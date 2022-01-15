Андретти: Покинув Ф1, Льюис навредит только себе
Легендарный Марио Андретти поделился своей точкой зрения по вопросу, который этой зимой остается самым острым для поклонников гонок
Вот уже больше месяца Льюис Хэмилтон не сделал ни одного официального комментария, проиграв титул чемпиона мира Максу Ферстаппену в Абу-Даби. Пока FIA анализирует ситуацию и вырабатывает собственные меры после скандального финала, болельщики по всему миру рассуждают о том, вернется сэр семикратный за руль или все же не найдет в себе моральных сил продолжать карьеру.
Тем временем свой взгляд на ситуацию озвучил Марио Андретти – прославленный ветеран, чемпион Ф1 и IndyCar и глава большого американского гоночного клана.
«Всегда сложно рассуждать о мыслях другого человека, – цитирует его RacingNews365. – Но если бы я попал в такую ситуацию, то сказал бы сам себе: "Знаете что, я сейчас пойду и покажу им всем". Вот что я сказал бы.
У него впереди восьмой чемпионский титул, и это должно невероятно мотивировать. Есть ли что-то важнее? Он так этого ждал, и потому должен сесть за руль и продолжать борьбу. У него есть для этого все необходимое».
81-летний американец добавил: «Уверен, что и болельщики хотели видеть продолжение этой потрясающей дуэли между двумя командами и двумя классными гонщиками. Эта легенда должна получить развитие.
Думаю, он вернется. А если уйдет в таких обстоятельствах, то навредит этим лишь самому себе».
Марио добавил, что считает титул Ферстаппена по итогам 2021 года заслуженным: «Финальные результаты не вызывают сомнений. Льюис не вправе жаловаться на невезение. В Сильверстоуне, к примеру, его машина получила повреждения в аварии с Ферстаппеном – но ее удалось отремонтировать во время красных флагов. Потом он вышел на повторный старт и выиграл, пока его соперник был в больнице.
Макс определенно заслужил титул. Он знал, что [в Абу-Даби] ему потребуется чудо, и этим чудом стал Латифи. Никто не мог ожидать такого. Но в этом и прелесть нашего спорта. Борьба продолжается, пока остается время. Это надо понимать.
Можно поплакать, но это не первый случай, когда что-то происходит в самую последнюю минуту. Я считаю, что Формула 1 может гордиться своим сезоном 2021 года».