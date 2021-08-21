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Андретти ищет возможность купить команду Формулы 1

Автор:
, главный редактор

Впрочем, сейчас стать владельцем коллектива, выступающего в чемпионате мира, не так-то и просто

Андретти ищет возможность купить команду Формулы 1

Майкл Андретти, экс-чемпион серии IndyCar и владелец выступающей в этом чемпионате команды Andretti Autosport, в последние месяцы активно изучает вопрос возможного приобретения команды Формулы 1. Об этом своим читателям сообщает американское издание Racer – со ссылкой на самого менеджера.

«Это было бы здорово, – цитирует издание Андретти. – Но даже если этому суждено случиться, для этого надо пройти долгий путь. Впрочем, если появится подходящая возможность – я своего не упущу. Однако пока такой возможности нет».

По сведениям журналистов, Андретти за последние месяцы успел пообщаться с «многими представителями многих команд». Однако в настоящий момент ни один из ключевых владельцев коллективов, выступающих в чемпионате мира, не заинтересован в срочной продаже команды.

Напомним, последней важной новостью в этой сфере была покупка команды Williams американской инвестиционной группой Dorilton – о сделке было объявлено год назад. Также в декабре британский химический концерн Ineos купил у Daimler 30 % акций заводской команды Mercedes – но это (в отличие от ситуации с Williams) не привело к серьезным изменениям в руководстве коллектива.

Покупка уже выступающей в Ф1 команды может быть более выигрышным вариантом, чем создание коллектива с нуля. Среди прочего это избавляет нового игрока от необходимости платить вступительный взнос в размере 200 млн долларов – эти деньги распределяются между уже выступающими командами в качестве компенсации за снижение доли при разделе призовых денег (общий объем которых не зависит от количества команд).

Напомним, что Майкл Андретти, сын чемпиона Формулы 1 1978 года Марио Андретти, в прошлом сам выступал в чемпионате мира. В 1993 году он стал напарником Айртона Сенны в McLaren и один раз финишировал 3-м – но за несколько этапов до конца сезона покинул Ф1 по взаимному соглашению с британским коллективом.

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20 лет назад гонщик стал совладельцем выступавшей в IndyCar команды Forsythe Green, которую позже выкупил и переименовал. На счету этого коллектива четыре чемпионских титула и пять побед в гонке «500 миль Индианаполиса». Команда также выступает в Формуле Е начиная с самого первого сезона. Последние несколько лет она была заводским коллективом BMW под именем BMW i Andretti – но вернется к прежнему названию в следующем сезоне в связи с уходом немецкой марки из электрического чемпионата.

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