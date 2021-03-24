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Формула 1 / Аналитика

Анализ: возможен ли альянс Alpine и Williams

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Французская компания продолжает искать себе сателлита

Анализ: возможен ли альянс Alpine и Williams

Renault продолжает изучать возможность снова стать поставщиком силовых установок для кого-то, кроме собственной команды Alpine. Французы остались без клиентов с этого года, когда McLaren перешла на моторы Mercedes, и теперь ищут ей замену.

Однако клиенты нужны Renault не только для поставки двигателей. В компании хотели бы получить полценную команду-сателлита для Alpine, и это особенно важно в связи с введением нового технического регламента в 2022 году.

Учитывая различные ограничения, включая время работы в аэротуннеле, возможность делиться техническими наработками между двумя командами позволяет лучше тестировать потенциальные новинки. Также наличие сателлита позволяет пристраивать пилотов из своей молодежной программы, а получить дополнительный голос при решении важных вопросов в Ф1.

В нынешней ситуации находится лишь одна команда, которая потенциально могла бы задуматься о смене поставщика моторов. Это Williams. У Haas и Alfa Romeo расширенное техническое сотрудничество с Ferrari, союз McLaren и Aston Martin с Mercedes тоже выглядит долгосрочным, Red Bull и AlphaTauri теперь полагаются на двигатели собственного производства. А вот Williams могла бы быть заинтересована в новом партнере, но ее останавливает контракт, рассчитанный до 2023 года.

Можно ли с этим что-то сделать? Официально все переговоры отрицаются. Но продажу Williams новым владельцам в прошлом году тоже отрицали, а она состоялась. В паддоке поговаривают, что бывший руководитель одной из команд Ф1 работает над сделкой по приобретению доли в Williams и переводу команды на моторы Renault. За ним стоят китайские инвесторы, связанные с гонщиком из молодежной программы Renault Гуанью Чжоу.

Контракт с Mercedes играет важную роль, за его досрочный разрыв Williams придется заплатить неустойку. Однако такой переход помог бы сбалансировать расстановку сил в поставке моторов, ведь сейчас двигатели Mercedes стоят сразу на восьми машинах, а Renault только на двух. А у Alpine появился бы ценный технический партнер и место для собственной молодежи.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Williams , Alpine
Автор Роберто Кинкеро

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