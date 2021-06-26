Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Технический анализ: как Ferrari помешали колесные диски Следующая / Для проведения гонок Формулы 1 «Игору Драйв» удлинят
Формула 1 / Гран При Штирии Аналитика

Анализ: в Австрии Mercedes вновь в роли догоняющей

И дело вовсе не в самых быстрых кругах Ферстаппена по ходу пятничных тренировок

Анализ: в Австрии Mercedes вновь в роли догоняющей

За неделю Формула 1 переехала с «Поль Рикара» на мало похожий на французскую трассу «Ред Булл Ринг» - но расклад сил от этого, похоже, всерьез не изменился. Если судить по результатам пятничным тренировок, Mercedes в состоянии бороться с Red Bull. Но сама постановка заметно отличается от типичной для гибридной эры: чемпионская команда выглядит догоняющим – а не лидером, задающим темп.

Дело при этом не во временах лучших кругов. Ведь во второй тренировке судьи, напомним, аннулировали за нарушение границ трассы результат Хэмилтона, который был на несколько сотых секунды лучше, чем у Ферстаппена. Гораздо более важным аргументом в пользу Red Bull выглядят времена на длинных сериях. К примеру, утром средний темп голландца был лучше, а днем – лишь немногим хуже. Хотя Ферстаппен проехал 14 кругов (на Hard), а Хэмилтон – 8 (на Soft).

Еще ярче эти данные демонстрируют разницу между топ-командами и всеми остальными. К примеру, Даниэль Риккардо может сколько угодно радоваться своему второму времени в дневной тренировке – однако по среднему времени на длинной серии австралиец уступил Хэмилтону больше секунды с круга (оба при этом использовали мягкие шины). Пилот McLaren при этом проехал почти вдвое больше кругов, чем лидер Mercedes (15) – но, с другой стороны, судя по данным GPS, британский коллектив в пятницу использовал более агрессивные настройки мотора, чем лидеры.  

По свидетельству журналиста Марка Хьюза, изложившего свои наблюдения на сайте The Race, Mercedes может держаться в одном темпе с Red Bull и даже опережать «Быков» в наиболее быстрых поворотах австрийской трассы – 6-м и 9-м, где скорость на апексе превышает 220 км/ч. А вот в поворотах, из которых гонщики выходят на достаточно длинные, определяющие характер «Ред Булл Ринга» прямые, преимущество однозначно на стороне Ферстаппена и Переса.

В результате W12, как и неделю назад, медленнее RB16B на прямых (хотя в Шпильберге это влияет на время круга все-таки менее сильно, чем на «Поль Рикаре»). Отчасти это наверняка связано с размерами антикрыла – Red Bull вновь сделала выбор в пользу сравнительно небольшого элемента. В Австрии это не является очевидным выбором: ведь более эффективное антикрыло позволяет сберечь задние шины от термической деградации, в той или иной степени неизбежной при частых интенсивных ускорениях. Однако, судя по скорости «Быков» на длинных сериях, лидерам общего зачета благодаря базовым характеристикам своей машины удается избегать негативного эффекта от маленького крыла.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Технический анализ: как Ferrari помешали колесные диски

Предыдущая новость

Технический анализ: как Ferrari помешали колесные диски

Следующая новость

Для проведения гонок Формулы 1 «Игору Драйв» удлинят

Для проведения гонок Формулы 1 «Игору Драйв» удлинят
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Гран При России в 2023 году переедет на трассу под Петербургом

1 ч
2
Формула 1

Новый удар по Red Bull? FIA запретила сверхбыстрые пит-стопы

21 ч
3
Формула 1

«Льюису пора купить очки». Ферстаппен жестко ответил Хэмилтону

20 ч
4
Формула 1

Технический анализ: как Ferrari помешали колесные диски

51 мин
5
Формула 1

Анализ: в Австрии Mercedes вновь в роли догоняющей

21 мин
Самое важное:
Анализ: в Австрии Mercedes вновь в роли догоняющей
Формула 1

Анализ: в Австрии Mercedes вновь в роли догоняющей

21мин
Технический анализ: как Ferrari помешали колесные диски
Формула 1

Технический анализ: как Ferrari помешали колесные диски

51мин
Гран При России в 2023 году переедет на трассу под Петербургом
Формула 1

Гран При России в 2023 году переедет на трассу под Петербургом

1 ч
Босс Williams: Если Расселла не возьмут в Mercedes, он останется у нас
Формула 1

Босс Williams: Если Расселла не возьмут в Mercedes, он останется у нас

14 ч
Босс Haas узнал о проблемах Шумахера с сиденьем от его мамы
Формула 1

Босс Haas узнал о проблемах Шумахера с сиденьем от его мамы

14 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Вольф уверен: замена Боттаса не повлияет на контракт с Хэмилтоном
Формула 1

Вольф уверен: замена Боттаса не повлияет на контракт с Хэмилтоном

Хэмилтон: У Red Bull преимущество, мне надо защищаться Гран При Штирии
Формула 1

Хэмилтон: У Red Bull преимущество, мне надо защищаться

«Льюису пора купить очки». Ферстаппен жестко ответил Хэмилтону
Формула 1

«Льюису пора купить очки». Ферстаппен жестко ответил Хэмилтону

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Ферстаппена не убедило лучшее время. Переса не напугало 9-е
Формула 1

Ферстаппена не убедило лучшее время. Переса не напугало 9-е

Новый техдиректор Aston Martin не сможет сразу начать работать
Формула 1

Новый техдиректор Aston Martin не сможет сразу начать работать

Марко обвинил Mercedes: Они крадут наше преимущество
Формула 1

Марко обвинил Mercedes: Они крадут наше преимущество

Самое читаемое Сегодня

Гран При России в 2023 году переедет на трассу под Петербургом
Формула 1 Формула 1

Гран При России в 2023 году переедет на трассу под Петербургом

Новый удар по Red Bull? FIA запретила сверхбыстрые пит-стопы
Формула 1 Формула 1

Новый удар по Red Bull? FIA запретила сверхбыстрые пит-стопы

«Льюису пора купить очки». Ферстаппен жестко ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1

«Льюису пора купить очки». Ферстаппен жестко ответил Хэмилтону

Технический анализ: как Ferrari помешали колесные диски
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: как Ferrari помешали колесные диски

Анализ: в Австрии Mercedes вновь в роли догоняющей
Формула 1 Формула 1

Анализ: в Австрии Mercedes вновь в роли догоняющей

Mercedes готов пожертвовать Боттасом. Но позже
Формула 1 Формула 1

Mercedes готов пожертвовать Боттасом. Но позже

Босс Haas узнал о проблемах Шумахера с сиденьем от его мамы
Формула 1 Формула 1

Босс Haas узнал о проблемах Шумахера с сиденьем от его мамы

Мазепин: Эта машина никогда не даст расслабиться
Формула 1 Формула 1

Мазепин: Эта машина никогда не даст расслабиться

Самое важное:

Анализ: в Австрии Mercedes вновь в роли догоняющей
Формула 1 Формула 1

Анализ: в Австрии Mercedes вновь в роли догоняющей

Технический анализ: как Ferrari помешали колесные диски
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: как Ferrari помешали колесные диски

Гран При России в 2023 году переедет на трассу под Петербургом
Формула 1 Формула 1

Гран При России в 2023 году переедет на трассу под Петербургом

Босс Williams: Если Расселла не возьмут в Mercedes, он останется у нас
Формула 1 Формула 1

Босс Williams: Если Расселла не возьмут в Mercedes, он останется у нас

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.