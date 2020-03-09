Анонс Гран При Австралии: расписание, трансляции и статистика
Формула 1 возвращается несмотря на пожары, наводнения и коронавирус. Рассказываем, где и когда смотреть гонку, квалификацию и тренировки Ф1 в Мельбурне
Этот анонс состоит из нескольких частей. Вот остальные:
Гонкой в Альберт-парке открывается новый сезон Формулы 1 2020 года.
|1-й этап чемпионата мира
|Гран При Австралии
|12 - 15 марта
|Мельбурн, полугородская трасса в Альберт-Парке
Гран При Австралии проводится с 1928 года, однако только в 1985 году этот этап стал частью чемпионата мира Формулы 1. До тех пор Гран При носил локальный статус. К слову, единственный пилот, который выигрывал Гран При Австралии как до Формулы 1, так и в составе чемпионата мира – Ален Прост.
В 1996 году этап переехал в Мельбурн на полугородскую трассу в Альберт-парке. Трасса существует с 1956 года, однако к проведению этапа Формулы 1 в 1996 году ее реконструировали.
Временные трибуны начинают возводить за пару месяцев до старта этапа, они вмещают 80 тысяч зрителей. Впрочем, есть и открытые места, где просмотр заездов можно совместить с пикником. По данным организаторов, в прошлом сезоне за весь уик-энд здесь побывало около 300 тысяч зрителей.
|
85-й Гран При Австралии
|
24-й Гран При Австралии на трассе в Альберт-парке
|35-й Гран При Австралии в статусе этапа чемпионата мира
|24-й Гран При Австралии в статусе этапа чемпионата мира на трассе в Альберт-парке
Расписание уик-энда и трансляций:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Трансляции (московское время)
|
Первая тренировка
|13 марта, пятница
|04:00-05:30
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 03:55
Запись:
Матч! Арена, 14:25 (13 марта)
|
Вторая
тренировка
|13 марта, пятница
|08:00-09:30
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 07:55
Запись:
Матч! Арена, 16:05 (13 марта)
|
Третья
тренировка
|14 марта, суббота
|06:00-07:00
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 05:55
Запись:
Матч! Арена, 22:20 (14 марта)
|Квалификация
|14 марта, суббота
|09:00-10:00
|
Прямой эфир:
Матч! ТВ, 08:55
Запись:
Матч! Арена, 17:00 (14 марта)
Матч! Арена, 23:30 (14 марта)
Матч! Арена, 13:05 (15 марта)
|Гонка
|15 марта, воскресенье
|08:10-10:10
|
Прямой эфир:
Матч! ТВ, 07:50
Матч! Арена, 14:20 (15 марта)
Предварительный прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
13 марта, пятница
|22/14 °C
|Облачно
|60%
|Северный, северо-западный, 4,4 м/с
|до 69 %
|14 марта, суббота
|18/13 °C
|
Облачно
|40%
|Южный, юго-западный, 4,2 м/с
|до 76 %
|15 марта, воскресенье
|18/13 °C
|
Переменная
облачность
|20%
|Южный, юго-западный, 5,3 м/с
|до 67 %
Статистика 2019 года:
|
Лучшее время
первой тренировки
|1:23.599 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
|
Лучшее время
второй тренировки
|1:22.600 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
|
Лучшее время
третьей тренировки
|1:22.292 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
|Время поула
|1:22.043 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
|Победитель
|
Валттери Боттас / Mercedes (1 час 25 мин. 27.525 секунды)
Средняя скорость – 215,954 км/ч
|Лучший круг в гонке
|1:25.580 – Валттери Боттас / Mercedes
|Подиум
|
1. Валттери Боттас / Mercedes
2. Льюис Хэмилтон / Mercedesri
3. Макс Ферстаппен / Red Bull
|Полные результаты
|Гран При Австралии 2019
|
Освежите в памяти
ту гонку
|
Боттас выиграл Гран При Австралии, Honda и Ферстаппен отобрали подиум у Ferrari
Гран При Австралии: пять быстрых выводов
Результаты последних пяти Гран При Австралии:
Рекордсмены Гран При Австралии:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Михаэль Шумахер (4)
|
Ferrari (12) и
McLaren (12)
|Поулы
|
Льюис Хэмилтон (8)
|McLaren (10)
|Лучшие круги
|
Кими Райкконен (6)
|
Ferrari (9)
Предыдущая новость
Анонс Гран При Австралии Формулы 1: все о трассе в Альберт-парке
Следующая новость
Анонс Гран При Австралии: результаты действующих гонщиков
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии Билеты
|Местонахождение
|Альберт-Парк
Анонс Гран При Австралии: расписание, трансляции и статистика
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
чт 12 мар.
пт 13 мар.
|
21:00
12:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 13 мар.
пт 13 мар.
|
01:00
16:00
|
|Третья тренировка
|
пт 13 мар.
сб 14 мар.
|
23:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 14 мар.
сб 14 мар.
|
02:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 15 мар.
вс 15 мар.
|
01:10
16:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
12 мар. - 15 мар.Билеты
|
19 мар. - 22 мар.Билеты
|
2 апр. - 5 апр.Билеты
|
30 апр. - 3 маяБилеты
|
7 мая - 10 маяБилеты
|
21 мая - 24 маяБилеты