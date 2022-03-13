Андретти: Ф1 изменила отношение к нашему проекту

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В середине февраля Марио Андретти объявил, что его сын – Майкл – намерен в 2024 году выставить собственную команду в Формуле 1. Поначалу не все главы коллективов чемпионата отреагировали на эту новость позитивно, поскольку посчитали, что намерения Майкла недостаточно серьезны, а появление новой команды может понизить количество получаемых участниками призовых.

Однако недавно Андретти рассказали, что у них уже есть договоренность с мотористом (коим является Renault). К тому же, вчера стало известно о сделке McLaren с пилотом Andretti Autosport в IndyCar Колтоном Хертой: теперь американец будет состоять в программе, благодаря которой сможет провести серию тестов с McLaren в 2022 году.

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По словам Майкла, все это доказывает серьезность его намерений, и теперь главы коллективов настроены более позитивно.

«Мы поговорили с многими владельцами команд, и теперь мы получаем от них поддержку, так что это положительный момент, – рассказал Андретти-младший в интервью американскому изданию Racer. – Они поняли, насколько наши намерения серьезны. Я хочу сказать, что мы со всеми хорошо пообщались, и думаю, что теперь резонанс от тестов Колтона Херты с McLaren будет только заметнее. Все это говорит о нашем серьезном отношении к проекту.

Наша инициатива повысит ценность Ф1, ничего у нее не отняв. С появлением команды стоимость активов чемпионата увеличится, и это компенсирует то, что мы будем получать в качестве призовых.

Думаю, Liberty Media зарабатывает порядка $3 миллиардов в год, и если коммерческая составляющая нашего проекта будет оцениваться хотя бы в $100 млн., то получается, что он принесет всем пользу».