Андретти попросил Формулу 1 не слишком увлекаться Америкой

После того, как владельцами Формулы 1 стали американские инвесторы из Liberty Media, они взяли курс на популяризацию чемпионата мира в США. Нельзя не признать, что эти усилия оказались успешными – в календаре нынешнего сезона можно отыскать Гран При в Остине, Майами и Лас-Вегасе, за Williams выступает калифорниец Логан Сарджент, а сериал от Netflix привлек к Большим Призам множество американских болельщиков.

Сейчас, кроме того, велика вероятность появления в пелотоне команды Майкла Андретти: FIA готовится подвести итоги тендера и почти точно разрешит Andretti дебютировать в 2025 году.

Между тем, последний американский чемпион мира и отец Майкла Марио Андретти внезапно пришел к выводу, что боссы Ф1 начали уделять США слишком уж много внимания.

«Тут важно не переусердствовать, – сказал 83-летний ветеран в интервью онлайн-изданию RacingNews365. – Ни у одной другой страны на свете нет трех этапов в календаре. Давайте радоваться этому и постараемся получить от этого максимум, но ни к чему пытаться прыгнуть выше головы»

В начале 80-х Формула 1 уже проводила по две или даже три американских гонки ежегодно. Чемпионат приезжал в Детройт, Даллас, Лонг-Бич, Финикс, тот же Лас-Вегас. Однако тогда увлечь американцев незнакомым спортом без местных звезд не удалось.

Флаги США, FIA и Формулы 1 Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images