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Формула 1 / Гран При Австралии / Анонс

Анонс Гран При Австралии: результаты действующих гонщиков

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Анонс Гран При Австралии: результаты действующих гонщиков
9 мар. 2020 г., 04:14

Больше всего гонок в Альберт-парке провел Кими Райкконен, он же автор наибольшего числа лучших кругов

Этот анонс состоит из нескольких частей. Вот остальные:

Достижения действующих гонщиков на Гран При Австралии:

Гонщик Поулы Победы Подиумы Лучшие круги

United Kingdom Льюис

Хэмилтон

 8 2 9 1
Germany Себастьян Феттель  3 3 7 -
Finland Валттери Боттас  - 1 2 1
Finland Кими Райкконен  1 2 6 6
Netherlands Макс Ферстаппен  - - 1 -
Australia Даниэль Риккардо - - - 2
Denmark Кевин Магнуссен - - 1 -

Результаты действующих гонщиков на Гран При Австралии:

Гонщик Гонки Финиши в очках Сходы

Лучший результат

в квал-ии

 Средняя позиция в квал-ии Лучший результат в гонке Средняя позиция в гонке Очки
United Kingdom Льюис Хэмилтон 13 11 1 1 3 1 3 164

Germany

Себастьян Феттель 

 12 8 3 1 4 1 3 150
Finland Валттери Боттас  6 5 0 2 7 1 4 59
Finland Кими Райкконен  17 12 3 1 8 1 5 99
Australia Даниэль Риккардо  8 4 3 2 9 4 6 34
Mexico Серхио Перес  8 4 0 9 13 7 10 12
Netherlands Макс Ферстаппен  5 4 1 4 6 3 6 34
United Kingdom Джордж Расселл 1 0 0 19 19 16 16 0
France Ромен Грожан  8 2 6 3 10 6 8 9
United Kingdom Ландо Норрис 1 0 0 8 8 12 12 0
Spain Карлос Сайнс 5 4 1 7 10 8 9 9
Monaco Шарль Леклер 2 1 0 5 11 5 9 10
Denmark Кевин Магнуссен  6 2 2 4 11 2 7 26
Russian Federation Даниил Квят 5 3 0 8 13 9 9 5
France Пьер Гасли 2 0 1 17 19 11 11 0
Canada Лэнс Стролл 3 1 1 14 16 9 12 2
France Эстебан Окон 2 1 0 14 15 10 11 1
United Kingdom Алекс Элбон 1 0 0 13 13 14 14 0

Результаты последних пяти Гран При Австралии:

Год Поул-позиция Лучший круг Победитель гонки Победившая команда
2019 United Kingdom Льюис Хэмилтон Finland Валттери Боттас Finland Валттери Боттас  Mercedes
2018 United Kingdom Льюис Хэмилтон  Australia Даниэль Риккардо  Себастьян Феттель Italy Ferrari
2017 United Kingdom Льюис Хэмилтон  Finland Кими Райкконен  Себастьян Феттель Italy Ferrari
2016 United Kingdom Льюис Хэмилтон Australia Даниэль Риккардо  Нико Росберг  Mercedes
2015 United Kingdom Льюис Хэмилтон United Kingdom Льюис Хэмилтон United Kingdom Льюис Хэмилтон  Mercedes
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Этап Гран При Австралии Билеты

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Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Первая тренировка Старт через
3 дня
Сессия Дата
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 Содержание
Первая тренировка
пт 13 мар.
пт 13 мар.
01:00
12:00
Вторая тренировка
пт 13 мар.
пт 13 мар.
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16:00
Третья тренировка
сб 14 мар.
сб 14 мар.
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14:00
Квалификация
сб 14 мар.
сб 14 мар.
06:00
17:00
Гонка
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вс 15 мар.
05:10
16:10
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