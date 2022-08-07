Ангела-хранитель. История женщины рядом с Льюисом

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Что бы ни делал Льюис Хэмилтон по ходу Гран При, но если он не управляет гоночной машиной, то рядом с ним почти всегда можно заметить светловолосую барышню: она носит за ним шлем и сумку с вещами, она едва ли не первой поздравляет гонщика после удачного выступления.

Ее зовут Анджела Каллен. С 2016 года она работает персональным тренером семикратного чемпиона мира. Частенько при описании этой должности можно услышать неточную кальку с английского – «физиотерапевт». И подумать, что это какой-то доктор. Но функции тренера намного шире.

Фактически, это персональный ассистент гонщика по вопросам физических занятий, питания, режима и не только. На каждом Гран При Анджела должна сделать так, чтобы Льюис был как можно лучше готов у выступлениям, а его тело пребывало в оптимальной физической форме.

Сам Хэмилтон так отозвался о Каллен: «Встречу с ней я считаю одним из лучших событий в своей жизни. Мне повезло работать с самыми разными людьми, но я не могу вспомнить ни одну другую женщину, которая трудилась бы столь же усердно. Она сосредоточена, самоотверженна, она позволяет мне спокойно проводить уик-энды».

Нет сомнений, что многим интересно, как Анджела появилась в жизни Льюиса и ограничивается ли ее роль исключительно профессиональной деятельностью. Попробуем разобраться повнимательнее

Связывают ли Хэмилтона и его тренера отношения?

Здесь можно ответить сразу. Одних это обрадует, а других огорчит, но никакой романтической истории у гонщика с тренером нет. Да, Льюис и Анджела действительно близкие друзья, но и только. Каллен замужем, у них с супругом (он тоже занимается физподготовкой, но работает с велосипедистами) двое детей.

Семья играет большую роль в ее жизни. В недавнем корпоративном интервью для Hintsa Performance Анджела рассказала: «Я люблю свою работу и действительно жду каждого дня каждого Гран При. Но когда уик-энд закончен, я возвращаюсь домой и провожу время с родными».

Она родилась в Новой Зеландии в 1974 году, но уже много лет живет в Европе. С 2016 Каллен начала постоянное сотрудничество с Льюисом в Ф1, но еще задолго до этого она занималась тренерской деятельностью и готовила атлетов.

Анджела садится и за руль машины Ф1. Но только когда та стоит в гараже Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Как началась работа с Хэмилтоном?

Как-то Льюис признался в эфире Ziggo Sport, что до 2016-го никогда не был полностью доволен своей физической формой.

«У меня регулярно возникали какие-то небольшие сложности, – объяснил британец. – То напряжение мышцы, то боль в шее или нижней части спины. Постоянно что-то такое. Моему [прежнему] тренеру никак не удавалось со всем этим разобраться. Я должен был сам уделять этому время по ходу уик-энда».

Так возникло желание что-то поменять. Они с Каллен уже работали на разовой основе, и Льюис предложил ей стать его основным тренером в чемпионате мира. Анджела согласилась.

В чем задача тренера-ассистента?

Вот уже несколько лет миниатюрная барышня координирует всю ежедневную рутину чемпиона: его питание, многочисленные переезды и тренировочную программу. По ходу Гран При она постоянно остается в гараже. Часто ее можно увидеть рядом с машиной – с вещами Льюиса и освежающим напитком наготове.

А когда он на трассе – Анджела становится его болельщицей, так как ей интересен любой спорт. Еще в школьные годы она перепробовала множество дисциплин и выбрала хоккей на траве. К 15 годам Каллен уже входила в национальную юниорскую сборную. Но потом она предпочла учебу, начав изучение медицинских наук и физиотерапии в Окленде.

«Меня всегда привлекали соревнования, – объяснила новозеландка. – Я люблю конкуренцию, когда надо демонстрировать свой максимум. Затем это позволило мне понять, как добиваться максимума и от других».

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Анджела Каллен, тренер Льюиса Хэмилтона Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Получив диплом, Каллен переехала в Британию, где начала профессиональную деятельность. Большей частью она занималась с легкоатлетами-спринтерами. Позже она познакомилась с методами финского доктора Аки Хинтсы, который с 2008 по 2013 годы работал в McLaren.

Интерес оказался взаимным и привел к тому, что в 2014-м Анджела присоединилась к компании Hintsa Performance, где получила звание «тренера по повышению производительности».

Как сама Каллен описывает свою работу? «Я люблю решать проблемы, – признается она. – А любой уик-энд Формулы 1 ставит перед тобой немало задач. Когда получается быстро и эффективно разбираться с ними, это доставляет большое удовольствие. А если возникает ощущение, что получилось отработать на 100 процентов, это действительно приятно».

Что Льюис ценит в своем тренере?

Пилот тоже испытывает удовольствие, так как Анджела по-настоящему помогает гонщику по ходу сезона. «Каждое утро, когда мы встречаемся, она излучает положительную энергию, – объяснил Хэм. – Я даже не могу вспомнить, когда она была в скверном настроении. И это, в действительности, невероятно важно.

Каждому из нас нужны те, кто подбадривает и приободряет, когда чувствуешь депрессию. И она по-настоящему здорово умеет это делать.

Анджела проводит со мной весь день, начиная с семи или даже шести часов утра. Вечером мы расстаемся в районе 10-11. Так что ее роль сложно переоценить. Мы действительно близки и любим ту работу, которую выполняем сообща. Благодаря ей я ощущаю свежесть, когда сажусь за руль. Не думаю, что без нее это было бы возможно».

Иногда физподготовка нужна не только самому Льюису… Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

О чем мечтает Анджела Каллен?

Люди, знакомые с ней, описывают новозеландку как сгусток энергии. Она доверенное лицо и близкий друг Льюиса, но порой способна на безумные поступки. Лучшим тому примером служит ее путешествие по Южной Америке. В 2006 году Анджела доехала на велосипеде от южной оконечности Южной Америки до Колумбии, преодолев более 1500 км.

Она несколько раз пересекала Анды по перевалам, расположенным примерно в пяти километрах над уровнем моря.

«Если говорить о мечтах, то мне хотелось бы продолжить это велоприключение, – призналась Каллен. – В голове есть идея чего-то действительно серьезного: из Колумбии через всю Америку до Аляски, оттуда в Азию, Европу, а затем в Африку.

Но я берегу эту задумку для того времени, когда уже не буду работать».

О том, что эта женщина значит для Льюиса Хэмилтона, говорит один простой факт. Когда в 2018-м гонщик завоевал свой очередной титул на Гран При Мексики и оказался в закрытом парке перед всей командой Mercedes, то первым принял именно ее поздравления. Анджела повисла у Хэма на шее, и они вдвоем исполнили какой-то диковинный танец.

У них очень интересные отношения, удивительный сплав эффективного профессионального сотрудничества и крепкой дружбы, какой нечасто встретишь в современном мире. И хотя, тренера, конечно же, зовут Анджелой, едва ли кто-то станет спорить, что для Льюиса она стала настоящим ангелом-хранителем. Или, если говорить точнее, Ангелой.