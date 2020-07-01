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Формула 1 / Гран При Австрии / Аналитика

Анализ: ждать ли в Австрии быстрейшего круга в истории Ф1?

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Анализ: ждать ли в Австрии быстрейшего круга в истории Ф1?
Автор:
, ответственный редактор
Перевод: Иван Матушкин, редактор
1 июл. 2020 г., 12:20

Трасса Гран При Австрии является одной из самых быстрых в Формуле 1 и требует необычной работы мотора. Разбираем Red Bull Ring

Трасса в Шпильберге особенная, ведь 78% круга пилоты едут, вдавив педаль газа в пол, а мотор развивает небывалые обороты. Так что квалификационные круги на Гран При Австрии будет одними из самых быстрых в истории.

Будет крайне интересно увидеть, какого улучшения прошлогодних результатов добьются команды, учитывая что шины Pirelli будут такими же, что и год назад. Симуляции команд показывают, что время на круге упадет на несколько десятых. Так что, пожалуй, им будет трудно превзойти время Найджела Мэнселла, который на Гран При Южной Африки-1985 проехал круг за 1:02.366.

Сейчас этот результат занимает четвертое место в списке самых быстрых кругов в истории Формулы 1. А вот на пятом месте прошлогодний круг Шарля Леклера в Шпильберге. На Ferrari SF90 он преодолел трассу за 1:03.003 секунды. Но даже если в этом году пилоты и поборются с результатом Мэнселла, добраться до трех лучших времен в истории, поставленных на трассе в Дижоне, им будет тяжело.

Топ-5 самых быстрых кругов в истории Ф1:

Позиция Год Трасса Пилот Время
1. 1974 Дижон Ники Лауда 0:58.790
2. 1982 Дижон Ален Прост 1:01.380
3. 1984 Дижон Патрик Тамбэ 1:02.200
4 1985 Кьялами Найджел Мэнселл 1:02.366
5. 2019 Шпильберг Шарль Леклер 1:03.003

Первые позиции списка смогут поменяться, только если Ф1 все же проведет вторую гонку в Бахрейне на почти овальной трассе.

Австрийский же этап привлекает внимание не только тем, что здесь стартует новый аномальный сезон. Но и особенностями трассы Red Bull Ring, которые не ограничиваются чрезвычайно быстрыми кругами.

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Даниил Квят, Toro Rosso STR14 на Гран При Австрии-2019

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Во-первых, трасса в Шпильберге – третья по средней скорости во всем чемпионате. Она уступает только Монце и Сильверстоуну, превосходя даже Спа. Так что не надо удивляться тому, что пилоты едут на максимальной скорости 78% дистанции.

Австрийская трасса требовательна к моторам. Находясь на высоте 700 метров над морем она вынуждает подстраивать под себя системы охлаждения и смазки ДВС, ведь из-за разреженного воздуха приходится поднимать тактовую частоту работы мотора.

Но дело не только в этом – турбине и компрессору тоже приходится работать не непривычных скоростях. Вкупе с ожидаемыми высокими температурами это может доставить проблем с надежностью силовых установок.

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Большая нагрузка также выпадает на тормозную систему, так как общее время торможения на круге сводится к 9 секундам, но в Shlossgold и Remus перегрузки при торможении достигают 5g.

Red Bull Ring – быстрая трасса, в квалификации пилоты должны достичь скорости в 339 км/ч. При этом, DRS дает всего 6 км/ч, и хотя ее можно использовать сразу на трех прямых, на круге преимущество от ее использования составит меньше одной десятой.

Себастьян Феттель, Ferrari SF90 и Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB15

Себастьян Феттель, Ferrari SF90 и Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB15

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Не стоит удивляться, что из всех передач, пилоты здесь чаще всего используют седьмую. Она задействована на 30% круга. А из шин сильнее всего нагружается задняя левая, так как на два левых поворота приходится сразу семь правых.

Для прохождения дистанции в 71 круг и 306,452 км требуется 106 кг топлива. Но у Red Bull расход должен быть ниже за счет аэродинамики, которая приводит к меньшему лобовому сопротивлению воздуха.

На прохождение Гран При Австрии требуется 106 кг топлива

На прохождение Гран При Австрии требуется 106 кг топлива

Фото: Джорджо Пиола

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Местонахождение Red Bull Ринг
Автор Франко Нуньес

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