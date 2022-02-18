Андретти собрался выставить собственную команду в Ф1

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В прошлом году ходили слухи о возможной покупке команды Alfa Romeo (Sauber) Майклом Андретти, боссом одноименного коллектива Andretti Autosport. По итогу сделка не состоялась – и казалось, что в ближайшее время еще одного подобного шага стоит ожидать только от Porsche или других немецких концернов, которые все активнее пытаются найти возможность присоединиться к чемпионату.

Однако вечером 18 февраля отец Майкла – Марио – в своем твитере сообщил, что его сын собрался выставить свой коллектив в Ф1 и уже подал заявку.

«Майкл подал заявку в FIA, чтобы выставить новую команду Формулы 1 начиная с 2024 года, – отметил Марио. – Его заявка, Andretti Global, обладает всеми ресурсами и отвечает всем требованиям. Он ждёт решения Международной автомобильной федерации».

Напомним, что согласно правилам, любая новая команда, намеревающаяся присоединиться к Ф1, должна заплатить чемпионату 200 млн. долларов. Этот налог был введен для того, чтобы Ф1 получила гарантию серьезности намерений подавшей заявку компании и была точно уверена в состоятельности организации. К тому же, данная сумма позже будет распределена между всеми коллективами серии в качестве компенсации за снижение количества призовых из-за появления в «доле» нового участника.

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