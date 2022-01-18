Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Предыдущая / Глава McLaren предложил выгнать из Формулы 1 клиентские команды Следующая / В чем причина массовых отставок в Alpine? Ответ Проста
Формула 1 Новости

Андретти предрек Ферстаппену легкую жизнь

Автор:
, Редактор

Чемпион 1978 года поделился с голландцем собственным опытом жизни после завоевания титула

Андретти предрек Ферстаппену легкую жизнь

Что проще: завоевать чемпионский титул в Формуле 1 или удержать его? Об этом журналисты RacingNews365.com спросили американского пилота Марио Андретти, попросив 81-летнего экс-гонщика Ф1 оценить будущее Макса Ферстаппена.

И хотя Андретти сам выиграл чемпионат лишь раз в жизни, он заявил, что теперь Ферстаппену побеждать будет определенно проще.

«Что бы там не говорили, но с его плеч сняли тяжелый груз ответственности, – сказал американец. – И нет более приятной ситуации, чем когда можно расслабиться. Когда нет давления, все получается делать лучше. Конечно, он попытается защитить титул. Это и мотивирует. Но теперь он будет ездить с осознанием, что он уже чемпион мира.

К тому же я по своему опыту знаю, что болельщики начинают совсем иначе относиться к тебе, когда становишься чемпионом мира. У Ферстаппена и так много поклонников, что всегда видно по оранжевым трибунам. Но теперь, когда он оправдал их ожидания, отношение зрителей будет совсем другим.

Все, кто нужно, уже оценил достижение Макса. Теперь для него ничего не будет прежним. Жизнь станет лучше, легче. Больше уважения, и не только в паддоке, но и со стороны других пилотов Формулы 1, даже если они не всегда это показывают».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Глава McLaren предложил выгнать из Формулы 1 клиентские команды
Предыдущая новость

Глава McLaren предложил выгнать из Формулы 1 клиентские команды
Следующая новость

В чем причина массовых отставок в Alpine? Ответ Проста

В чем причина массовых отставок в Alpine? Ответ Проста
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
В чем проблема с проверкой крыльев Mercedes? Дело в гравитации
Формула 1

В чем проблема с проверкой крыльев Mercedes? Дело в гравитации

В чем причина массовых отставок в Alpine? Ответ Проста
Формула 1

В чем причина массовых отставок в Alpine? Ответ Проста

Великобритания лишилась шанса на ралли в 2022 году
WRC

Великобритания лишилась шанса на ралли в 2022 году

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
Дисконнект лишил Ферстаппена победы в виртуальном «Ле-Мане»
Формула 1

Дисконнект лишил Ферстаппена победы в виртуальном «Ле-Мане»

Red Bull подразнила наброском машины 2022 года
Формула 1

Red Bull подразнила наброском машины 2022 года

Видео: Цунода учит Ферстаппена японскому
Формула 1

Видео: Цунода учит Ферстаппена японскому

Самое важное:

В чем проблема с проверкой крыльев Mercedes? Дело в гравитации
Формула 1 Формула 1

В чем проблема с проверкой крыльев Mercedes? Дело в гравитации

В чем причина массовых отставок в Alpine? Ответ Проста
Формула 1 Формула 1

В чем причина массовых отставок в Alpine? Ответ Проста

Андретти предрек Ферстаппену легкую жизнь
Формула 1 Формула 1

Андретти предрек Ферстаппену легкую жизнь

Глава McLaren предложил выгнать из Формулы 1 клиентские команды
Формула 1 Формула 1

Глава McLaren предложил выгнать из Формулы 1 клиентские команды

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.