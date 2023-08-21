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Андретти попросил Формулу 1 не слишком увлекаться Америкой

Чемпион мира 1978 года напомнил боссам спорта, что в любой инициативе важно не переусердствовать

Александр Кабановский
Автор:
Флаги США, Формулы 1 и FIA

После того, как владельцами Формулы 1 стали американские инвесторы из Liberty Media, они взяли курс на популяризацию чемпионата мира в США. Нельзя не признать, что эти усилия оказались успешными – в календаре нынешнего сезона можно отыскать Гран При в Остине, Майами и Лас-Вегасе, за Williams выступает калифорниец Логан Сарджент, а сериал от Netflix привлек к Большим Призам множество американских болельщиков. 

Сейчас, кроме того, велика вероятность появления в пелотоне команды Майкла Андретти: FIA готовится подвести итоги тендера и почти точно разрешит Andretti дебютировать в 2025 году. 

Между тем, последний американский чемпион мира и отец Майкла Марио Андретти внезапно пришел к выводу, что боссы Ф1 начали уделять США слишком уж много внимания. 

«Тут важно не переусердствовать, – сказал 83-летний ветеран в интервью онлайн-изданию RacingNews365. – Ни у одной другой страны на свете нет трех этапов в календаре. Давайте радоваться этому и постараемся получить от этого максимум, но ни к чему пытаться прыгнуть выше головы»

В начале 80-х Формула 1 уже проводила по две или даже три американских гонки ежегодно. Чемпионат приезжал в Детройт, Даллас, Лонг-Бич, Финикс, тот же Лас-Вегас. Однако тогда увлечь американцев незнакомым спортом без местных звезд не удалось. 

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Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

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