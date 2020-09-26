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Формула 1 / Гран При России / Новость

Ошибка Ferrari оставила Леклера без финала квалификации

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Ошибка Ferrari оставила Леклера без финала квалификации
Автор:
, Редактор Ф1

По словам монегаска, он будет стартовать в Сочи только 11-м, так как в решающий момент получил от команды неверную информацию

Шарлю Леклеру не хватило всего 0,043 секунды, чтобы попасть в десятку сильнейших по итогам второго квалификационного сегмента Гран При России.

В напряженной ситуации, когда у гонщиков оставалось совсем мало времени после красных флагов из-за аварии Себастьяна Феттеля, гонщик Ferrari поспешил, получив от команды неверные данные.

«Они сказали мне, что [Эстебан] Окон едет прямо за мной, в секунде или двух, – объяснил Леклер, едва покинув машину. – В действительности, я полагаю, он был гораздо дальше, у меня был определенный запас.

Сейчас эмоции еще сильны, так что я очень зол. Мне нужно успокоиться. Гонка завтра, а очки начисляют именно за гонку».

Он добавил:  «Уик-энд складывается для меня сложно. В тренировках я проехал не лучшим образом, в квалификации постепенно стал находить верный ритм. По показать потенциал машины не вышло. И это моя вина. Очень обидно, что не вышло пройти в финал». 

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Себастьян Феттель, разбивший машину в четвертом повороте, объяснил свою аварию отсутствием темпа на первом секторе, из-за чего ему пришлось рисковать больше обычного.

Феттель и Леклер дважды за три последних года стартовали в Сочи с поула. Лишь им прежде удавалось на этой трассе отбирать первую стартовую позицию у соперников из Mercedes.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Пилоты Себастьян Феттель , Шарль Леклер
Автор Люк Смит

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