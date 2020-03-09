Анонс Гран При Австралии: расписание, трансляции и статистика

Гран При Австралии проводится с 1928 года, однако только в 1985 году этот этап стал частью чемпионата мира Формулы 1. До тех пор Гран При носил локальный статус. К слову, единственный пилот, который выигрывал Гран При Австралии как до Формулы 1, так и в составе чемпионата мира – Ален Прост.

В 1996 году этап переехал в Мельбурн на полугородскую трассу в Альберт-парке. Трасса существует с 1956 года, однако к проведению этапа Формулы 1 в 1996 году ее реконструировали.

Временные трибуны начинают возводить за пару месяцев до старта этапа, они вмещают 80 тысяч зрителей. Впрочем, есть и открытые места, где просмотр заездов можно совместить с пикником. По данным организаторов, в прошлом сезоне за весь уик-энд здесь побывало около 300 тысяч зрителей.