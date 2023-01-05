Andretti и Cadillac подали совместную заявку в Ф1

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Спустя всего два дня после того, как президент FIA Мохаммед Бин Сулайем объявил о планах начать новый отбор команд в Формулу 1, появился первый желающий участвовать в этом тендере. Едва ли кого-то удивит, что это Майкл Андретти. Однако детали его планов оказались весьма удивительными.

Еще осенью 2021-го, когда сорвались планы Майкла выкупить Sauber, он заявил, что не собирается отказываться от планов выступать в Ф1 – а прошлой зимой объявил, что не станет объединять с кем-то усилия и сделает все сам. Большую часть 2022 года Андретти убеждал боссов спорта и его нынешних участников, что от 11-й команды они получат большую пользу.

В официальном объявлении, сделанном вечером в четверг команда Andretti и компания General Motors объявили о планах выставить «полностью американскую команду», которая будет использовать моторы под брендом Cadillac. Официальным девизом заявки стал слоган «Две легенды. Одна цель».

«Мы продолжаем расширять Andretti Global и семью наших гоночных команд, – цитирует американца пресс-служба. – Наш взгляд всегда направлен на следующий проект.

Я чувствую, что мы отлично подходим для того, чтобы стать новой командой в Формуле 1 и станем дополнительной ценностью для серии и наших партнеров, а также порадуем болельщиков.

Я рад, что вместе с нами к той же цели стремятся GM и Cadillac. У Andretti и GM общие ценности, основанные на любви к гонкам. И теперь у нас есть возможность объединить усилия страсть и нацеленность на инновации, чтобы создать настоящую американскую заявку в Ф1».

При этом не раскрыл, когда именно новый проект будет готов начать выступления – прежде он говорил о сезоне 2024 года.

«Мы выйдем на трассу в тот момент, когда в этом будет смысл», – объяснил он.

Самое интересное в заявке Andretti/Cadillac – первое время они планируют пользоваться помощью другого производителя при работе над силовыми установками.

Бренд Cadillac в последнее время активно расширяет международные гоночные программы. В частности, с 2023 года он будет представлен в марафонском чемпионате мира WEC.

Команда будет базироваться в новой штаб-квартире Andretti неподалеку от Индианаполиса, которая должна вступить в строй в 2025-м. Параллельно в Европе будет работать ее филиал, который поможет упростить многие процессы.

Чтобы получить право выйти на старт, Андретти предстоит выиграть тендер FIA, а также получить одобрение от всех нынешних команд. Пока свою поддержку ему выразили только McLaren и Alpine.

Отдельное место занимает финансовый вопрос – любой новый участник чемпионата должен будет внести $200 млн в особый фонд, из которого будут компенсировать снижение призовых остальным командам. Андретти уже подтвердил, что готов на это.

В заявлении ничего не говорится о том, кто может стать гонщиками нового коллектива, но ранее Майкл уверял, что за руль обязательно сядет кто-то из представителей США.

«Мы точно планируем, что у нас будет американский пилот, – объяснил он. – Я думаю, вы сами прекрасно знаете, кто сейчас главный фаворит.

В IndyCar за нас выступает Колтон [Херта]. Нам важно, чтобы в американском проекте [команды Ф1] у нас обязательно был американский гонщик».

С 2023 года в пелотоне Ф1 впервые за без малого десять лет появится представитель США – за Williams поедет Логан Сарджент.