают по одному обязательному комплекту Hard и Medium – и хотя бы один из них необходимо использовать по ходу гонки. Пилоты, прошедшие в финал квалификации, смогут использовать дополнительный комплект Soft, который команды обязаны сдать сразу после окончания субботних заездов.
Еще 10 комплектов шин из предложенного набора команды выбирают самостоятельно. По ходу сухой гонки пилоты должны использовать как минимум два разных состава резины.
Штрафные баллы:
|Гонщик
|Баллы
|
Ближайшая дата
сгорания баллов
и их количество
|Себастьян Феттель
|7
|2 (09.06.20)
|Даниэль Риккардо
|7
|2 (28.04.20)
|Даниил Квят
|5
|2 (14.04.20)
|Макс Ферстаппен
|4
|2 (26.05.20)
|Антонио Джовинацци
|4
|1 (25.05.20)
|Кевин Магнуссен
|4
|1 (26.05.20)
|Льюис Хэмилтон
|4
|1 (29.06.20)
|Лэнс Стролл
|3
|2 (26.05.20)
|Шарль Леклер
|2
|2 (29.09.20)
|Ромен Грожан
|2
|1 (30.03.20)
|Кими Райкконен
|2
|2 (29.09.20)
|Карлос Сайнс
|1
|1 (08.06.20)
|Серхио Перес
|1
|1 (24.06.20)
|Джордж Расселл
|1
|1 (29.06.20)
|Пьер Гасли
|1
|1 (25.05.20)
|Александр Элбон
|1
|1 (08.09.20)
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии Билеты
|Местонахождение
|Альберт-Парк
Анонс Гран При Австралии: выбор шин и штрафные баллы
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3 дня
|Сессия
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|Первая тренировка
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чт 12 мар.
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|Вторая тренировка
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сб 14 мар.
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23:00
14:00
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|Квалификация
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сб 14 мар.
сб 14 мар.
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02:00
17:00
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|Гонка
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вс 15 мар.
вс 15 мар.
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01:10
16:10
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