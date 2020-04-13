Андретти о рекордах Хэмилтона: Он всю карьеру провел на лучших машинах

Даже если предстоящий сезон Ф1 пройдет по сокращенной программе, он все равно почти наверняка позволит Льюису Хэмилтону выйти в лидеры Ф1 сразу по нескольким ключевым показателям. Британец уже является рекордсменом по числу поулов, а по победам и подиумам проигрывает Михаэлю Шумахеру совсем немного. Более того, следующий титул станет для Льюиса уже седьмым по счету.

Между тем, Марио Андретти, рассуждая о причинах успеха Хэмилтона, обратил внимание на одно важное обстоятельство.

«Рекорды Льюиса в Формуле 1 говорят сами за себя, – заявил 80-летний чемпион мира и победитель серии IndyCar в видеоинтервью Yahoo Sport. – Он по-прежнему достаточно молод и наверняка сможет стать самым успешным в истории.

Я никогда не думал, что хоть кто-то сможет однажды превзойти все эти рекорды, установленные Михаэлем Шумахером. Но у Льюиса всегда были хорошие машины. Я не помню ни одного сезона в его карьере, за все время, чтобы техника не позволяла ему претендовать на победу.

Я ни в коем случае не против, он просто делает свою работу. Я всегда симпатизировал ему, тогда как многие другие, уверен, испытывают к нему зависть. У него есть возможности, и он использует их наилучшим образом. Именно так и следует поступать гонщику».

Предстоящий чемпионат станет для Хэмилтона 14-м в Ф1. До этого он каждый год хотя бы раз стартовал с поула, выигрывал минимум одну гонку (что не удалось более никому в истории) и не меньше пяти раз поднимался на подиум. В 2009-м и 2011-м британец заканчивал год пятым, ниже в итоговой таблице он не опускался ни разу.