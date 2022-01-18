Андретти предрек Ферстаппену легкую жизнь

Что проще: завоевать чемпионский титул в Формуле 1 или удержать его? Об этом журналисты RacingNews365.com спросили американского пилота Марио Андретти, попросив 81-летнего экс-гонщика Ф1 оценить будущее Макса Ферстаппена.

И хотя Андретти сам выиграл чемпионат лишь раз в жизни, он заявил, что теперь Ферстаппену побеждать будет определенно проще.

«Что бы там не говорили, но с его плеч сняли тяжелый груз ответственности, – сказал американец. – И нет более приятной ситуации, чем когда можно расслабиться. Когда нет давления, все получается делать лучше. Конечно, он попытается защитить титул. Это и мотивирует. Но теперь он будет ездить с осознанием, что он уже чемпион мира.

К тому же я по своему опыту знаю, что болельщики начинают совсем иначе относиться к тебе, когда становишься чемпионом мира. У Ферстаппена и так много поклонников, что всегда видно по оранжевым трибунам. Но теперь, когда он оправдал их ожидания, отношение зрителей будет совсем другим.

Все, кто нужно, уже оценил достижение Макса. Теперь для него ничего не будет прежним. Жизнь станет лучше, легче. Больше уважения, и не только в паддоке, но и со стороны других пилотов Формулы 1, даже если они не всегда это показывают».