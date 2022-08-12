Андретти объяснил Вольфу, чем он лучше Audi
По словам чемпиона 1978 года, его команда хочет прийти в Формулу 1 навсегда, а автопроизводители приходят на время
Семейная команда чемпиона Формулы 1 Марио Андретти и его сына Майкла уже около года назад подала заявку на участие в Формуле 1, однако до сих пор не дождалась положительного ответа. Против, среди прочих, выступают другие команды, так как с появлением новичка им придется делиться призовым фондом.
При этом недавно глава Mercedes Тото Вольф заявил, что для Формулы 1 лучше, если придет Audi. Немецкий концерн уже подтвердил свое появление в чемпионате, но пока не понятно в какой роли.
«Тото заявил, что Audi предпочтительнее на роль одиннадцатой команды, – припомнил Марио Андретти. – И, конечно, такую марку везде приветствуют, нет сомнений. Вот только она будет не одиннадцатой.
Скорее Audi объединится с одной из существующих команд и станет поставлять силовые установки. С точки зрения автоконцерна, так проще окупить инвестиции в автоспорт. Если удастся победить, можно сказать, что это заслуга мотора. Если не получится, то все можно свалить на команду.
Мы готовы работать с любым поставщиком моторов, мы уже делаем это в других сериях. Но автопроизводители приходят и уходят, а мы придем в Формулу 1 и останемся».
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