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Формула 1 / Аналитика

Анализ: зачем Перес нужен Red Bull

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Анализ: зачем Перес нужен Red Bull
Автор:
, редактор

Чеко вот-вот получит лучшее место в карьере. Вот только для чего это нужно команде?

Карьера Серхио Переса в этом году принимает такие повороты, словно мчится по трассе «Сузука». Летом внезапно заговорили о том, что имеющий трехлетний контракт мексиканец вот-вот станет безработным. Сам Чеко долго отпирался, но в итоге так и вышло: Racing Point расторгла соглашение, чтобы нанять Феттеля. 

Казалось, на этом карьера Переса, давно застрявшего на одном уровне, упадет куда-то на уровень Haas и Williams. Потом места стали разбирать и в них, и Серхио стали почти провожать на пенсию. Сам пилот заговорил о годичной паузе, после которой примет решение... Но все опять переменилось!

Интерес Red Bull к Пересу долгое время был просто слухом. Но затем боссы команды внезапно подтвердили, что действительно задумались о кандидатуре Чеко. А теперь он остался единственным конкурентом Алекса Элбона в борьбе за место в команде, и многие эксперты полагают, что именно Серхио будет партнером Макса Ферстаппена в 2021-м. 

Серхио Перес

Серхио Перес

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Но зачем Перес Red Bull и почему ради него команда готова отойти от правила найма только собственных воспитанников?

Ферстаппену нужен оруженосец

Понятно, что если Переса и возьмут в Red Bull, то не для достижения его личных карьерных целей. Вполне возможно, что даже перейдя во вторую команду чемпионата, Чеко выиграет меньше гонок, чем в этом году (то есть ни одной). 

Боссы Red Bull неоднократно жаловались, что тактически проигрывают Mercedes из-за отсутствия у Ферстаппена сильного напарника, который угрожал бы Хэмилтону и Боттасу. Вот только угрожать придется, находясь позади.

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16, Серхио Перес, Racing Point RP20

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16, Серхио Перес, Racing Point RP20

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Крайне маловероятно, что Red Bull сможет вывести сразу двух пилотов вперед гонщиков чемпионской команды. Главной задачей Переса будет не отставать от трио лидеров, чтобы Mercedes не могла применять альтернативную тактику против Макса. Андеркаты и слишком сильное откладывание пит-стопов станет опасным, так как Red Bull всегда сможет позвать Ферстаппена в боксы когда надо, а Пересом закрыть тактическую атаку соперников. 

Именно неспособность помочь Максу таким образом лишила места в команде Гасли и поставила под угрозу Элбона. 

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У Чеко нет альтернатив

Казалось бы, должность падаван при мастере-джедае – точно не мечта опытного и мастеровитого пилота. В том числе поэтому Red Bull стала делать упор на своих воспитанников – от молодого пилота легче добиться выполнения установок, а повторения конфликтов Феттель–Уэббер доктору Марко вряд ли нужны. 

Однако сейчас на рынке оказалось уникальное предложение: быстрый гонщик с большим опытом, который никому не нужен. Отсутствие у Чеко других вариантов позволяет Red Bull ставить мексиканцу свои условия и заранее делать его второй скрипкой. 

Победитель гонки Серхио Перес, Racing Point

Победитель гонки Серхио Перес, Racing Point

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

К тому же, Перес схватится и за однолетний контракт, а Red Bull получит возможность без проблем высадить его следующей зимой и вернуть в команду Гасли или дать шанс Цуноде. А может и Элбона вернуть! 

Этой осенью Серхио вышел на пик формы и, кажется, в нынешнем состоянии точно не уступит как минимум Боттасу. Это делает его хорошим бойцом первой линии, чью зарплату, вдобавок, покрывают спонсоры. 

Крайне маловероятно, что сотрудничество сторон может быть долгим. Red Bull наверняка продолжит линию продвижения своих воспитанников. Но когда на рынке оказывается гонщик со всеми нужными качествами и без других вариантов – это беспроигрышный выбор. В конце концов, его всегда можно высадить по ходу сезона – опыт с Квятом и Гасли уже имеется.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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