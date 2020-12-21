Анализ: за что Мазепина требуют выгнать из Формулы 1

В 2021 году в Формуле 1 появится самый яркий российский пилот. За выступления на трассе пока не скажем, а вот за поведение за ее пределами – наверняка.

Согласитесь, у России пока не было действительно яркого представителя на вершине автоспорта. Даниил Квят за все годы отметился разве что прозвищем Торпеда да отношениями с Келли Пике. Скромный Сергей Сироткин и вовсе запомнился только вежливостью. А вот Никита Мазепин успел вляпаться в пару скандалов еще до своего дебюта в Ф1. То ли еще будет.

Может ли гонщик трогать женскую грудь

С объявления о подписании Мазепиным контракт с Haas прошло буквально несколько дней, как прогрессивная западная общественность оказалась возмущена. Российский пилот выложил в сеть видео, на котором хватает девушку в машине за грудь. Барышня в откровенном наряде была не то, чтобы возмущена – в ответ на хваткий жест она показала Мазепину средний палец, предварительно его облизав. Однако в чутких умах последователей так называемой новой этики уже всплыло чрезвычайное слово «харассмент».

Реакция последовала незамедлительно: Haas осудила поведение гонщика, Никита удалил пост из соцсетей и опубликовал извинения, а социально-ответственные юзеры запустили хэштег с требованием убрать россиянина из Ф1. Не удержались и некоторые иностранные журналисты.

Дальше ситуация стала развиваться двояко. С одной стороны, с осуждением Мазепина выступила Ф1, а Haas пообещала разобраться с пилотом за закрытыми дверями. С другой, та самая жертва мазепинского произвола заявила в соцсетях, что давно с Никитой знакома, никакого оскорбления не почувствовала, и вообще все это шутка.

Никита Мазепин, Hitech Grand Prix Фото: Formula Motorsport Ltd

Казалось бы, инцидент исчерпан, но нет. Спустя какое-то время Мазепин удалил извинения из соцсетей, а его подруга посоветовала другим девушкам никогда не позволять хватать себя без разрешения. Конечно, чуткая публика тут же отреагировала: хэштег против Мазепина вновь набрал популярность в твиттере.

С начала всей этой ситуации прошло почти две недели, а воз и ныне там. Мазепина вроде как осудили, но не наказали. Публика недовольна, но ни на что не влияет. Сам Никита молчит, а в его защиту выступают лишь российские деятели автоспорта да Ник де Врис.

О чем нам говорит эта ситуация? Во-первых, конечно, о том, что имея публичную профессию нужно думать, что публикуешь в соцсетях. Во-вторых, о том, что всепроникающий гнев из соцсетей пока не может повлиять на контракты, подтвержденные твердым долларом. А в третьих, мы теперь понимаем, что любой неверный шаг Мазепина будет рассмотрен под лупой и приведет к очередному взрыву.

Никита Мазепин, Hitech Grand Prix Фото: FIA F3 Asia Winter Series

Ждать ли сейчас каких-то санкции против Мазепина?

«Мы относимся к этому со всей серьезностью. Я хочу еще раз это подчеркнуть. Мы с этим разбираемся. Я не буду вдаваться в детали относительно того, что мы делаем и как. Но мы относимся к этому серьезно, и мы с этим разберемся», – судя по этой фразе Гюнтера Штайнера, Никите стоило ждать максимум выговора.

Однако сейчас слухи накаляют ситуацию. За последние дни россиянин поудалял все посты из твиттера, а также убрал оттуда информацию о том, что является пилотом Haas. Кстати, об этом ничего не сказано и в инстаграме, где Никита просто называет себя «профессиональным гонщиком». Конечно, все это уже вызвало теорию о том, что место Мазепина в команда займет Пьетро Фиттипальди.

Никаких формальных подтверждений подобным слухам у нас нет. Однако что происходит в последние две недели за кулисами Haas – никому не известно. Понятно, что европейцу Штайнеру отмахнуться от скандала было гораздо проще, чем владельцу команды Джину Хаасу. От американца мы никакой реакции на скандал пока не слышали. Так что хотя слухи об увольнении Мазепина и кажутся неправдоподобными, оценивать такую вероятность как нулевую пока нельзя.

Никита Мазепин, ART Grand Prix Фото: Joe Portlock / Motorsport Images

Мазепин – опасный гонщик?

Помимо скандала из сферы #MeToo, Никита успел ярко отметиться и на трассе. Например, на последнем этапе сезона Формулы 2 в Сахире россиянин стал объектом сразу четырех расследований по итогам которых получил два штрафа!

В итоге, Мазепин потерял подиум, и ведь этот случай был не единственным в сезоне. Например, в Спа Никита лишился победы из-за штрафа. Причем, как и в Сахире, он был получен за излишне жесткую борьбу. Неуступчивость пилота иногда приводит его к чрезмерно агрессивным действиям. И если штраф в Спа вызывал сомнения, то бесконечные смещения на прямых в Сахире оставить без наказания судьи никак не могли.

Учитывая, что такая манера езды в целом характерна для Мазепина, многие стали ждать от него частых наказаний и в Формуле 1. Гидо ван дер Гарде, например, заявил, что для получения 12 штрафных баллов и отстранения Никите хватит пяти гонок.

Никита Мазепин, ART Grand Prix Фото: Joe Portlock / Motorsport Images

А вот Штайнер после Сахира отреагировал спокойнее: «Я думаю, это часть его обучения, и конечно, нам над этим тоже предстоит поработать. Надо извлекать уроки и не делать таких ошибок в Ф1. Он жестко боролся, потому что не хотел уступать. Такое бывает. Случаются моменты, когда разум тебе отказывает».

Впрочем, такие слова босса Haas неудивительны: ведь он несколько лет работал с Кевином Магнуссеном.

Действительно ли стоит ждать от Мазепина излишне резких маневров – пока непонятно. Зато понятно, что в Ф1 большую роль играет репутация: в спорных моментах судьи часто принимают решения исходя из былых заслуг гонщика. Так что Никите с его послужным списком придется быть осторожнее большинства соперников. И на трассе, и за ее пределами.