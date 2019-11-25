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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Анонс

Анонс Гран При Абу-Даби: расписание, трансляции и статистика

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Анонс Гран При Абу-Даби: расписание, трансляции и статистика
25 нояб. 2019 г., 12:12

Казалось бы, этап в Объединенных Арабских Эмиратах появился в календаре Формулы 1 сравнительно недавно. А на деле гонка на трассе «Яс-Марина» пройдет уже в 11-й раз.

Этот анонс состоит из нескольких частей. Вот остальные:

Главное гоночное событие ближайших выходных – финальный в сезоне Гран При Формулы 1.

21-й этап чемпионата мира
United Arab Emirates Гран При Абу-Даби
29 ноября - 1 декабря
Абу-Даби, трасса «Яс-Марина»

Этап Формулы 1 в Абу-Даби появился в календаре чемпионата мира в 2009 году. А начиная с 2014-го гонка в ОАЭ закрывает сезон Ф1.

«Яс-Марину» построили на искусственном острове Яс за три года. Стоимость проекта, включившего в себя автодром, пятизвездочный отель, парк развлечений Ferrari World, искусственную гавань для яхт, торговый центр и ряд других объектов составила 1,3 млрд долларов.

Поскольку в исламе цифра 5 считается счастливой, изначально предполагалось, что длина трассы составит 5555 метров. Но в процессе строительства один метр куда-то «потерялся».

Трибуны «Яс-Марины» вмещают 55000 зрителей. Все они крытые – такого не встретишь ни на одной другой трассе из календаря Ф1. Также Гран При Абу-Даби – единственный этап чемпионата, который проходит на закате.

Что касается рекордов, то Льюис Хэмилтон одержал в Абу-Даби больше всех побед и чаще всех стоял на поуле – по четыре раза.

Одним из самых ярких Гран При в ОАЭ стал заключительный этап сезона в 2010 году, когда сразу четыре пилота приехали в Абу-Даби с реальными шансами на титул. Фаворитом был Фернандо Алонсо, но он провел неудачную гонку, застряв после пит-стопа за Виталием Петровым. А победа и в Гран При, и в чемпионате досталась Себастьяну Феттелю.

Особенно запоминающимся стал Гран При Абу-Даби-2012, когда Кими Райкконен одержал свою первую победу в составе Lotus (теперь эта команда вновь выступает под именем Renault) – а также по ходу гонки сказал в радиоэфире ставшую знаменитой фразу: «Оставьте меня в покое, я знаю что делаю».

В 2014 году в Абу-Даби в единственный раз в истории Ф1 разыгрывались двойные очки. Гонку и титул тогда выиграл Льюис Хэмилтон. 

Гран При Абу-Даби 2019 года станет 11-м в статусе этапа чемпионата мира.

Расписание уик-энда и трансляций:

Сессия Дата Московское время Трансляции (московское время)

 

Первая тренировка

 

 29 ноября, пятница 12:00-13:30

Запись: 

Матч! Арена, 23:30 (29 ноября)

Вторая

тренировка

 29 ноября, пятница  16:00-17:30 

Прямой эфир: 

Матч! Арена, 15:55

 

Запись: 

Матч! Арена, 01:10 (30 ноября)

Матч! Арена, 06:50 (30 ноября)

Третья

тренировка

 30 ноября, суббота 13:00-14:00

Запись: 

Матч! Арена, 13:35 (30 ноября) 
Квалификация 30 ноября, суббота  16:00-17:00

Прямой эфир: 

Матч! ТВ, 15:55 

 

Запись: 

Матч! Арена, 18:10 (30 ноября) 

Матч! Арена, 23:40 (30 ноября) 

Матч! Арена, 06:50 (1 декабря) 
Гонка 1 декабря, воскресенье  16:10-18:10

 Прямой эфир: 

Матч! ТВ, 16:00

 

Матч! Арена, 21:15 (1 декабря) 

Матч ТВ, 03:30 (2 декабря)  
Примечание: телеканал может внести изменения в сетку вещания

Предварительный прогноз погоды на уик-энд:

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

29 ноября, пятница

 27/22 °C Солнечно 0% Западный, юго-западный, 3,3 м/с до 58 %
30 ноября, суббота 27/22 °C

Солнечно

 0% Западный, северо-западный, 3,8 м/с до 61 %
1 декабря, воскресенье 27/22 °C Солнечно 0%

Северо-западный,

3,8 м/с

 до 60 %

Статистика 2018 года:

Лучшее время

первой тренировки

 1:38.491 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull

Лучшее время

второй тренировки

 1:37.236 – Finland Валттери Боттас /  Mercedes

Лучшее время

третьей тренировки

 1:37.176 – United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes
Время поула 1:34.794 – United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes
Победитель

United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes (1 час 39 мин. 40.382 секунды)

Средняя скорость – 183,814 км/ч
Лучший круг в гонке 1:40.867 –  Себастьян Феттель / Italy Ferrari
Подиум

1. United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes

2.  Себастьян Феттель / Italy Ferrari

3. Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull
Полные результаты Гран При Абу-Даби 2018

Освежите в памяти

ту гонку

Хэмилтон завершил сезон 2018 года победой в Абу-Даби

 

Гран При Абу-Даби: пять быстрых выводов

Результаты последних пяти Гран При Абу-Даби:

Год Поул-позиция Лучший круг Победитель гонки Победившая команда
2018 United Kingdom Льюис Хэмилтон  Себастьян Феттель United Kingdom Льюис Хэмилтон  Mercedes
2017 Finland Валттери Боттас Finland Валттери Боттас Finland Валттери Боттас  Mercedes
2016 United Kingdom Льюис Хэмилтон   Себастьян Феттель United Kingdom Льюис Хэмилтон   Mercedes
2015  Нико Росберг United Kingdom Льюис Хэмилтон   Нико Росберг  Mercedes
2014  Нико Росберг Australia Даниэль Риккардо United Kingdom Льюис Хэмилтон   Mercedes

Рекордсмены Гран При Абу-Даби:

  Пилоты Команды
Победы

United Kingdom Льюис Хэмилтон (4)

 Mercedes (5)
Поулы

United Kingdom Льюис Хэмилтон (4)

  Mercedes (5)
Лучшие круги

 Себастьян Феттель (4)

Austria Red Bull (4)
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Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби Билеты

База данных

Гран При Абу-Даби

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Первая тренировка Старт через
3 дня
Сессия Дата
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 Содержание
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пт 29 нояб.
01:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
05:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
02:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
05:10
17:10
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