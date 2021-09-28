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Формула 1 / Гран При России Новости

Анализ: ждать ли от McLaren успехов и в следующих гонках?

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Дубль в Монце, поул в Сочи и лидерство до последних кругов на трассе в Олимпийском парке... McLaren теперь постоянно будет бороться за победы?

Анализ: ждать ли от McLaren успехов и в следующих гонках?

На Гран При России лишь тактическая ошибка лишила McLaren второй победы подряд. McLaren, которая до недавней гонки в Монце не побеждала в Формуле 1 девять лет, а в этом году рассматривалась в лучшем случае как третья сила, не претендующая на борьбу с лидерами.

Причем и в Монце, и в Сочи пилоты на оранжевых машинах оказывались впереди без какой-либо помощи со стороны конкурентов (в виде крупных ошибок или попадания под чужую горячую руку) или судей. Так можно ли теперь расширить список топ-команд Ф1 до трех и вписать туда McLaren?

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Полеты на прямых

У успеха болидов из Уокинга в Монце было вполне внятное объяснение – нетипичность итальянской трассы. Легендарный «храм скорости» – один из редких в календаре автодромов, на котором динамика машины на прямых гораздо уровня важнее прижимной силы. И именно скорость McLaren на прямых обеспечила пилотам хороший темп и никак не позволяла, например, Льюису Хэмилтону обогнать Ландо Норриса. 

 

Но Сочи – совсем другое дело. По средней скорости российская трасса – твердый середнячок Ф1: здесь нет ни совсем уж медленных поворотов, ни размашистых прямых. Однако и тут Норрис оказался в лидерах благодаря собственным усилиям, а не подарку фортуны. 

Более того, на Гран При России McLaren не была самой быстрой машиной. По максимальной скорости Норрис уступил и Боттасу с Хэмилтону, и Алонсо с Леклером. Дэн Риккардо и вовсе не попал даже в первую десятку, проиграв, например, Мику Шумахеру. 

Это видно и по результатам секторов. Несмотря на то, что лучший круг в Сочи остался за Ландо, на первом секторе с длинной стартовой прямой британец уступил конкурентам. Тут у Норриса только пятый результат. Позади того же Хэмилтона – а Ферстаппену пилот McLaren проиграл почти полсекунды. 

Как же тогда он проехал лучший круг в гонке?

 

Универсальная машина

Хотя применительно к Монце мы говорим о крайностях, в которых машина McLaren очень сильна, на самом деле в Уокинге построили весьма универсальную машину. За весь сезон нашлось лишь три гонки, в которых пилота McLaren не было на финише в топ-5. 

Это Испания (где Риккардо приехал шестым), Венгрия (где оба пилота попали в замес в первом повороте) и Нидерланды, где плохо было совсем все. Что объединяет эти трассы? Требовательность к прижимной силе. И на медленном «Хунгароринге», и на довольно быстром Зандфорте, и на универсальной, бесхарактерной Барселоне прижим чрезвычайно важен. И можно предположить, что болид McLaren по уровню прижимной силы не дотягивает до нужных отметок.

Однако подиум Норриса в Монако и крепкое выступление команды в Баку показывают – времена, когда McLaren была исключительно королевой длинных прямых, прошли. Да, тут еще нет аэродинамики уровня Red Bull, но универсальность вышла на новый уровень. И среднескоростные повороты второго и третьего секторов в Сочи были вполне удобны оранжевой машине. 

Так удобны, что Норрис не просто собрал круг лучше Хэмилтона – по сумме трех лучших секторов он тоже привез семикратному чемпиону восемь сотых. 

 

Так что это значит для будущего?

Этапы в Монце и Сочи изначально считались «мерседесовскими», поэтому успех McLaren с немецким мотором на них хоть и удивляет, но не слишком сильно. Однако теперь нас ждет смена вектора. По крайней мере, на это надеются в Red Bull. 

Трассы в Турции, США и Мексике смотрятся автодромы с равными возможностями для всех. А значит, McLaren скорее подотстанет от двойки лидеров, а Ferrari вполне может накатить на соперников из Уокинга. 

 

Но разрыв между дуэтом топ-команд и Норрисом с Риккардо стал таким маленьким, что если Хэмилтон с Ферстаппеном и могут дышать относительно спокойно, то Боттас и Перес теперь постоянно будут под угрозой. Причем, судя по всему, не только со стороны Ландо. 

McLaren чрезвычайно хорош на прямых, эффективен в быстрых поворотах и универсален. Возможно, дуэт топ-команд еще не расширился до трио, но уже точно превратился в два с хвостиком. И этот хвост готов вырваться вперед при любой возможности.

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