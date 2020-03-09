Анонс Гран При Австралии Формулы 1: все о трассе в Альберт-парке
Гран При Австралии проводится с 1928 года, но Формула 1 в Мельбурне – только с 1996 года. Лучший круг в гонке все еще принадлежит Михаэлю Шумахеру. Быстрейшее квалификационное время год назад обновил Льюис Хэмилтон
Этот анонс состоит из нескольких частей. Вот остальные:
|
Год первой гонки на нынешней конфигурации
|
1996
|
Длина круга
|
5,303 км
12-е место среди всех трасс сезона
+ 2 % к среднему показателю*
|
Направление движения
|
По часовой стрелке
|
Количество поворотов
|
16 (10 правых, 6 правых)
|
Средняя скорость
|
235 км/ч
6-е место среди всех трасс сезона
+ 5 % от среднего показателя
|
Максимальная скорость
|
321 км/ч
15-е место среди всех трасс сезона
- 1,9 % к среднему показателю
|
Процент дистанции с полным газом
|
77 %
11-е место среди всех трасс сезона
+ 25 % от среднего показателя
|
Расход топлива
|
1,72 кг на круг
11-е место среди всех трасс сезона
- 2,5 % к среднему показателю
* Среднее арифметическое соответствующих показателей всех трасс сезона
Оценка трассы от Pirelli:
|Нагрузка на шины
|1 из 5
|Требуемая прижимная сила
|4 из 5
|Боковые перегрузки
|2 из 5
|Абразивность асфальта
|3 из 5
|Сцепные свойства асфальта
|1 из 5
Рекорды круга:
|Рекорд круга в квалификации
|1:20.486 – Льюис Хэмилтон / Mercedes / 2019 год
|Рекорд круга в гонке
|1:24.125 – Михаэль Шумахер / Ferrari / 2009 год
Рекордсмены Гран При Австралии на трассе в Альберт-парк в действующей конфигурации:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Себастьян Феттель (3)
|
Ferrari (8)
|Поулы
|
Льюис Хэмилтон (8)
|Mercedes (6)
|Лучшие круги
|
Кими Райкконен (6)
|
Ferrari (6) и McLaren (6)
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии Билеты
|Местонахождение
|Альберт-Парк
Анонс Гран При Австралии Формулы 1: все о трассе в Альберт-парке
База данных
|Сессия
|Дата
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Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
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чт 12 мар.
пт 13 мар.
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18:00
12:00
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|Вторая тренировка
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чт 12 мар.
пт 13 мар.
|
22:00
16:00
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|Третья тренировка
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пт 13 мар.
сб 14 мар.
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20:00
14:00
|
|Квалификация
|
пт 13 мар.
сб 14 мар.
|
23:00
17:00
|
|Гонка
|
сб 14 мар.
вс 15 мар.
|
22:10
16:10
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