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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Анонс

Анонс Гран При Абу-Даби: результаты действующих гонщиков

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Анонс Гран При Абу-Даби: результаты действующих гонщиков
25 нояб. 2019 г., 12:13

Больше всех гонок на «Яс-Марине» провели Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель – они же и являются самыми успешными пилотами на этой трассе.

Этот анонс состоит из нескольких частей. Вот остальные:

Достижения действующих гонщиков на Гран При Абу-Даби:

Гонщик Поулы Победы Подиумы Лучшие круги

United Kingdom Льюис

Хэмилтон

 4 4 7 2
Germany Себастьян Феттель  2 3 7 4
Finland Валттери Боттас  1 1 2 1
Finland Кими Райкконен  - 1 2 -
Netherlands Макс Ферстаппен  - - 1 -
Australia Даниэль Риккардо - - - 1

Результаты действующих гонщиков на Гран При Абу-Даби:

Гонщик Гонки Финиши в очках Сходы

Лучший результат

в квал-ии

 Средняя позиция в квал-ии Лучший результат в гонке Средняя позиция в гонке Очки
United Kingdom Льюис Хэмилтон 10 8 2 1 2 1 2 185

Germany

Себастьян Феттель 

 10 9 1 1 4 1 3 143
Finland Валттери Боттас  6 3 2 1 6 1 7 65
Finland Кими Райкконен  8 5 2 3 6 1 6 62
Australia Даниэль Риккардо  8 4 2 3 9 4 7 55
Mexico Серхио Перес  8 6 - 4 10 5 9 38
Netherlands Макс Ферстаппен  4 3 - 6 7 3 7 37
Germany Нико Хюлькенберг 8 4 2 6 10 6 9 36
France Ромен Грожан  8 3 1 7 13 4 16 16
Poland Роберт Кубица 2 2 - 7 9 5 7 10
Spain Карлос Сайнс 4 2 1 10 13 6 8 8
Monaco Шарль Леклер 1 1 - 8 8 7 7 6
Denmark Кевин Магнуссен  4 1 1 11 14 10 11 1
Russian Federation Даниил Квят 3 1 2 5 10 10 10 1
France Пьер Гасли 2 - 1 17 17 16 16 -
Canada Лэнс Стролл 2 - - 15 17 13 15 -

Результаты последних пяти Гран При Абу-Даби:

Год Поул-позиция Лучший круг Победитель гонки Победившая команда
2018 United Kingdom Льюис Хэмилтон  Себастьян Феттель United Kingdom Льюис Хэмилтон  Mercedes
2017 Finland Валттери Боттас Finland Валттери Боттас Finland Валттери Боттас  Mercedes
2016 United Kingdom Льюис Хэмилтон   Себастьян Феттель United Kingdom Льюис Хэмилтон   Mercedes
2015  Нико Росберг United Kingdom Льюис Хэмилтон   Нико Росберг  Mercedes
2014  Нико Росберг Australia Даниэль Риккардо United Kingdom Льюис Хэмилтон   Mercedes
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сб 30 нояб.
16:00
17:00
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вс 1 дек.
16:10
17:10
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