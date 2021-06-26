Анализ: в Австрии Mercedes вновь в роли догоняющей

За неделю Формула 1 переехала с «Поль Рикара» на мало похожий на французскую трассу «Ред Булл Ринг» - но расклад сил от этого, похоже, всерьез не изменился. Если судить по результатам пятничным тренировок, Mercedes в состоянии бороться с Red Bull. Но сама постановка заметно отличается от типичной для гибридной эры: чемпионская команда выглядит догоняющим – а не лидером, задающим темп.

Дело при этом не во временах лучших кругов. Ведь во второй тренировке судьи, напомним, аннулировали за нарушение границ трассы результат Хэмилтона, который был на несколько сотых секунды лучше, чем у Ферстаппена. Гораздо более важным аргументом в пользу Red Bull выглядят времена на длинных сериях. К примеру, утром средний темп голландца был лучше, а днем – лишь немногим хуже. Хотя Ферстаппен проехал 14 кругов (на Hard), а Хэмилтон – 8 (на Soft).

Еще ярче эти данные демонстрируют разницу между топ-командами и всеми остальными. К примеру, Даниэль Риккардо может сколько угодно радоваться своему второму времени в дневной тренировке – однако по среднему времени на длинной серии австралиец уступил Хэмилтону больше секунды с круга (оба при этом использовали мягкие шины). Пилот McLaren при этом проехал почти вдвое больше кругов, чем лидер Mercedes (15) – но, с другой стороны, судя по данным GPS, британский коллектив в пятницу использовал более агрессивные настройки мотора, чем лидеры.

По свидетельству журналиста Марка Хьюза, изложившего свои наблюдения на сайте The Race, Mercedes может держаться в одном темпе с Red Bull и даже опережать «Быков» в наиболее быстрых поворотах австрийской трассы – 6-м и 9-м, где скорость на апексе превышает 220 км/ч. А вот в поворотах, из которых гонщики выходят на достаточно длинные, определяющие характер «Ред Булл Ринга» прямые, преимущество однозначно на стороне Ферстаппена и Переса.

В результате W12, как и неделю назад, медленнее RB16B на прямых (хотя в Шпильберге это влияет на время круга все-таки менее сильно, чем на «Поль Рикаре»). Отчасти это наверняка связано с размерами антикрыла – Red Bull вновь сделала выбор в пользу сравнительно небольшого элемента. В Австрии это не является очевидным выбором: ведь более эффективное антикрыло позволяет сберечь задние шины от термической деградации, в той или иной степени неизбежной при частых интенсивных ускорениях. Однако, судя по скорости «Быков» на длинных сериях, лидерам общего зачета благодаря базовым характеристикам своей машины удается избегать негативного эффекта от маленького крыла.