Андретти: Покинув Ф1, Льюис навредит только себе

Вот уже больше месяца Льюис Хэмилтон не сделал ни одного официального комментария, проиграв титул чемпиона мира Максу Ферстаппену в Абу-Даби. Пока FIA анализирует ситуацию и вырабатывает собственные меры после скандального финала, болельщики по всему миру рассуждают о том, вернется сэр семикратный за руль или все же не найдет в себе моральных сил продолжать карьеру.

Тем временем свой взгляд на ситуацию озвучил Марио Андретти – прославленный ветеран, чемпион Ф1 и IndyCar и глава большого американского гоночного клана.

«Всегда сложно рассуждать о мыслях другого человека, – цитирует его RacingNews365. – Но если бы я попал в такую ситуацию, то сказал бы сам себе: "Знаете что, я сейчас пойду и покажу им всем". Вот что я сказал бы.

У него впереди восьмой чемпионский титул, и это должно невероятно мотивировать. Есть ли что-то важнее? Он так этого ждал, и потому должен сесть за руль и продолжать борьбу. У него есть для этого все необходимое».

81-летний американец добавил: «Уверен, что и болельщики хотели видеть продолжение этой потрясающей дуэли между двумя командами и двумя классными гонщиками. Эта легенда должна получить развитие.

Думаю, он вернется. А если уйдет в таких обстоятельствах, то навредит этим лишь самому себе».

Марио добавил, что считает титул Ферстаппена по итогам 2021 года заслуженным: «Финальные результаты не вызывают сомнений. Льюис не вправе жаловаться на невезение. В Сильверстоуне, к примеру, его машина получила повреждения в аварии с Ферстаппеном – но ее удалось отремонтировать во время красных флагов. Потом он вышел на повторный старт и выиграл, пока его соперник был в больнице.

Макс определенно заслужил титул. Он знал, что [в Абу-Даби] ему потребуется чудо, и этим чудом стал Латифи. Никто не мог ожидать такого. Но в этом и прелесть нашего спорта. Борьба продолжается, пока остается время. Это надо понимать.

Можно поплакать, но это не первый случай, когда что-то происходит в самую последнюю минуту. Я считаю, что Формула 1 может гордиться своим сезоном 2021 года».