Анализ: в Формуле 1 не любят русских?

«То, что русских оценивают иначе, для меня ожидаемо», – заявил недавно Никита Мазепин, уникальный пилот, попавший в центр скандала в Формуле 1 еще до дебютного Гран При.

Выкладывать в соцсеть видео, на котором ты лапаешь девушку за грудь, для публичного человека было бы глупом поступком, даже если бы не жили в эпоху #metoo. Но отнеслись бы к этому ролику иначе, если бы его героем был не россиянин Мазепин, а, скажем, монегаск Шарль Леклер? Или австралиец Дэн Риккардо? И действительно ли россиян в Формуле 1 воспринимают не так, как представителей других стран? Давайте разберемся.

Мы вспомнили самые известные случаи, когда можно было сказать, что с россиянами в Ф1 обошлись несправедливо.

Увольнение Петрова из Lotus и Caterham

Карьера Виталия Петрова – первое большое разочарование российских болельщиков в Формуле 1. Он был вице-чемпионом GP2, когда там выступал сразу десяток будущих пилотов Ф1. В первый же год получил машину, берущую подиумы. Принес России первый в истории подиум. Но уже через два года после дебюта оказался в составе аутсайдера, а еще через год – навсегда покинул Ф1.

Если бы Петрова уволили после разгромного поражения от Роберта Кубицы в дебютный сезон – это было бы понятнее. Если бы его убрали летом 2011-го, когда россиянин явно проигрывал дуэль с Ником Хайдфельдом – в решении было бы трудно усомниться. Но россиянин вылетел в Caterham после восьми гонок в паре с Бруно Сенной, лишь две из которых бразилец закончил выше Петрова.

Виталий Петров. ГП США, Первая пятничная тренировка. Фото: Rainier Ehrhardt

Да еще и на смену Виталию в Энстоун приехал Ромен Грожан, которого Петров уже бил в GP2, и которого еще в 2009-м списали из Ф1. Если помнить, во что Lotus превратилась в 2012 году, то увольнение становится еще горче.

Но, возможно, еще обиднее был уход Виталия из Caterham. На еле живой машине россиянин стал лучшим из всех аутсайдеров, причем в последней гонке спас для команды 10-е место в Кубке конструкторов, а вместе с ним миллионы долларов. Но вместо благодарности Петрова заменили на Шарля Пика, у которого Виталий и отобрал то 11-е место в последней гонке и 10-е – в Кубке конструкторов.

Безусловно, оба увольнения были обидны. Но несправедливы ли? И чувствовалось ли в тех решениях особое отношение к Петрову из-за его паспорта? Очень вряд ли. Энстоун Виталий покинул после своей критической эскапады в адрес руководства команды и поражения в двух дуэлях с партнерами (пусть битва с Хайдфельдом и вышла неполной). Петров не был так уж плох, но не был и достаточно хорош.

Болельщики Виталия Петрова Фото: Sutton Images

Что до Caterham, то там команда действительно избавилась от своего лучшего пилота. Но лишь потому, что ей вообще был безразличен уровень пилотов. При ужасных машинах, Тони Фернандеса больше волновали деньги. Потому Петрова и заменили на спонсоров Гидо ван дер Гарде. Сомневаетесь? Вспомните, что вместе с Виталием команду покинул и Хейкки Ковалайнен, а о мировом заговоре против финнов мы пока ничего не слышали.

Увольнение Квята из Red Bull

Главный предмет боли всех фанатов российского автоспорта. Недовольство тем решением австрийской команды было растянуто года на два, да и до сих пор вспоминается, хотя прошло почти пять лет.

Напомню, Квят попал в Red Bull после всего одного сезона в Toro Rosso и с первой попытки обставил в чемпионате Дэна Риккардо. Сезон-2016 Квят начал подиумом в Китае на третьем этапе сезона, но уже на четвертом совершил две аварии за первый круг и вскоре был сослан обратно в Фаэнцу. Особенно обидно было то, что ошибки и увольнение произошли в Сочи.

Обладатель третьего места Даниил Квят, Red Bull Racing Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

С подачи одного телекомментатора, в среде российских формулолюбов прижилось мнение, что Квята убрали из Red Bull лишь для того, чтобы расчистить место Максу Ферстаппену. Команда же уверяла, что причиной рокировки стала нестабильность Даниила, которую он за полтора год в Милтон-Кинс не смог изжить. Где правда? Вероятно, посередине.

Нестабильность Квята и впрямь мешала ему всю карьеру и гонки, которые Даниил испортил своим нетерпением, были у него как в первом, так и в последнем сезонах. Но и думать, что Red Bull не искала место для Ферстаппена было бы наивно. Что еще делать, если у тебя созрел главный талант современности, и его вот-вот уведут конкуренты? Оставлять Макса в Toro Rosso было бы крайне опасно.

Ходили слухи, мол, Квят всего лишь воспитанник программы Red Bull без связей в Ф1, а потому его выпихнули из команды политические интриги Йоса Ферстаппена. Но всего полтора года назад мы видели, как еще меньше времени, чем Даниилу, дали Пьеру Гасли. И, кажется, это должно было снять все сомнения: с Квятом обошлись жестко и обидно, но вполне в духе Хельмута Марко. Искать тут предвзятость к российскому гонщику можно с тем же основанием, что списывать все свои проблемы на масонский заговор. Впрочем, некоторым нравится и такой подход.

Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR12 Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

Увольнение Сироткина из Williams

Трудно найти в последние годы в Ф1 более печальную историю, чем у Сергея Сироткина. Он начал путь в серию еще в 2013 году, когда вошел в программу Sauber. В 2014-м он провел первые тесты и тренировку, но боевым пилотом стал только в 2018-м. И всего на один сезон.

Сироткину не повезло попасть в Williams в год оглушительного провала – еще в 2017-м команда была пятой в чемпионате, а в 2018-м стала последней. Сергей, при этом, смотрелся вполне неплохо: победил более опытного Лэнса Стролла в квалификациях 13-8, а в гонках где оба финишировали минимально уступил – 8-9.

Однако провал команды привел к тому, что спонсоры Сироткина из SMP Racing решили больше не тратить денег на аутсайдеров, и российский пилот покинул Ф1.

Сергей Сироткин, Williams Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

Конечно, произошедшее кажется ужасно несправедливым. Сироткин и Стролл выступали на одном уровне, но у Лэнса теперь болид, выигрывающий гонки, а у Сергея карьера в Ф1 кончилась, толком не начавшись.

Но была ли в той несправедливости предвзятость? Очень вряд ли. Williams последних лет из-за финансового кризиса сажает за руль исключительно рента-драйверов. То есть у кого деньги, тот и едет. Были бы они у Сироткина – его наверняка оставили бы в Гроуве.

Force India не продали Мазепину-старшему

Никита Мазепин вполне мог дебютировать в Ф1 раньше 2021 года, если бы в 2018-м ставшую банкротом Force India продали его отцу Дмитрию Мазепину. Однако хотя компания Мазепина-старшего «Уралкалий» предлагала за команду больше денег, ее внешние администраторы из FRP Advisory предпочли предложение Лоуренса Стролла.

Дмитрий Мазепин и гоночный инженер Racing Point F1 Team Том МакКаллоу Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Российская сторона возмутилась таким решение и в конце 2020-го дошла до Высокого суда в Лондоне. Суд подтвердил, что предложение Мазепина-старшего было более выгодным финансово, но решение администраторов оставил в силе. В «Уралкалие» намерены судиться дальше, но понятно, что команду им уже точно никто не отдаст.

Со стороны это дело смотрится куда более странным, чем наши предыдущие пункты. Но в то же время, и разобрать его намного сложнее. Предложение и решение администраторов скрыты тайной переговоров, у нас нет никаких внятных объяснений решения FRP Advisory, а потому и сказать, было ли оно предвзятым, тяжело.

Однако стоит заметить, что в свое время никто не помешал появлению в Ф1 российской команды Marussia, да и разговоры о новом коллективе под триколором всплывают регулярно. Можно сказать наверняка, что если в России найдутся люди, готовые вложить очень много денег в новую команду, Ф1 им не откажет. Чемпионат вообще крайне редко отказывается от денег.

Скандал с Мазепиным-младшим

Наконец, разберем самый последний случай, который российским фанатам показался жутко несправедливым – всемирное нападение на Никиту Мазепина. Тут надо отметить, что нападение это шло по большей части со стороны пользователей соцсетей. Сама Ф1 ограничилась осуждением в соцсетях, которые было скорее равносильно мягкому выговору, чем жесткому разносу.

Босс Haas Гюнтер Штайнер на словах пилота осудил, но о предпринятых в его отношении мерах предпочел умолчать. Однако ни о каком увольнении речь не зашла.

Кроме разъяренных пользователей твиттера уволить Мазепина требовали разве что отдельные англоязычные журналисты. Но что те, что другие скорее действовали в тренде новой этики, чем пытались проявить националистические предубеждения. В конце концов, у Харви Вайнштейна и Кевина Спейси русских корней, вроде бы, никто не обнаруживал, а накидывались на них куда жестче.

Никита Мазепин, Hitech Grand Prix Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

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Как видим, трудно найти в Ф1 конкретный пример предвзятого отношения к россиянам. Чемпионат исправно приезжает на Гран При в Сочи, без русских пилотов не обходится ни один сезон с 2014 года.

Конечно, особенное отношение может выражаться не в ярких эпизодах, а в мелочах, которые просто так не заметишь, а зачастую и не объяснишь. Но разговоры о невидимом и необъяснимом лучше оставить адептам тайных знаний и сторонникам теории плоской Земли. Для остальных же никаких доказательств русофобии в Ф1 мы найти не смогли.