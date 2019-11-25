Анонс Гран При Абу-Даби: выбор шин, элементы силовых установок, штрафные баллы
В Red Bull заказали больше самых мягких шин Soft, чем представители других топ-команд. А единственным пилотом, который может получить новые элементы силовой установки и избежать штрафов, остался Лэнс Стролл.
Этот анонс состоит из нескольких частей. Вот остальные:
Выбор шин:
Выбор шин на Гран При Абу-Даби
Фото: Pirelli
Правила: На каждом этапе команды получают по одному обязательному комплекту Hard и Medium – и хотя бы один из них необходимо использовать по ходу гонки. Пилоты, прошедшие в финал квалификации, смогут использовать дополнительный комплект Soft, который команды должны сдать сразу после окончания субботних заездов.
Еще 10 комплектов шин из предложенного набора команды выбирают самостоятельно. По ходу сухой гонки пилоты должны использовать как минимум два разных состава резины.
Элементы силовых установок:
Элемент выделяется желтым, если следующая замена будет внеплановой, красным – если первая внеплановая замена уже произведена.
|Гонщик
|Мотор
|Турбина
|MGU-H
|MGU-K
|Батарея
|ЭБУ
|Льюис Хэмилтон
|3
|3
|3
|2
|2
|2
|Валттери Боттас
|3
|3
|3
|2
|2
|2
|Себастьян Феттель
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|Шарль Леклер
|4
|3
|3
|2
|2
|2
|Макс Ферстаппен
|5
|4
|4
|3
|3
|3
|
Александр Элбон
|5
|5
|5
|4
|3
|3
|Даниэль Риккардо
|5
|4
|4
|4
|3
|4
|Нико Хюлькенберг
|6
|4
|4
|3
|2
|3
|Ромен Грожан
|3
|3
|3
|2
|2
|2
|Кевин Магнуссен
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|Карлос Сайнс
|6
|5
|5
|5
|5
|4
|Ландо Норрис
|4
|4
|4
|4
|4
|4
|Серхио Перес
|5
|5
|5
|4
|2
|2
|
Лэнс
Стролл
|4
|4
|4
|2
|1
|1
|Кими Райкконен
|4
|3
|3
|2
|2
|3
|Антонио Джовинацци
|4
|4
|4
|2
|2
|4
|
Даниил
Квят
|7
|7*
|7*
|6
|3
|3
|
Пьер
Гасли
|7
|5
|5
|5
|3
|3
|Джордж Расселл
|3
|3
|3
|2
|3
|3
|Роберт Кубица
|4
|4
|4
|2
|2
|2
* Имел место случай взлома пломб без замены элемента (официально приравнивается к замене элемента)
Правила: переход на первый компонент сверх прописанной в правилах нормы приводит к потере десяти стартовых позиций, на второй и последующие – пяти. Если общее количество штрафных позиций превышает 15, гонщик автоматически отправляется в конец решетки. Если таких оказалось несколько, их расположение определяется квалификационными временами.
Штрафные баллы:
|Гонщик
|Баллы
|
Ближайшая дата
сгорания баллов
и их количество
|Себастьян Феттель
|7
|2 (09.06.20)
|Даниэль Риккардо
|7
|2 (28.04.20)
|Даниил Квят
|5
|2 (14.04.20)
|Макс Ферстаппен
|4
|2 (26.05.20)
|Антонио Джовинацци
|4
|1 (25.05.20)
|Кевин Магнуссен
|4
|1 (26.05.20)
|Льюис Хэмилтон
|3
|1 (29.06.20)
|Лэнс Стролл
|3
|2 (26.05.20)
|Шарль Леклер
|2
|2 (29.09.20)
|Ромен Грожан
|2
|1 (31.06.20)
|Роберт Кубица
|2
|2 (17.11.20)
|Кими Райкконен
|2
|2 (29.09.20)
|Карлос Сайнс
|1
|1 (08.06.20)
|Серхио Перес
|1
|1 (24.06.20)
|Джордж Расселл
|1
|1 (29.06.20)
|Пьер Гасли
|1
|1 (25.05.20)
|Александр Элбон
|1
|1 (08.09.20)
|Нико Хюлькенберг
|1
|1 (17.11.20)
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Анонс Гран При Абу-Даби: выбор шин, элементы силовых установок, штрафные баллы
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|Вторая тренировка
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