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Формула 1 Новости

Андретти не отказался от планов купить команду Фopмулы 1

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, редактор

Даже неудача в истории с Alfa Romeo не оттолкнула босса американской команды от своих намерений

Андретти не отказался от планов купить команду Фopмулы 1

История выступлений самого Майкла Андретти в Формуле 1 вышла короткой и почти провальной: в 1993 году, став партнером Айртона Сенны в McLaren, американец недостаточно серьезно подошел к этой работе, часто ошибался и в итоге был уволен до завершения сезона – правда, успел подняться на подиум в самой последней гонке. 

Спустя без малого три десятилетия, завершив карьеру и возглавив одну из сильнейших команд Америки, Майкл потерпел еще одну неудачу в Ф1. Летом 2021-го он нацелился выкупить 80-процентную долю в команде Alfa Romeo и сделал предложение ее владельцам из Islero Investments.

Ходили слухи, что официальное объявление о сделке может прозвучать в октябре во время Гран При США, но в итоге контракт сорвался из-за разногласий по поводу контроля над командой. 

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Несмотря на это, Майкл все же намерен довести задуманное до конца, причем по возможности быстро. Об этом рассказал его отец, чемпион мира 1978 года и живая легенда автоспорта Марио Андретти. 

«Все, что я могу сказать – Майкл не намерен бросать этот проект, – приводит слова 81-летнего экс-пилота RacingNews365. – Он нацелен прийти в мир Формулы 1, и в этом его поддерживают уважаемые люди. Так что следите за этой историей, она далеко не закончена».

Победитель 12 Гран При добавил: «Посмотрим, как новые технические правила проявят себя в предстоящем сезоне Ф1. Тут есть много интересных факторов. 

Станет ли пелотон плотнее? Сейчас все по сути начинают с чистого листа».

Марио спросили, кого он ожидает увидеть в лидерах нового сезона. «Думаю, главное внимание приковано в Ferrari и McLaren, – ответил тот. – От них все ожидают соперничества с Red Bull и Mercedes.

Новые правила – это всегда перемены. С этим с связаны ожидания. Думаю, с непредсказуемостью все будет в полном порядке.

Но в итоге в группе лидеров все равно окажутся те же люди».

Первые тесты нового сезона Ф1 пройдут в Барселоне 23-25 февраля, сезон стартует в Бахрейне в конце марта. 

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