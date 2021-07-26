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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Анализ: в чем Ferrari проигрывает Mercedes, а в чем уже нет

Автор:
, ответственный редактор

И стоит ли ждать от Скудерии борьбы с лидерами в Венгрии?

Анализ: в чем Ferrari проигрывает Mercedes, а в чем уже нет

На Гран При Великобритании Льюис Хэмилтон сумел прервать победную серию Red Bull, но главным сюрпризом этапа стало выступление Ferrari. Шарль Леклер лидировал на протяжении 50 из 52-х кругов гонки и лишь перед финишем уступил Хэмилтону первое место. 

Леклер оказался в лидерах после столкновения Хэмилтона с Ферстаппеном на первом круге. А после рестарта монегаск удержал первую позицию и сохранял ее до 50-го круга. Конечно, на этом сказался 10-секундный штраф Хэмилтона, но и Ferrari доказала, что на фоне царственных машин она больше не Золушка.

На первом отрезке с шинами Medium Леклер уверенно удерживал Хэмилтона позади, однако после перехода на Hard ему пришлось тяжелее. Телеметрия показала, что конечная атака Льюиса на Шарля была неизбежна. Вопрос был лишь в том, как долго Ferrari будет удерживать отрыв. 

На жестких шинах лучший круг Хэмилтона была на 0,870 секунды быстрее, чем у Леклера. На Medium таких разрывов не было. При этом сильнее всего Шарль терял на первом секторе: в среднем он проезжал его на три десятых медленнее Льюиса, а на остальных проигрывал меньше. 

Не стоит забывать, что в Сильверстоуне Mercedes использовала обновления болида. И преимущество над Ferrari было видно везде. При этом, если смотрите разрывы на протяжении трассы, то они были минимальны везде, кроме двух мест: в связке третьего и четвертого поворотов (Вилладж и Луп), а также перед последней шиканой трассы.

Важную роль тут сыграло новое днище, которое генерирует прижимную силу, позволяя снизить нагрузку на крылья и лучше использовать возможности силовой установки. На прямых мотор из Бриксуорта был явно сильнее установки из Маранелло, хотя в начальной стадии разгона та почти не проигрывала.

Вывод простой: Ferrari пока не в силах стабильно бороться с лидерами чемпионата, но может бросить им вызов на удобных для себя трассах, вроде венгерской. Там, где мощность мотора играет меньшую роль. 

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