Андретти: Ф1 нужна американская команда без российского гонщика

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Вчерашние сообщения о том, что компания Andretti, которая давно пытается прийти в Формулу 1, готова заменить российский «Уралкалий» в роли титульного спонсора Haas получили подтверждение. Более того, в разговоре с изданием The Race, глава Andretti Майкл Андретти подтвердил, что уже два года пытается купить Haas, впрочем безуспешно.

«Мы пытались купить Haas в течение двух лет, но Джин Хаас не заинтересован в продаже, – сказал Андретти в Сент-Питерсберге, где в этот уик-энд стартует новый сезон IndyCar. – Я не исключаю сотрудничества и сейчас: если он захочет, чтобы я ему позвонил, я позвоню. У него есть мой номер. Он вообще веселый чувак, его сложно просчитать. Возможно, он и правда устал от всего этого, но я об этом не знаю.

При этом у Andretti готов и план создания собственной команды, о чем вчера говорил отец Майкла, чемпион Формулы 1 1978 года Марио Андретти. Ранее глава Mercedes Тото Вольф выразил сомнение в целесообразности появления новой команды, напомнив, что остальным коллективам придется делиться с новичками призовыми и заявив, что новичок должен в таком случае привнести в Формулу 1 больше, чем получит сам.

Майкл Андретти согласился с логикой Вольфа и отметил, что так и будет.

«Я думаю, что мы можем привнести в Формулу 1 больше, чем то, чем придется поделиться с нами, – сказал Андретти. – Речь об интересе к чемпионату в Америке, который все еще недостаточный, и здесь есть куда расти. Мы получим максимум 100 миллионов долларов призовых, и я уверен, что мы привнесем существенно больше.

Я думаю, Формуле 1 нужна настоящая американская команда, с американским гонщиком, а не российским. Вот чего я хочу: дать молодым американским пилотам шанс в Формуле 1. Речь о полноценной программе поддержки пилотов из Америки с самого раннего возраста и далее в Формуле 4, Формуле 3 и выше».