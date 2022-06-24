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«Андретти и Герни орали как дети». История первой суперзвезды Ф1

24 июня исполнилось 111 лет со дня рождения пятикратного чемпиона Ф1 Хуана-Мануэля Фанхио. Предлагаем вашему внимание очерк корифея гоночной журналистики Найджела Робака о том, каким ему запомнился аргентинский Маэстро

Автор:
«Андретти и Герни орали как дети». История первой суперзвезды Ф1
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Квалификация прошлогоднего Гран При Мексики завершилась в пользу Валттери Боттаса. Поздравить его и вручить специальный трофей вышел Джеки Стюарт, старейший из живущих чемпионов Ф1. Шотландец передал Валттери реплику старинного кожаного шлема, в каких выступали пилоты Больших Призов на заре времен.

Невероятно, но в этот момент у известного своим хладнокровием Боттаса дрогнул голос. Ведь он стал владельцем реликвии, носящей имя великого Маэстро, Хуана-Мануэля Фанхио.

Имя аргентинского гонщика уже мало говорит нынешним поклонникам Ф1, а его рекорды давно перекрыты нашими современниками. Но так было не всегда…

Валттери Боттас получает Трофей Фанхио из рук Сэра Джеки Стюарта на Гран При Мексики 2021 года

Валттери Боттас получает Трофей Фанхио из рук Сэра Джеки Стюарта на Гран При Мексики 2021 года

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

«Это величайший гонщик в истории», – сказал Стюарт, и с ним наверняка согласились бы многие. Фанхио не знал себе равных в послевоенных гонках. В восьми первых чемпионатах Ф1 он завоевал пять титулов – этот рекорд не покорился ни Кларку, ни Стюарту, ни Просту с Сенной. Только в XXI веке его смог превзойти Михаэль Шумахер.  

Как-то в 80-х на «Интерлагосе» я стал свидетелем того, как Фанхио похлопал сзади по плечу Сенну. Тот резко развернулся, явно в раздражении – но увидев, кто перед ним, не смог сдержать слез и мгновенно обнял старика, который с детства был его кумиром.  

Мне посчастливилось познакомиться с Фанхио в Монако. Дело было в 1971 году утром перед гонкой. Я оказался у входа в «Рампольди», славный старинный ресторанчик на спуске от площади Казино. Внутри было шумно, и я заглянул в двери, заинтригованный тем, что там происходит.

По залу сновали телевизионщики, а в самом центре этой суеты и суматохи за столиком спокойно сидел великий Хуан-Мануэль Фанхио. При помощи ножей, вилок и маленьких машинок он воспроизводил славные гоночные баталии прошлых лет для знаменитого в будущем документального фильма. 

Происходящее просто ошарашило меня, и он, видимо, заметил это – потому во время небольшого перерыва подозвал к себе. Фанхио подозвал меня к себе!

Вновь обретя дар речи, я рассказал, что работаю журналистом, но пока еще новичок в этой профессии. После пары фраз мы обменялись рукопожатием и визитками. Это невероятно, но он запомнил мое имя, хотя в дальнейшем всегда называл на испанский манер – Нигель. Я же выбрался из "Рампольди" в состоянии, близком к обмороку. 

Мы с Хуаном-Мануэлем виделись еще не раз, а однажды я сделал с ним обстоятельное интервью. Летом 1979-го он приехал в Англию, чтобы сесть за руль довоенной гоночной машины Mercedes-Benz W125 на фестивале памяти Гуннара Нильссона в Донингтоне. Вот тогда-то мне  посчастливилось побеседовать с ним как следует. 

Хуан-Мануэль Фанхио

Хуан-Мануэль Фанхио

Фото: Motorsport Images

Маэстро, которому уже исполнилось 68, был по обыкновению спокоен и невероятно харизматичен. Первым делом он представил мне свою переводчицу, очаровательную испанку. Она не только была красавицей, но и очень точно передавала все нюансы его невероятных историй. 

Когда речь зашла от тех хитростях, которые гонщики используют, чтобы получить преимущество внутри команды, Фанхио рассмеялся и рассказал: «В 1953 году в Монце  моя Maserati с самой первой тренировки страдала от сильнейших вибраций. И что бы мы ни пробовали, тряска продолжалась.

А я, знаете ли, в любой команде старался наладить хорошие отношения с механиками. От всех призовых, что выигрывал, обязательно отдавал им 10%».

«После гонки у меня было странно ощущение. Я никогда не ездил так прежде – и знал, что в будущем тоже не стану».
Хуан-Мануэль Фанхио после Гран При Германии 1957 года

«Так вот, вечером перед гонкой я пожаловался парням, что с такой машиной рассчитывать на успех будет сложно. А наутро все пропало словно по волшебству – и я победил, – Фанхио подмигнул мне. – А вот машину моего напарника Бонетто в воскресенье вдруг стало трясти так, что бедняга даже выбил себе зуб…» 

У любого великого гонщика случаются дни, когда им удается недоступное для простых смертных. В случае с Фанхио лучшим примером являются события на «Нюрбургринге» 1957 года.

Задержка на пит-стопе вынудила его броситься в погоню за пилотами Ferrari Майком Хоторном и Питером Коллинзом. За рулем алой Maserati 250F Маэстро не просто улучшил рекорд круга, который и так принадлежал ему – он обновлял его каждый раз, пересекая линию финиша, и в итоге проехал на 24 секунды быстрее прежнего достижения. Это была величайшая гонка в его жизни. А может, и не только в его.

Хуан-Мануэль Фанхио на пути к победе в Большом Призе Германии 1957 года, Maserati 250F

Хуан-Мануэль Фанхио на пути к победе в Большом Призе Германии 1957 года, Maserati 250F

Фото: Бернар Кей / The Cahier Archive

Сам он вспоминал тот день охотно, но с весьма неожиданными чувствами. «Знаешь, прошло уже 20 лет, а ведь мне до сих пор страшно, когда я думаю о той гонке, – рассказал аргентинец. – Я любил "Нюрбургринг" и считаю, что в тот день покорил его. Но вполне могло сложиться так, что в следующий раз он покорил бы меня. Годом позже там разбился Коллинз…

Тогда, после финиша, у меня были очень странные эмоции. Я никогда не управлял так гоночной машиной до этого – и знал, что никогда не смогу в будущем. Моя Maserati была не самой мощной, но вести ее было очень приятно. И я ощутил, что могу сделать за рулем что угодно. Все называют эту гонку лучшей в моей карьере, и здесь они правы».

А какая гонка стала самой сложной? Хуан-Мануэль призадумался: «О, это была Аргентина в 1955-м. Жара стаяла такая, что гонщики просто теряли сознание и прекращали борьбу. Мне было настолько же плохо, но я продолжал ехать и ехать, убедив себя, что нахожусь по пояс в снегу».

В конце сезона-57, выиграв свой пятый чемпионский титул в Ф1, он решил остановиться. «Мне было 46, и я очень устал от многих лет гонок и постоянных переездов, – объяснил мой собеседник. – Я любил годы, проведенные в Гран При, но впоследствии никогда не скучал по тому времени. Тот период потребовал серьезных жертв, чтобы удержаться на вершине. А жертвы – это всегда жертвы.

За время моих выступлений аварии унесли жизни трех десятков пилотов. Я не мог позволить, чтобы эти трагедии повлияли на меня, однако скорбь с каждым разом все усиливалась. Гонки прекрасны, когда вас переполняет энтузиазм, но когда они становятся просто работой, пора завязывать. К концу 1957 года они превратились для меня в работу».

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Фото: Motorsport Images

Спустя 24 часа после нашей встречи он сидел за рулем Mercedes на трассе в Донингтоне. Не будучи знакомым с машиной и ее огромным мотором в 5,6 литра, Маэстро чуть раньше, чем нужно, нажал на газ при выходе из шиканы на первом круге. 

Задок потащило наружу, и на миг все мы замерли – прежде всего из-за опасений, как бы Фанхио не попал в глупое положение. Но нам не о чем было переживать. Еще до того, как кто-то успел хотя бы моргнуть, он плавно скорректировал скольжение – и вот уже вновь мчался на полной мощности. Рядом со мной, наблюдая за этой сценой, стояли победитель Гран При Дэн Герни и чемпион Ф1 Марио Андретти. Оба в этот момент начали орать, как простые школяры-болельщики. Великий старик был по-прежнему велик.

В последний раз он вышел на старт Гран При в Реймсе в 1958-м. Прежде всего для того, чтобы отблагодарить людей из Maserati, которые много для него значили.

«В той гонке у меня было немало времени на раздумья, так как на трассе в Реймсе одни  прямые, – признался Хуан-Мануэль. – Я ехал и думал о своей карьере: как я прибыл в Европу, думая, что это всего на год, как даже мечтать не мог о победах в гонках, как остался в итоге на десять лет и выиграл пять титулов.

В тот момент меня вдруг удивило, что я продолжаю заниматься всем этим. Я понял, что пришло время начать новую часть жизни. Знаете, закончив гонки, я стал президентом аргентинского отделения Mercedes-Benz. Я, простой мальчишка из маленького городка…»

Гонщик невероятного уровня и мастерства, он до самой смерти в 1995 году всегда оставался скромным и обаятельным человеком.

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Фото: Райнер Шлегельмильх / Motorsport Images

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