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Формула 1 / Гран При Австралии / Анонс

Анонс Гран При Австралии Формулы 1: все о трассе в Альберт-парке

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Анонс Гран При Австралии Формулы 1: все о трассе в Альберт-парке
9 мар. 2020 г., 04:13

Гран При Австралии проводится с 1928 года, но Формула 1 в Мельбурне – только с 1996 года. Лучший круг в гонке все еще принадлежит Михаэлю Шумахеру. Быстрейшее квалификационное время год назад обновил Льюис Хэмилтон

Этот анонс состоит из нескольких частей. Вот остальные:

 

Год первой гонки на нынешней конфигурации

 

 

1996

 

Длина круга

5,303 км

12-е место среди всех трасс сезона

+ 2 % к среднему показателю*

 

Направление движения

 

 

По часовой стрелке

 

Количество поворотов

 

 

16 (10 правых, 6 правых)

 

 

Средняя скорость

235 км/ч

6-е место среди всех трасс сезона

+ 5 % от среднего показателя

 

Максимальная скорость

321 км/ч

15-е место среди всех трасс сезона

- 1,9 % к среднему показателю

 

Процент дистанции с полным газом

77 %

11-е место среди всех трасс сезона

+ 25 % от среднего показателя

 

Расход топлива

1,72 кг на круг

11-е место среди всех трасс сезона

- 2,5 % к среднему показателю

* Среднее арифметическое соответствующих показателей всех трасс сезона

Оценка трассы от Pirelli:

Нагрузка на шины 1 из 5
Требуемая прижимная сила 4 из 5
Боковые перегрузки 2 из 5
Абразивность асфальта  3 из 5
Сцепные свойства асфальта 1 из 5

Рекорды круга:

Рекорд круга в квалификации 1:20.486 – United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes / 2019 год
Рекорд круга в гонке 1:24.125 –  Михаэль Шумахер / Italy Ferrari / 2009 год

Рекордсмены Гран При Австралии на трассе в Альберт-парк в действующей конфигурации:

  Пилоты Команды
Победы

 Себастьян Феттель (3)

Italy Ferrari (8)
Поулы

United Kingdom Льюис Хэмилтон (8)

  Mercedes (6)
Лучшие круги

Finland Кими Райкконен (6)

Italy Ferrari (6) и United Kingdom McLaren (6)
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии Билеты
Местонахождение Альберт-Парк

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Первая тренировка Старт через
3 дня
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
чт 12 мар.
пт 13 мар.
18:00
12:00
Вторая тренировка
чт 12 мар.
пт 13 мар.
22:00
16:00
Третья тренировка
пт 13 мар.
сб 14 мар.
20:00
14:00
Квалификация
пт 13 мар.
сб 14 мар.
23:00
17:00
Гонка
сб 14 мар.
вс 15 мар.
22:10
16:10
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