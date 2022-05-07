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Формула 1 Новости

Андретти нашел аргумент в споре за место в Формуле 1

По мнению главы претендующей на выступление в Ф1 команды, чемпионат должен подстраховаться на случай схода сразу двух команд, например Red Bull и AlphaTauri

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Андретти нашел аргумент в споре за место в Формуле 1
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Накануне Гран При в Майами прошла встреча руководителя FIA Моххемеда бин Сулайема и сына Марио Андретти, главы компании Andretti Майкла Андретти. Напомним, что ранее его семейная компания подала заявку на выступление со своей командой в Формуле 1.

У Andretti уже есть опыт успешного выступления в других гоночных сериях, есть договоренность с Renault о поставке силовых установок и есть планы по строительству базы сначала в Великобритании, а затем в США.

Однако руководители других команд пока не настроены принять в свои ряды новичка, с которым придется делиться призовыми.

«Мохаммед бин Сулайем пообещал нам поддержку, но это долгий процесс, нужно пройти через все инстанции, – заявил после встречи Майкл Андретти. – Не хочу много говорить об этом, но у меня позитивное ощущение после встречи с ним.

Мы продолжаем тратить деньги на подготовку к своему приходу в Формулу 1, так как верим в успех нашего начинания. Да, это риск, но я думаю, что это разумный диск. Так что мы продолжаем найм сотрудников и прочие вещи.

10 команд недостаточно для Формулы 1. Просто представьте, что Red Bull внезапно решит уйти и заберет с собой Alpha Tauri. Тогда на старте будет всего 16 машин. Что это будет за гонка? Нужно хотя бы 18, а для этого в чемпионате должна появиться новая команда».

Дополнительная информация: Люк Смит

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