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О планах команды Andretti начать выступления в Формуле 1 стало известно в самом начале 2022 года. Изначально ее босс Майкл Андретти планировал купить Sauber, но осенью 2021-го эта сделка сорвалась из-за непомерной жадности нынешних владельцев швейцарского коллектива.

После этого Андретти стал готовить собственный проект – подал заявку в FIA и, как стало известно чуть позже, даже выбрал партнера-моториста. В паддоке инициативу американца присоединиться к чемпионату мира с 2024 года восприняли довольно холодно, так как берегли 11-е место в пелотоне для Audi.

Однако концерн в итоге договорился с той же Sauber, а про тему Andretti в Ф1 на какое-то время подзабыли на фоне других более важных историй вроде превышения бюджета Red Bull или увольнения Маттиа Бинотто.

Однако Марио Андретти – чемпион мира 1978 года и отец Майкла – напомнил, что проект развивается своим чередом.

«Мы продолжаем работу, каждый день ведем переговоры и не намерены сдаваться, – рассказал 82-летний экс-пилот в интервью La Gazzetta dello Sport. – С каждой неделей ситуация становится все более понятной, все выглядит практически так, как бы нам того хотелось.

У нас уже нет возможности прийти в Ф1 с одной из существующих команд, так что мы выставим собственную, 11-ю.

Наша цель – выйти на трассы в 2024-м. Мы уже установили связи с важными игроками, но я не могу раскрыть, когда и к чему именно это приведет».

Андретти добавил, что команда сына, по его мнению, даже в дебютном сезоне не будет аутсайдером и сможет всерьез бороться с соперниками.