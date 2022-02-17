Анализ: зачем Alpine наняла Сафнауэра

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2021 год уже экс-команда Renault начала не только с новым названием, но и с довольно уникальной системой управления. Коллектив отказался от назначения одного руководителя – и вместо этого Alpine управлял триумвират в виде генерального директора Лорана Росси, исполнительного директора Марцина Будковски и гоночного директора Давиде Бривио.

По ходу предыдущего сезона коллектив сильно не прогрессировал – и это побудило Росси принять меры по обновлению руководящего состава к 2022 году. В результате двое из трех человек, которые были у руля Alpine, больше не имеют прямого отношения к команде в Ф1. Будковски полностью покинул коллектив, а Бривио будет заниматься молодежной академией и гоночными программами бренда в других сериях.

К тому же, теперь у Alpine есть назначенный руководитель команды в лице Отмара Сафнауэра, который будет работать вместе с бывшим сотрудником Peugeot Бруно Фамином, ставшим руководителем отдела производства гоночных двигателей.

Можно предположить, что смена руководства была вызвана плохой работой предыдущей системы; однако Росси считает иначе. По его мнению, тот подход «не не сработал», а отсутствие главы команды в 2021-м оказалось неизбежным последствием позднего ухода Сириля Абитбуля с поста босса коллектива.

«Я бы сказал, что это была лучший вариант из всех возможных на тот момент, потому что не получится заменить такого опытного человека, как Сириль, за одну ночь, – сказал Росси. – При этом невозможно создать новую структуру, просто назначив на эту позицию новых людей. Требуется много времени, чтобы найти правильных сотрудников.

Мы все втроем привнесли что-то свое, таким образом не позволив команде выглядеть глупо на трассе; все было хорошо. Это самое важное. Но помогала ли эта структура двигаться вперед и смогла бы она вывести команду на новый уровень?

Прогресс застопорился – скорее, мы даже начали отставать от других. Мы были четвертыми в 2018-м и становились пятыми по итогам остальных трех сезонов: и кто знает, что было бы в 2021-м, если бы Юки Цунода выступал на уровне Пьера Гасли.

Мы достигли хорошего уровня как команда, ставшая лучшей из остальных. Но это8го было недостаточно для перехода на следующий уровень. Именно поэтому я решил, что для повышения конкурентоспособности можно вернуться к более традиционной структуре руководства».

Росси считает, что Alpine не хватало сплоченности между разными департаментами. Он предполагает, что шасси и двигатель не были интегрированы должным образом: а значит, команда не могла максимально использовать все свои сильные стороны. «Было очевидно, что нам нужен кто-то, способный разруливать и объединять все направления работы, включая разработку двигателя, постройку шасси и непосредственное управление командой на трассе.

Мне нужен был человек, который смог бы первым построить этот мост. Если вы хотите быть заводской командой, то нужно, чтобы департаменты в Энстоуне и Вири ладили друг с другом. Иначе вы просто клиенты, которые при этом финансируют разработку двигателя, – и это худший вариант».

Также две недели назад Alpine изменила структуру технического штаба: Пэта Фрая повысили до главы технического штаба, а его предыдущую роль занял уже экс-глава инженерного департамента Мэтт Харман.

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