Ошибка Ferrari оставила Леклера без финала квалификации
По словам монегаска, он будет стартовать в Сочи только 11-м, так как в решающий момент получил от команды неверную информацию
Шарлю Леклеру не хватило всего 0,043 секунды, чтобы попасть в десятку сильнейших по итогам второго квалификационного сегмента Гран При России.
В напряженной ситуации, когда у гонщиков оставалось совсем мало времени после красных флагов из-за аварии Себастьяна Феттеля, гонщик Ferrari поспешил, получив от команды неверные данные.
«Они сказали мне, что [Эстебан] Окон едет прямо за мной, в секунде или двух, – объяснил Леклер, едва покинув машину. – В действительности, я полагаю, он был гораздо дальше, у меня был определенный запас.
Сейчас эмоции еще сильны, так что я очень зол. Мне нужно успокоиться. Гонка завтра, а очки начисляют именно за гонку».
Он добавил: «Уик-энд складывается для меня сложно. В тренировках я проехал не лучшим образом, в квалификации постепенно стал находить верный ритм. По показать потенциал машины не вышло. И это моя вина. Очень обидно, что не вышло пройти в финал».
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Себастьян Феттель, разбивший машину в четвертом повороте, объяснил свою аварию отсутствием темпа на первом секторе, из-за чего ему пришлось рисковать больше обычного.
Феттель и Леклер дважды за три последних года стартовали в Сочи с поула. Лишь им прежде удавалось на этой трассе отбирать первую стартовую позицию у соперников из Mercedes.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При России
|Пилоты
|Себастьян Феттель , Шарль Леклер
|Автор
|Люк Смит