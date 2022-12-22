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Формула 1 Новость

Андретти попробовал выкупить AlphaTauri. Ему отказали

Уже вторая попытка американцев попасть в Ф1 без создания собственного проекта оказалась неудачной

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Андретти попробовал выкупить AlphaTauri. Ему отказали
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В конце 2021 года Майкл Андретти был близок к тому, чтобы получить контроль над Sauber – однако финансовые аппетиты владельцев команды привели к срыву сделки в последний момент.

После этого чемпион IndyCar объявил, что все равно будет выступать в Больших Призах – и начал подготовку к дебюту своими силами в 2024 году

Однако после недавней кончины владельца Red Bull Дитриха Матешица пошли слухи, что пришедшие ему на смену менеджеры рассматривают возможность продажи «младшей» команды AlphaTauri. На это недвусмысленно намекнул гоночный консультант Хельмут Марко после переговоров в Граце. 

Сразу возникло предположение, что потенцальным покупателем мог бы стать Андретти, который получил бы уже работающую команду и таким образом избежал бы многих сложностей.

Как стало известно изданию IndyStar, Майкл и правда выходил на связь с Red Bull – но диалога не получилось. 

«Они не проявили ни малейшего интереса, – объяснил 60-летний американец. – Но мы продолжаем работать в каждодневном режиме [над проектом Ф1]. Я по-прежнему уверен, что у нас получится. Пока мы не получили окончательного одобрения своих планов, но сейчас подошли к этому по-настоящему близко». 

Правила Ф1 допускают участие в чемпионате мира 11 команд. Прежде считалось, что свободную вакансию боссы спорта берегут для производителей – но Audi в итоге решила выкупить Sauber, а Porsche, похоже, сильно остыла к Большим Призам после срыва альянса с Red Bull

Honda, как поговаривают, вновь заинтересовалась Ф1, но считается, что японцы не будут создавать собственную команду и попробуют выкупить AlphaTauri.

Все это дает основания говорить, что в итоге FIA может все же одобрить заявку Andretti, которая подкреплена солидными деньгами.

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