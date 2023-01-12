Андретти проговорился о сроках дебюта в Формуле 1
Прежде американцы называли 2024 год, но теперь озвучил более позднюю дату
Команда Andretti и Cadillac подали совместную заявку на выступления в Формуле 1. Есть основания полагать, что она в итоге будет одобрена FIA и Ф1, хотя процесс едва ли получится быстрым: американцам еще предстоит договариваться с нынешними участниками чемпионата.
Не менее интересный вопрос – какие моторы будут стоять на машинах Andretti. Уже известно, что как минимум первое время Cadillac не будет производить их самостоятельно. Ранее считалось – об этом даже упоминал Марио Андретти – что поставщиком станет Renault. Однако затем, учитывая тесные связи Cadillac и Honda в области серийных машин, вариант с японскими двигателями стали называть более вероятным.
Недавно Майкла Андретти попросили объяснить, чему все-таки верить. Тот не сказал ничего конкретного, но в ответе обмолвился о сроках потенциального дебюта в Ф1.
«Все это слухи, – сказал глава Andretti в интервью Forbes. – И вообще, Cadillac будет активно участвовать в работе.
Если мы придем в 2025-м, то нового мотора еще не будет, тогда мы воспользуемся тем подходом, который используется сейчас [со сменой логотипов]
Ну а с 2026-го возможны различные комбинации с другим производителем. Но это уже точно не будет простое переименование. Cadillac получит интеллектуальную собственностью на двигатель, так что ни о какой переклейки наклеек речи не будет».
Ранее Андретти-старший говорил про дебют в 2024 году, но сейчас такие сроки, похоже, уже не выглядят реальными.
Также Майкл обвинил команды Ф1 в жадности – именно этим, по его мнению, объясняется их нежелание расширять пелотон.
«Все дело в деньгах, – сказал он. – Им очень не хочется потерять десятую часть призовых. И еще им кажется, что мы сразу уведем всех американских спонсоров.
Это жадность, они думают только и себе, а не об интересах чемпионата».
Он добавил, что предпочитает не отвечать на критику в адрес своего проекта и не раздувать скандал.
«Надо заниматься своими делами, а не слушать скептиков. Я обычно использую их в качестве источника для мотивации. Всегда очень приятно смотреть, как они затыкаются», – объяснил чемпион IndyCar 1991 года.
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