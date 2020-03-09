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Формула 1 / Гран При Австралии / Анонс

Анонс Гран При Австралии: расписание, трансляции и статистика

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Анонс Гран При Австралии: расписание, трансляции и статистика
9 мар. 2020 г., 04:13

Формула 1 возвращается несмотря на пожары, наводнения и коронавирус. Рассказываем, где и когда смотреть гонку, квалификацию и тренировки Ф1 в Мельбурне

Этот анонс состоит из нескольких частей. Вот остальные:

Гонкой в Альберт-парке открывается новый сезон Формулы 1 2020 года.

1-й этап чемпионата мира
Australia Гран При Австралии
12 - 15 марта
Мельбурн, полугородская трасса в Альберт-Парке

Гран При Австралии проводится с 1928 года, однако только в 1985 году этот этап стал частью чемпионата мира Формулы 1. До тех пор Гран При носил локальный статус. К слову, единственный пилот, который выигрывал Гран При Австралии как до Формулы 1, так и в составе чемпионата мира – Ален Прост.

В 1996 году этап переехал в Мельбурн на полугородскую трассу в Альберт-парке. Трасса существует с 1956 года, однако к проведению этапа Формулы 1 в 1996 году ее реконструировали. 

Временные трибуны начинают возводить за пару месяцев до старта этапа, они вмещают 80 тысяч зрителей. Впрочем, есть и открытые места, где просмотр заездов можно совместить с пикником. По данным организаторов, в прошлом сезоне за весь уик-энд здесь побывало около 300 тысяч зрителей.

85-й Гран При Австралии

24-й Гран При Австралии на трассе в Альберт-парке
35-й Гран При Австралии в статусе этапа чемпионата мира
24-й Гран При Австралии в статусе этапа чемпионата мира на трассе в Альберт-парке

Расписание уик-энда и трансляций:

Сессия Дата Московское время Трансляции (московское время)

 

Первая тренировка

 

 13 марта, пятница  04:00-05:30

Прямой эфир: 

Матч! Арена, 03:55

 

Запись: 

Матч! Арена, 14:25 (13 марта)

Вторая

тренировка

 13 марта, пятница  08:00-09:30 

Прямой эфир: 

Матч! Арена, 07:55

 

Запись: 

Матч! Арена, 16:05 (13 марта)

Третья

тренировка

 14 марта, суббота  06:00-07:00

Прямой эфир: 

Матч! Арена, 05:55

 

Запись: 

Матч! Арена, 22:20 (14 марта)
Квалификация 14 марта, суббота  09:00-10:00

Прямой эфир: 

Матч! ТВ, 08:55 

 

Запись: 

Матч! Арена, 17:00 (14 марта)

Матч! Арена, 23:30 (14 марта) 

Матч! Арена, 13:05 (15 марта) 
Гонка 15 марта, воскресенье  08:10-10:10

 Прямой эфир: 

Матч! ТВ, 07:50

 

Матч! Арена, 14:20 (15 марта)   
Примечание: телеканал может внести изменения в сетку вещания

Предварительный прогноз погоды на уик-энд:

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

13 марта, пятница

 22/14 °C Облачно 60% Северный, северо-западный, 4,4 м/с до 69 %
14 марта, суббота 18/13 °C

Облачно

 40% Южный, юго-западный, 4,2 м/с до 76 %
15 марта, воскресенье 18/13 °C

Переменная

облачность

 20% Южный, юго-западный, 5,3 м/с до 67 %

Статистика 2019 года:

Лучшее время

первой тренировки

 1:23.599 –United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes

Лучшее время

второй тренировки

 1:22.600 –United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes

Лучшее время

третьей тренировки

 1:22.292 – United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes
Время поула 1:22.043 – United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes
Победитель

Finland Валттери Боттас /  Mercedes (1 час 25 мин. 27.525 секунды)

Средняя скорость – 215,954 км/ч
Лучший круг в гонке 1:25.580 –Finland Валттери Боттас /  Mercedes
Подиум

1. Finland Валттери Боттас /  Mercedes

2. United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedesri

3. Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull
Полные результаты Гран При Австралии 2019

Освежите в памяти

ту гонку

Боттас выиграл Гран При Австралии, Honda и Ферстаппен отобрали подиум у Ferrari

 

Гран При Австралии: пять быстрых выводов

Результаты последних пяти Гран При Австралии:

Год Поул-позиция Лучший круг Победитель гонки Победившая команда
2019 United Kingdom Льюис Хэмилтон Finland Валттери Боттас Finland Валттери Боттас  Mercedes
2018 United Kingdom Льюис Хэмилтон  Australia Даниэль Риккардо  Себастьян Феттель Italy Ferrari
2017 United Kingdom Льюис Хэмилтон  Finland Кими Райкконен  Себастьян Феттель Italy Ferrari
2016 United Kingdom Льюис Хэмилтон Australia Даниэль Риккардо  Нико Росберг  Mercedes
2015 United Kingdom Льюис Хэмилтон United Kingdom Льюис Хэмилтон United Kingdom Льюис Хэмилтон  Mercedes

Рекордсмены Гран При Австралии:

  Пилоты Команды
Победы

 Михаэль Шумахер (4)

Italy Ferrari (12) и 

United Kingdom McLaren (12)
Поулы

United Kingdom Льюис Хэмилтон (8)

 United Kingdom McLaren (10)
Лучшие круги

Finland Кими Райкконен (6)

Italy Ferrari (9)
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии Билеты
Местонахождение Альберт-Парк

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Первая тренировка Старт через
3 дня
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
чт 12 мар.
пт 13 мар.
21:00
12:00
Вторая тренировка
пт 13 мар.
пт 13 мар.
01:00
16:00
Третья тренировка
пт 13 мар.
сб 14 мар.
23:00
14:00
Квалификация
сб 14 мар.
сб 14 мар.
02:00
17:00
Гонка
вс 15 мар.
вс 15 мар.
01:10
16:10
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