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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Анонс

Анонс Гран При Абу-Даби: все о трассе «Яс-Марина»

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Анонс Гран При Абу-Даби: все о трассе «Яс-Марина»
25 нояб. 2019 г., 12:12

Трасса «Яс-Марина» появилась в календаре Формулы 1 в 2009 году. В той гонке лучший круг показал Себастьян Феттель – и этот рекорд держится до сих пор. А вот с лучшего квалификационного времени за эти 10 лет пилоты успели сбросить 5 секунд.

Этот анонс состоит из нескольких частей. Вот остальные:

 

Год первой гонки на нынешней конфигурации

 

 

2009

 

Длина круга

5,554 км

8-е место среди всех трасс сезона

+ 7 % к среднему показателю*

 

Направление движения

 

 

Против часовой стрелки

 

Количество поворотов

 

 

21 (12 левых, 9 правых)

 

 

Средняя скорость

210 км/ч

17-е место среди всех трасс сезона

- 13,4 % от среднего показателя

 

Максимальная скорость

336 км/ч

5-е место среди всех трасс сезона

+ 4,7 % к среднему показателю

 

Процент дистанции с полным газом

59 %

13-е место среди всех трасс сезона

- 3,8 % от среднего показателя

 

Расход топлива

1,82 кг на круг

8-е место среди всех трасс сезона

+ 3,1 % к среднему показателю

* Среднее арифметическое соответствующих показателей всех трасс сезона

Рекорды круга:

Рекорд круга в квалификации 1:34.794 – United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes / 2018 год
Рекорд круга в гонке 1:40.279 –  Себастьян Феттель /  Red Bull / 2009 год

Рекордсмены Гран При Абу-Даби:

  Пилоты Команды
Победы

United Kingdom Льюис Хэмилтон (4)

 Mercedes (5)
Поулы

United Kingdom Льюис Хэмилтон (4)

  Mercedes (5)
Лучшие круги

 Себастьян Феттель (4)

Austria Red Bull (4)
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