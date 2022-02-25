Андретти: Мы договорились с Renault о моторах для нашей команды Ф1
База команды будет построена в Великобритании
Чемпион Формулы 1 1978 года Марио Андретти дал интервью YouTube-каналу David Land, в котором рассказал подробности о планах семейной компании Andretti, которую сейчас возглавляет его сын Майкл, прийти в Формулу 1.
В частности, Андретти заявил, что уже достигнуто формальное соглашение с Renault о закупке их силовых установок. Напомним, что сейчас у Renault нет в Формуле 1 ни одной команды, которая закупала бы у них моторы.
Кроме того, по словам Андретти-старшего, компания его сына уже начала найм персонала и переговоры с поставщиками комплектующих. Также принято решение о строительстве новой базы для производства болидов в Великобритании, где располагается и большинство команд Формулы 1.
При этом в соцсетях сегодня появились сообщения о том, что Майкл Андретти выразил поддержку Джину Хаасу, команда которого в Формуле 1 находится на гране разрыва контракта с титульным спонсором, российской компанией "Уралкалий".
Андретти якобы выразил готовность самому стать спонсором Haas, заявив, что если Джину нужны финансы, то им следует созвониться. Найти подтверждение этой информации нам не удалось.
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