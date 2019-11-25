Анонс Гран При Абу-Даби: расписание, трансляции и статистика

Главное гоночное событие ближайших выходных – финальный в сезоне Гран При Формулы 1. 21-й этап чемпионата мира Гран При Абу-Даби 29 ноября - 1 декабря Абу-Даби, трасса «Яс-Марина»

Этап Формулы 1 в Абу-Даби появился в календаре чемпионата мира в 2009 году. А начиная с 2014-го гонка в ОАЭ закрывает сезон Ф1.

«Яс-Марину» построили на искусственном острове Яс за три года. Стоимость проекта, включившего в себя автодром, пятизвездочный отель, парк развлечений Ferrari World, искусственную гавань для яхт, торговый центр и ряд других объектов составила 1,3 млрд долларов.

Поскольку в исламе цифра 5 считается счастливой, изначально предполагалось, что длина трассы составит 5555 метров. Но в процессе строительства один метр куда-то «потерялся».

Трибуны «Яс-Марины» вмещают 55000 зрителей. Все они крытые – такого не встретишь ни на одной другой трассе из календаря Ф1. Также Гран При Абу-Даби – единственный этап чемпионата, который проходит на закате.

Что касается рекордов, то Льюис Хэмилтон одержал в Абу-Даби больше всех побед и чаще всех стоял на поуле – по четыре раза.

Одним из самых ярких Гран При в ОАЭ стал заключительный этап сезона в 2010 году, когда сразу четыре пилота приехали в Абу-Даби с реальными шансами на титул. Фаворитом был Фернандо Алонсо, но он провел неудачную гонку, застряв после пит-стопа за Виталием Петровым. А победа и в Гран При, и в чемпионате досталась Себастьяну Феттелю.

Особенно запоминающимся стал Гран При Абу-Даби-2012, когда Кими Райкконен одержал свою первую победу в составе Lotus (теперь эта команда вновь выступает под именем Renault) – а также по ходу гонки сказал в радиоэфире ставшую знаменитой фразу: «Оставьте меня в покое, я знаю что делаю».

В 2014 году в Абу-Даби в единственный раз в истории Ф1 разыгрывались двойные очки. Гонку и титул тогда выиграл Льюис Хэмилтон. Гран При Абу-Даби 2019 года станет 11-м в статусе этапа чемпионата мира.

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