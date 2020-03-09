Анонс Гран При Австралии: результаты действующих гонщиков
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9 мар. 2020 г., 04:14
Больше всего гонок в Альберт-парке провел Кими Райкконен, он же автор наибольшего числа лучших кругов
Этот анонс состоит из нескольких частей. Вот остальные:
Достижения действующих гонщиков на Гран При Австралии:
|Гонщик
|Поулы
|Победы
|Подиумы
|Лучшие круги
|
Льюис
Хэмилтон
|8
|2
|9
|1
|Себастьян Феттель
|3
|3
|7
|-
|Валттери Боттас
|-
|1
|2
|1
|Кими Райкконен
|1
|2
|6
|6
|Макс Ферстаппен
|-
|-
|1
|-
|Даниэль Риккардо
|-
|-
|-
|2
|Кевин Магнуссен
|-
|-
|1
|-
Результаты действующих гонщиков на Гран При Австралии:
|Гонщик
|Гонки
|Финиши в очках
|Сходы
|
Лучший результат
в квал-ии
|Средняя позиция в квал-ии
|Лучший результат в гонке
|Средняя позиция в гонке
|Очки
|Льюис Хэмилтон
|13
|11
|1
|1
|3
|1
|3
|164
|
Себастьян Феттель
|12
|8
|3
|1
|4
|1
|3
|150
|Валттери Боттас
|6
|5
|0
|2
|7
|1
|4
|59
|Кими Райкконен
|17
|12
|3
|1
|8
|1
|5
|99
|Даниэль Риккардо
|8
|4
|3
|2
|9
|4
|6
|34
|Серхио Перес
|8
|4
|0
|9
|13
|7
|10
|12
|Макс Ферстаппен
|5
|4
|1
|4
|6
|3
|6
|34
|Джордж Расселл
|1
|0
|0
|19
|19
|16
|16
|0
|Ромен Грожан
|8
|2
|6
|3
|10
|6
|8
|9
|Ландо Норрис
|1
|0
|0
|8
|8
|12
|12
|0
|Карлос Сайнс
|5
|4
|1
|7
|10
|8
|9
|9
|Шарль Леклер
|2
|1
|0
|5
|11
|5
|9
|10
|Кевин Магнуссен
|6
|2
|2
|4
|11
|2
|7
|26
|Даниил Квят
|5
|3
|0
|8
|13
|9
|9
|5
|Пьер Гасли
|2
|0
|1
|17
|19
|11
|11
|0
|Лэнс Стролл
|3
|1
|1
|14
|16
|9
|12
|2
|Эстебан Окон
|2
|1
|0
|14
|15
|10
|11
|1
|Алекс Элбон
|1
|0
|0
|13
|13
|14
|14
|0
Результаты последних пяти Гран При Австралии:
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|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии Билеты
Анонс Гран При Австралии: результаты действующих гонщиков
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База данных
12 мар. - 15 мар.
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|Сессия
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сб 14 мар.
сб 14 мар.
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03:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 14 мар.
сб 14 мар.
|
06:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 15 мар.
вс 15 мар.
|
05:10
16:10
|
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