Анонс Гран При Абу-Даби: все о трассе «Яс-Марина»
Трасса «Яс-Марина» появилась в календаре Формулы 1 в 2009 году. В той гонке лучший круг показал Себастьян Феттель – и этот рекорд держится до сих пор. А вот с лучшего квалификационного времени за эти 10 лет пилоты успели сбросить 5 секунд.
Этот анонс состоит из нескольких частей. Вот остальные:
|
Год первой гонки на нынешней конфигурации
|
2009
|
Длина круга
|
5,554 км
8-е место среди всех трасс сезона
+ 7 % к среднему показателю*
|
Направление движения
|
Против часовой стрелки
|
Количество поворотов
|
21 (12 левых, 9 правых)
|
Средняя скорость
|
210 км/ч
17-е место среди всех трасс сезона
- 13,4 % от среднего показателя
|
Максимальная скорость
|
336 км/ч
5-е место среди всех трасс сезона
+ 4,7 % к среднему показателю
|
Процент дистанции с полным газом
|
59 %
13-е место среди всех трасс сезона
- 3,8 % от среднего показателя
|
Расход топлива
|
1,82 кг на круг
8-е место среди всех трасс сезона
+ 3,1 % к среднему показателю
* Среднее арифметическое соответствующих показателей всех трасс сезона
Рекорды круга:
|Рекорд круга в квалификации
|1:34.794 – Льюис Хэмилтон / Mercedes / 2018 год
|Рекорд круга в гонке
|1:40.279 – Себастьян Феттель / Red Bull / 2009 год
Рекордсмены Гран При Абу-Даби:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Льюис Хэмилтон (4)
|
Mercedes (5)
|Поулы
|
Льюис Хэмилтон (4)
|Mercedes (5)
|Лучшие круги
|
Себастьян Феттель (4)
|
Red Bull (4)
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Анонс Гран При Абу-Даби: все о трассе «Яс-Марина»
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|Первая тренировка
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пт 29 нояб.
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|Вторая тренировка
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пт 29 нояб.
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13:00
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|Третья тренировка
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сб 30 нояб.
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|Квалификация
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сб 30 нояб.
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13:00
17:00
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|Гонка
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13:10
17:10
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