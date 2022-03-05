Андретти: Херта быстрее Кими и Джови

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В прошлом году американская семейная компания Andretti была близка к покупке команды Формулы 1 Sauber, которая выступает под брендом Alfa Romeo. По плану, за рулем болида Ф1 должен был оказаться американский пилот команды Andretti в IndyCar Колтон Херта.

Тогда сделка сорвалась, и недавно отец руководителя Andretti Майкла Андретти, чемпион Формулы 1 1978 года Марио Андретти рассказал о подробностях те переговоров и о том, как Херта соревновался в Кими Райкконеном и Антонио Джовинацци – пилотами Alfa Romeo в 2021 году.

«Колтон выступал в Европе с 15 лет, он гонялся с такими нынешними звездами как Ландо Норрис, – рассказал Андретти-старший в интервью каналу Дэвида Лэнда. – И он побеждал в младших сериях в Европе, а теперь вот побеждает здесь, в Штатах. Причем побеждает не за счет стратегии, а за счет высокой скорости и отличного пилотирования.

К тому же он умеет отлично адаптироваться. Ему не нужна лучшая машина, чтобы быть быстрым. Конечно, мы стараемся настроить его автомобиль лучшим образом, но он успешен даже когда нам этого не удается. Он не жалуется, а просто делает свою работу. Поверьте, это ценное качество.

Когда мы были близки к заключению соглашения с Sauber, он провел неделю на их базе и под конец был быстрее и Кими Райкконена, и Антонио Джовинацци на симуляторе. Я всегда хотел привести его в Формулу 1, но сделка с Sauber сорвалась.

Нынешние владельцы этой команды хотели сохранить 20% и полный контроль за всем, что делается, а мы на такое пойти не могли».