Анонс Гран При Абу-Даби: результаты действующих гонщиков
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25 нояб. 2019 г., 12:13
Больше всех гонок на «Яс-Марине» провели Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель – они же и являются самыми успешными пилотами на этой трассе.
Этот анонс состоит из нескольких частей. Вот остальные:
Достижения действующих гонщиков на Гран При Абу-Даби:
|Гонщик
|Поулы
|Победы
|Подиумы
|Лучшие круги
|
Льюис
Хэмилтон
|4
|4
|7
|2
|Себастьян Феттель
|2
|3
|7
|4
|Валттери Боттас
|1
|1
|2
|1
|Кими Райкконен
|-
|1
|2
|-
|Макс Ферстаппен
|-
|-
|1
|-
|Даниэль Риккардо
|-
|-
|-
|1
Результаты действующих гонщиков на Гран При Абу-Даби:
|Гонщик
|Гонки
|Финиши в очках
|Сходы
|
Лучший результат
в квал-ии
|Средняя позиция в квал-ии
|Лучший результат в гонке
|Средняя позиция в гонке
|Очки
|Льюис Хэмилтон
|10
|8
|2
|1
|2
|1
|2
|185
|
Себастьян Феттель
|10
|9
|1
|1
|4
|1
|3
|143
|Валттери Боттас
|6
|3
|2
|1
|6
|1
|7
|65
|Кими Райкконен
|8
|5
|2
|3
|6
|1
|6
|62
|Даниэль Риккардо
|8
|4
|2
|3
|9
|4
|7
|55
|Серхио Перес
|8
|6
|-
|4
|10
|5
|9
|38
|Макс Ферстаппен
|4
|3
|-
|6
|7
|3
|7
|37
|Нико Хюлькенберг
|8
|4
|2
|6
|10
|6
|9
|36
|Ромен Грожан
|8
|3
|1
|7
|13
|4
|16
|16
|Роберт Кубица
|2
|2
|-
|7
|9
|5
|7
|10
|Карлос Сайнс
|4
|2
|1
|10
|13
|6
|8
|8
|Шарль Леклер
|1
|1
|-
|8
|8
|7
|7
|6
|Кевин Магнуссен
|4
|1
|1
|11
|14
|10
|11
|1
|Даниил Квят
|3
|1
|2
|5
|10
|10
|10
|1
|Пьер Гасли
|2
|-
|1
|17
|17
|16
|16
|-
|Лэнс Стролл
|2
|-
|-
|15
|17
|13
|15
|-
Результаты последних пяти Гран При Абу-Даби:
|Год
|Поул-позиция
|Лучший круг
|Победитель гонки
|Победившая команда
|2018
|Льюис Хэмилтон
|Себастьян Феттель
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2017
|Валттери Боттас
|Валттери Боттас
|Валттери Боттас
|Mercedes
|2016
|Льюис Хэмилтон
|Себастьян Феттель
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2015
|Нико Росберг
|Льюис Хэмилтон
|Нико Росберг
|Mercedes
|2014
|Нико Росберг
|Даниэль Риккардо
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
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Анонс Гран При Абу-Даби: результаты действующих гонщиков
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|Сессия
|Дата
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|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
12:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
16:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
13:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
16:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
16:10
17:10
|
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