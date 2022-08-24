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Формула 1 Новости

Andretti потратит 200 миллионов на гоночную базу

Инфраструктура будет использоваться в том числе для Формулы 1

Алтай Гек
Автор:
, редактор, Турция
Andretti потратит 200 миллионов на гоночную базу
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Компания Andretti объявила об инвестициях в размере 200 миллионов долларов в расширение своей базы в штате Индиана. Там будут вестись работы над гоночной техникой для различных серий, включая перспективные, но коснется ли это Формулы 1?

Напомним, что Andretti еще год назад подала заявку на близкую сумму для участив в Ф1, однако до сих пор не дождалась ответа. Возможно, теперь эти деньги будут направлены на расширение американской инфраструктуры.

Изначальный план также подразумевал, что команда Формулы 1 будет базироваться именно в Америке. Но не сразу. В первые годы Andretti должна была построить временную базу в Великобритании, стране, где больше всего фабрик команд Ф1 и где легче всего найти опытных инженеров.

«Индиана является важным местом в истории мирового автоспорта, – заявил глава компании Майкл Андретти. – И особенно она важна для нашей команды и ее основателя. Мы здесь уже 20 лет, и я горд тем, что было нами построено и используется в различных гоночных сериях.

Уже существующая база предоставляет нам большие возможности. Но мы расширяемся, и все наши сотрудники достойны наилучших условий труда и оборудования. Нам мало просто построить фабрику для производства гоночных машин. Мы ходим создать большую, глобальную структуру, которая привлекала бы болельщиков и спонсоров».

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