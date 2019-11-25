Анонс Гран При Абу-Даби: расписание, трансляции и статистика
Казалось бы, этап в Объединенных Арабских Эмиратах появился в календаре Формулы 1 сравнительно недавно. А на деле гонка на трассе «Яс-Марина» пройдет уже в 11-й раз.
Этот анонс состоит из нескольких частей. Вот остальные:
Главное гоночное событие ближайших выходных – финальный в сезоне Гран При Формулы 1.
|21-й этап чемпионата мира
|Гран При Абу-Даби
|29 ноября - 1 декабря
|Абу-Даби, трасса «Яс-Марина»
Этап Формулы 1 в Абу-Даби появился в календаре чемпионата мира в 2009 году. А начиная с 2014-го гонка в ОАЭ закрывает сезон Ф1.
«Яс-Марину» построили на искусственном острове Яс за три года. Стоимость проекта, включившего в себя автодром, пятизвездочный отель, парк развлечений Ferrari World, искусственную гавань для яхт, торговый центр и ряд других объектов составила 1,3 млрд долларов.
Поскольку в исламе цифра 5 считается счастливой, изначально предполагалось, что длина трассы составит 5555 метров. Но в процессе строительства один метр куда-то «потерялся».
Трибуны «Яс-Марины» вмещают 55000 зрителей. Все они крытые – такого не встретишь ни на одной другой трассе из календаря Ф1. Также Гран При Абу-Даби – единственный этап чемпионата, который проходит на закате.
Что касается рекордов, то Льюис Хэмилтон одержал в Абу-Даби больше всех побед и чаще всех стоял на поуле – по четыре раза.
Одним из самых ярких Гран При в ОАЭ стал заключительный этап сезона в 2010 году, когда сразу четыре пилота приехали в Абу-Даби с реальными шансами на титул. Фаворитом был Фернандо Алонсо, но он провел неудачную гонку, застряв после пит-стопа за Виталием Петровым. А победа и в Гран При, и в чемпионате досталась Себастьяну Феттелю.
Особенно запоминающимся стал Гран При Абу-Даби-2012, когда Кими Райкконен одержал свою первую победу в составе Lotus (теперь эта команда вновь выступает под именем Renault) – а также по ходу гонки сказал в радиоэфире ставшую знаменитой фразу: «Оставьте меня в покое, я знаю что делаю».
В 2014 году в Абу-Даби в единственный раз в истории Ф1 разыгрывались двойные очки. Гонку и титул тогда выиграл Льюис Хэмилтон.
Гран При Абу-Даби 2019 года станет 11-м в статусе этапа чемпионата мира.
Расписание уик-энда и трансляций:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Трансляции (московское время)
|
Первая тренировка
|29 ноября, пятница
|12:00-13:30
|
Запись:
Матч! Арена, 23:30 (29 ноября)
|
Вторая
тренировка
|29 ноября, пятница
|16:00-17:30
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 15:55
Запись:
Матч! Арена, 01:10 (30 ноября)
Матч! Арена, 06:50 (30 ноября)
|
Третья
тренировка
|30 ноября, суббота
|13:00-14:00
|
Запись:
Матч! Арена, 13:35 (30 ноября)
|Квалификация
|30 ноября, суббота
|16:00-17:00
|
Прямой эфир:
Матч! ТВ, 15:55
Запись:
Матч! Арена, 18:10 (30 ноября)
Матч! Арена, 23:40 (30 ноября)
Матч! Арена, 06:50 (1 декабря)
|Гонка
|1 декабря, воскресенье
|16:10-18:10
|
Прямой эфир:
Матч! ТВ, 16:00
Матч! Арена, 21:15 (1 декабря)
Матч ТВ, 03:30 (2 декабря)
Предварительный прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
29 ноября, пятница
|27/22 °C
|Солнечно
|0%
|Западный, юго-западный, 3,3 м/с
|до 58 %
|30 ноября, суббота
|27/22 °C
|
Солнечно
|0%
|Западный, северо-западный, 3,8 м/с
|до 61 %
|1 декабря, воскресенье
|27/22 °C
|Солнечно
|0%
|
Северо-западный,
3,8 м/с
|до 60 %
Статистика 2018 года:
|
Лучшее время
первой тренировки
|1:38.491 – Макс Ферстаппен / Red Bull
|
Лучшее время
второй тренировки
|1:37.236 – Валттери Боттас / Mercedes
|
Лучшее время
третьей тренировки
|1:37.176 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
|Время поула
|1:34.794 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
|Победитель
|
Льюис Хэмилтон / Mercedes (1 час 39 мин. 40.382 секунды)
Средняя скорость – 183,814 км/ч
|Лучший круг в гонке
|1:40.867 – Себастьян Феттель / Ferrari
|Подиум
|
1. Льюис Хэмилтон / Mercedes
2. Себастьян Феттель / Ferrari
3. Макс Ферстаппен / Red Bull
|Полные результаты
|Гран При Абу-Даби 2018
|
Освежите в памяти
ту гонку
|
Хэмилтон завершил сезон 2018 года победой в Абу-Даби
Гран При Абу-Даби: пять быстрых выводов
Результаты последних пяти Гран При Абу-Даби:
|Год
|Поул-позиция
|Лучший круг
|Победитель гонки
|Победившая команда
|2018
|Льюис Хэмилтон
|Себастьян Феттель
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2017
|Валттери Боттас
|Валттери Боттас
|Валттери Боттас
|Mercedes
|2016
|Льюис Хэмилтон
|Себастьян Феттель
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2015
|Нико Росберг
|Льюис Хэмилтон
|Нико Росберг
|Mercedes
|2014
|Нико Росберг
|Даниэль Риккардо
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
Рекордсмены Гран При Абу-Даби:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Льюис Хэмилтон (4)
|
Mercedes (5)
|Поулы
|
Льюис Хэмилтон (4)
|Mercedes (5)
|Лучшие круги
|
Себастьян Феттель (4)
|
Red Bull (4)
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|Формула 1
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Анонс Гран При Абу-Даби: расписание, трансляции и статистика
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
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|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
01:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
05:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
02:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
05:10
17:10
|
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