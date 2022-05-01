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Первые Гран При нынешнего сезона показали, что Ferrari и Red Bull явно играют в своей лиге, а Mercedes героически стремится туда, но для этого нужно разобратьcя с глобальными проблемами шасси W13.

Явных аутсайдеров, как Haas в 2021-м ила Williams до этого, пока не видно – это значит, что сразу семь команд можно отнести к средней группе. Именно в ней борьба складывается традиционно плотно, потому даже небольшая прибавка в скорости может серьезно повлиять на результат.

Начало европейской части сезона считается в Ф1 моментом старта гонки обновлений. Прошедшего с начала тестов времени как раз достаточно, чтобы проанализировать данные, найти нужные решения и воплотить из в материале.

Давайте посмотрим, что интересного наши эксперты обнаружили на пит-лейне и в гаражах трассы в Имоле в минувший уик-энд.

Детали области понтонов AlphaTauri AT03 Фото: Джонатан Нобл

В AlphaTauri, у которой весьма ограничены ресурсы, на ранней стадии сезона сконцентрировали усилия на доработках днища. Его передняя кромка была приподнята чуть выше, а в боковой поверхности диффузора появилась вертикальная прорезь. Одновременно изгиб вверх перед задними колесами стал более выраженным.

В пояснениях, которые все команды теперь обязаны предоставлять в FIA накануне Гран При, сказано: «Изменения в передней части днища призваны изменить распределение прижимной силы для ее общего увеличения в рамках допустимого диапазона дорожного просвета.

Позади целью доработок стала оптимизация картины протекания потоков и увеличение общей загрузки посредством кромки днища».

Надо признать, команды быстро выучились составлять эти обязательные описания таким образом, чтобы не раскрывать в их тексте решительно никаких деталей.

Одновременно была чуть скорректирована форма направляющих в верхней части днища.

Также в AlphaTauri изменили геометрию передних надкрылков – элементов, закрывающих колеса. В нижней части эти детали стали короче и шире, получив слегка D-образную форму. Это способ лучше контролировать завихрения, которые возникают при вращении колес.

Детали понтона Alpine A522 Фото: Джорджо Пиола

Alpine пока кажется главной силой в средней группе, но что-то постоянно мешает команде продемонстрировать свои реальные возможности.

В Энстоуне подготовили обновленное днище, которое должно повысить уровень прижима. Оно работает в паре с обновленным несущим крылом – элементом в задней части машины, который связывает торцевые пластины заднего крыла со структурой безопасности и одновременно несет аэродинамическую функцию.

В Имоле это крыло на A522 было подрезано с внешней стороны, чтобы открыть больше пространства для протекания потоков, и в целом получило чуть иную форму.

Новинку получил только Фернандо Алонсо, так как команда успела подготовить всего одну такую деталь.

Детали области кокпита Alfa Romeo C42 Фото: Джорджо Пиола

У Alfa Romeo доработки затронули эту же область машины. Была доработана передняя кромка днища в том месте, где прежде располагались многочисленные элементы дефлекторов.

Одновременно изменения затронули геометрию понтонов и днища в районе «бутылочного горлышка» между задними колесами.

Нет сомнений, все эти новинки стали результатом анализа первых данных о поведении машины на реальной трассе.

Варианты понтона Alfa Romeo C42 (старый / новый)

Изменения также затронули геометрию задних тормозных воздухозаборников (показан красной стрелкой) – по всей видимости, прежний вариант не обеспечивал достаточной эффективности охлаждения. И хотя уик-энд на трассе Энцо и Дино Феррари проходил далеко не в самых жарких условиях, новинка появилась на С42 уже здесь.

Заднее антикрыло Williams FW44 Фото: Джонатан Нобл

Обновления Williams были нацелены на повышение максимальной скорости, причем как в обычной конфигурации, так и с открытой плоскостью системы DRS. Для этого потребовалось доработать заднее крыло.

В объяснении сказано: «Изменения затронули загрузку плоскости, чтобы повысить аэродинамическую эффективность крыла и добиться более значительного снижения лобового сопротивления при активации DRS».

Передняя часть Williams FW44 Фото: Джорджо Пиола

Также была доработана передняя подвеска, чтобы оптимизировать протекание потоков воздуха и оставить больше свободного места для диагональной тяги и исключить возможность ее контакта с другими рычагами.

Наконец, воздухозаборники передних тормозов получили обновление, чтобы команде было проще при необходимости перекрывать часть входных отверстий – для тех случаев, когда максимальная эффективность охлаждения не требуется.

Детали задней части McLaren MCL36 Фото: Джорджо Пиола

У McLaren единственной заметной новинкой стало несущее крыло, призванное обеспечить более оптимальное распределение давлений, особенно на сырой трассе.

На фото этот элемент из двух плоскостей видно с левой стороны от наклейки Hilton на торцевой пластине.

Мик Шумахер за рулем Haas VF-22 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Наконец, Haas сконцентрировала усилия на боковой кромке днища, скорректировав ее геометрию. В команде объяснили, что таким образом рассчитывают снизить негативное влияние «козления».

«Новая геометрия призвана помочь контролировать этот эффект за счет иной структуры потоков вдоль кромки днища», – объяснили в команде.