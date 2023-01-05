Andretti и Cadillac подали совместную заявку в Ф1
Andretti Global и General Motors объявили о планах выступать в чемпионате мира в ближайшем будущем
Спустя всего два дня после того, как президент FIA Мохаммед Бин Сулайем объявил о планах начать новый отбор команд в Формулу 1, появился первый желающий участвовать в этом тендере. Едва ли кого-то удивит, что это Майкл Андретти. Однако детали его планов оказались весьма удивительными.
Еще осенью 2021-го, когда сорвались планы Майкла выкупить Sauber, он заявил, что не собирается отказываться от планов выступать в Ф1 – а прошлой зимой объявил, что не станет объединять с кем-то усилия и сделает все сам. Большую часть 2022 года Андретти убеждал боссов спорта и его нынешних участников, что от 11-й команды они получат большую пользу.
В официальном объявлении, сделанном вечером в четверг команда Andretti и компания General Motors объявили о планах выставить «полностью американскую команду», которая будет использовать моторы под брендом Cadillac. Официальным девизом заявки стал слоган «Две легенды. Одна цель».
«Мы продолжаем расширять Andretti Global и семью наших гоночных команд, – цитирует американца пресс-служба. – Наш взгляд всегда направлен на следующий проект.
Я чувствую, что мы отлично подходим для того, чтобы стать новой командой в Формуле 1 и станем дополнительной ценностью для серии и наших партнеров, а также порадуем болельщиков.
Я рад, что вместе с нами к той же цели стремятся GM и Cadillac. У Andretti и GM общие ценности, основанные на любви к гонкам. И теперь у нас есть возможность объединить усилия страсть и нацеленность на инновации, чтобы создать настоящую американскую заявку в Ф1».
При этом не раскрыл, когда именно новый проект будет готов начать выступления – прежде он говорил о сезоне 2024 года.
«Мы выйдем на трассу в тот момент, когда в этом будет смысл», – объяснил он.
Самое интересное в заявке Andretti/Cadillac – первое время они планируют пользоваться помощью другого производителя при работе над силовыми установками.
Бренд Cadillac в последнее время активно расширяет международные гоночные программы. В частности, с 2023 года он будет представлен в марафонском чемпионате мира WEC.
Команда будет базироваться в новой штаб-квартире Andretti неподалеку от Индианаполиса, которая должна вступить в строй в 2025-м. Параллельно в Европе будет работать ее филиал, который поможет упростить многие процессы.
Чтобы получить право выйти на старт, Андретти предстоит выиграть тендер FIA, а также получить одобрение от всех нынешних команд. Пока свою поддержку ему выразили только McLaren и Alpine.
Отдельное место занимает финансовый вопрос – любой новый участник чемпионата должен будет внести $200 млн в особый фонд, из которого будут компенсировать снижение призовых остальным командам. Андретти уже подтвердил, что готов на это.
В заявлении ничего не говорится о том, кто может стать гонщиками нового коллектива, но ранее Майкл уверял, что за руль обязательно сядет кто-то из представителей США.
«Мы точно планируем, что у нас будет американский пилот, – объяснил он. – Я думаю, вы сами прекрасно знаете, кто сейчас главный фаворит.
В IndyCar за нас выступает Колтон [Херта]. Нам важно, чтобы в американском проекте [команды Ф1] у нас обязательно был американский гонщик».
С 2023 года в пелотоне Ф1 впервые за без малого десять лет появится представитель США – за Williams поедет Логан Сарджент.
СМИ узнали имя нового технического директора Ferrari
В Cadillac намекнули, чьи моторы собираются использовать в Ф1 под своей маркой
Самое важное:
Дождь вынудил отменить 7-й этап «Дакара» для мотоциклистов
Ненастная погода и усталость участников привели организаторов Ралли Дакар к решению вновь переписать программу гонки
McLaren назначила показ машины 2023 года на тот же день, что Aston Martin
В Уокинге не придумали варианта лучше, чем выбрать дату 13 февраля, уже занятую соперниками
Шестой этап «Дакара» стал катастрофой для Audi и принес победу Аль-Аттие
В пятницу ситуация в гонке перевернулась с ног на голову, когда срази три пилота из числа лидеров столкнулись с серьезными проблемами
Марко назвал главную угрозу для Red Bull в сезоне-2023
По мнению гоночного консультанта, в новом чемпионате Mercedes станет для его команды большей угрозой, чем Ferrari
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.
У вас есть 2 варианта:
- Стать подписчиком.
- Отключите блокировщик рекламы.