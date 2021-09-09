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Идея появления Алекса Элбона в составе Williams изначально казалась странной. Ведь место для лондонца, предпочитающего выступать под флагом Таиланда, искали не мама и не какой-нибудь малоизвестный болельщикам личный менеджер – а представители гоночной программы Red Bull. И комментарии на эту тему охотно давал сам Кристиан Хорнер.

Все это как-то плохо билось с тем, насколько плотно легендарная команда связана с главными конкурентами «Быков» – Mercedes. Williams использует немецкие моторы восьмой сезон. Из этих восьми лет в течение шести в составе команды присутствовали гонщики, связанные либо напрямую с Mercedes (Джордж Расселл), либо с Тото Вольфом (Валттери Боттас, чьими делами долго занималась компания, сооснователем которой австриец стал наряду с экс-чемпионом Ф1 Микой Хаккиненом). А на 5-ти процентах акций Williams, можно сказать, еще не остыли следы пальцев Вольфа – пакет был выкуплен новыми владельцами команды чуть больше года назад.

И вот эта команда должна подписать контракт с Элбоном? С человеком из стана принципиальных врагов, прямо сейчас требующих от FIA разобраться: а не нарушает ли конструкция впускного коллектора на моторах Mercedes если не букву, то дух правил. С человеком, который летом на частных тестах воспроизводил условия столкновения Ферстаппена с Хэмилтоном – чтобы изобличить семикратного чемпиона то ли в опрометчивости, то ли в коварстве. Причем за место в Williams Элбон конкурировал с Ником де Врисом – заводским пилотом Mercedes!

Впрочем, с де Врисом разобраться проще всего. Хотя он работает с Mercedes сразу по двум направлениям (выступает в Формуле Е и является одним из запасных пилотов команды Ф1, также работая на симуляторе), переговоры с другими коллективами чемпионата голландец, похоже, вел без участия Вольфа. Что на прошлой неделе подтвердил сам руководитель Mercedes: «Ник – сам себе агент. У нас нет с ним менеджерского контракта, и нет юридических возможностей куда-то его не пустить. Он – заводской пилот Mercedes в Формуле Е, но я никогда не встану на его пути, если речь будет идти о возможности попасть в Ф1».

А сам по себе, без поддержки доброго дяди Тото, голландец вряд ли сильно интересен какой бы то ни было команде. 26 лет, добытый с третьей попытки титул в Формуле 2 (до этого был еще и сезон в схожей по скорости Формуле Renault 3.5)… Элбон, конечно, тоже не из тех, кто в младших формулах рвал соперников на тряпки – но у него за спиной два года в Ф1. В том числе полтора сезона в топ-команде.

де Врис и Элбон во времена выступлений в Формуле 2

С опасениями по поводу использования Элбона в роли засланого казачка вопрос вроде бы тоже решился: некий представитель команды Red Bull официально заявил журналистам, что компания «освободила Алекса от связанных с ней обязательств». Но после этого в соцсетях началась такая милота, что в реальное исключение пилота из бычьей семьи верится с большим трудом. В твитер-аккаунте Red Bull важной новости из жизни Алекса посвятили аж четыре поста. Хорнер восхищался случившимся и обещал тщательно мониторить процесс унижения Николя Латифи. Элбон благодарил Хорнера и Марко чуть ли не сильнее, чем своего нового босса Йоста Капито. Одним словом, на «развод» это никак не походило. Скорее, на всеобщую радость по поводу того, что младший сын получил красный диплом и сразу же был взят на работу в уважаемую компанию.

Все это заставило даже постоянных обитателей паддока призадуматься – и попытаться предположить, что же стоит за всеми этими странными танцами. Смелых версий долго ждать не пришлось – и одну из них сгенерировал на страницах сайта The Race уважаемый журналист Марк Хьюз.

Прежде всего, Хьюз напомнил читателям, что Red Bull если еще и не стал полноценным мотористом, то в ближайшем будущем им станет. Но мотористом своеобразным: который вроде бы сам все может – но при этом не против на взаимовыгодных условиях запродаться какому-нибудь автопроизводителю.

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

А имя какого автопроизводителя в последнее время чаще всего полоскают в связи с моторами Формулы 1? Конечно же, Volkswagen. И не зря: представители немецкого концерна на постоянной основе участвуют в обсуждениях новых техтребований к моторам – тех, что вступят в силу в 2025 году. Кстати, очередная встреча на эту тему состоится уже в ближайшие выходные в паддоке Гран При Италии.

Известны и пункты, по которым представления Volkswagen о прекрасном и мнения уже присутствующих в Ф1 мотористов радикально расходятся. В частности, немцам не нравится наличие мотор-генератора MGU-H, который помогает раскручивать турбину или конвертирует энергию ее вращения в электричество. Мол, в плане использования на обычных машинах эта технология не слишком перспективна.

Может быть, это на самом деле является главным предметом беспокойства для Volkswagen. Но в то же время нельзя отрицать, что при сохранении MGU-H у четырех нынешних мотористов, уже имеющих опыт создания этого узла, будет явное преимущество перед VW. А штука эта достаточно сильно усложняет конструкцию силовой установки и влияет на ее базовую компоновку. Одним словом, немцам светит не просто роль догоняющих, но и очень большое отставание от тех, кого придется догонять.

Между делом не лишним будет вспомнить о том, какая гоночная программа Volkswagen в последние годы была самой масштабной и успешной? Программа выступлений в чемпионате мира по ралли, где команда добыла четыре титула за четыре года, после чего ушла непобежденной. А кто же руководил этой программой до середины 2016 года? Не кто иной, как Йост Капито – нынешний генеральный директор Williams. А кто был титульным спонсором непобедимой раллийной команды? Конечно же, Red Bull!

Капито c Масаши Ямамото, генеральным менеджером Honda Motorsport

В результате у господина Хьюза складывается предположение, что Red Bull (участвующая теперь в обсуждении техтребований на силовые установки как моторостроитель) то ли готова играть, то ли уже играет роль агента Volkswagen и по указке своих новых друзей проголосует за отказ хоть от MGU-H, хоть от самого коленчатого вала. Williams же не против примкнуть к этой группировке, рассчитывая на роль то ли привилегированного клиента, то ли и вовсе партнера. А при таких раскладах действительно логичнее посадить в одну из машин гонщика Red Bull, а не пилота Mercedes.