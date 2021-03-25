Анализ: уйдет ли Хэмилтон в конце 2021 года?

Завтра Льюис Хэмилтон начнет, пожалуй, самый необычный сезон в своей карьере. Впервые в истории британец имеет всего лишь однолетний контракт и никто не знает, останется ли он в Формуле 1 после Гран При Абу-Даби-2021.

Льюис и сам уверяет, что еще не принял решение. И хотя Тото Вольф пообещал в этом году начать переговоры с семикратным чемпионом как можно раньше, вполне вероятно, что до осени мы так и будем мучаться догадками: уйдет Хэмилтон или останется. Оба решения имеют свои аргументы за и против.

Уйдет: восьмой титул

Один из главных аргументов в пользу завершения карьеры Льюиса это его потенциальный статус самого титулованного пилота в истории. Пока все еще верят в шансы Red Bull, но Mercedes и Хэмилтон все равно остаются главными фаворитами сезона. И если чемпионат-2021 не подкинет нам мощную сенсацию, в ноябре-декабре мы официально увидим первого восьмикратного чемпиона в истории Формулы 1.

Разве можно уйти из спорта более красиво? Правда, титул еще не выигран, а сам Хэмилтон уверяет, что его карьера от исхода сезона не зависит.

«Я для себя решил, что это не должно быть определяющим фактором. Я пришел в гонки по любви, и это всегда должно оставаться самым важным. Если начать бороться только за похвалу и титулы, то собьешься с пути», – заявил Льюис перед стартом сезона.

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Останется: новая эра

Независимо от того, станет Хэмилтон в этом году восьмикратным чемпионом или нет, в 2022-м нас ждет совершенно другая Ф1. Достижения Льюиса там будут красивыми воспоминаниями о прошлом, а никак не доказательством текущего лидерства.

Как ни крути, а от факта не уйдешь: все титулы Хэмилтона, кроме одного, были выиграны на абсолютно лучшей машине. Четыре последних были взяты без борьбы внутри команды. И успехи начиная с 2014 года навсегда связаны с гибридной эрой и доминирующим мотором Mercedes.

В 2022-м можно все изменить. Машины будут совсем другими, расклад сил может кардинально поменяться. И вот тут у Хэмилтона будет шанс показать, что он на самом деле лучший пилот последних десяти лет как минимум.

Уйдет: на место в Mercedes много претендентов

Помимо вопроса о том, нужна ли Хэмилтону Формула 1, есть еще вопрос о том, нужен ли Хэмилтон Mercedes. И кажется, впервые за долгое время можно ответить: скорее нет, чем да.

Льюис – самый дорогой пилот в истории, который принес Mercedes отличный пиар. Но если в 2021-м этот дуэт возьмет восьмой трофей, то чего еще им добиваться вместе? Пока на их пути остался значимый рекорд, который в любом случае привлекает внимание. Но чем его привлекать потом?

Джордж Расселл, Mercedes-AMG F1 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Девятый, десятый или 36-й титул Хэмилтона с Mercedes будут восприниматься как рутина. Ей не привлечешь спонсоров и не заинтересуешь зрителей. А вот с другими пилотами команда из Брэкли еще может это сделать.

Причем кандидатов хватает. Вот Макс Ферстаппен, лучший пилот поколения, который никак не может реализовать свои амбиции в Red Bull. С Mercedes они могли составить новую чемпионскую долгосрочную пару.

Есть Джордж Расселл, пилот из команды аутсайдера, любая победа которого только доказала бы безупречность техники Mercedes.

Даже Себастьян Феттель с историей потенциального воскрешения бывшего чемпиона после долго упадка с точки зрения пиара был бы интереснее, чем Хэмилтон. И платить любому из названных можно меньше, чем Льюису.

Останется: общественная деятельность

Зимой Хэмилтон обмолвился, что гонки для него уже стали чуть ли не придатком к общественной работе. Но этот придаток обеспечивает всю остальную деятельность чемпиона.

Чтобы и дальше бороться за свои идеалы и высказывать мнение с высокой трибуны, Льюису надо оставаться на слуху. Пока он спортсмен элитного уровня, один из наиболее известных и уважаемых атлетов мира, продвигать свои идеи гораздо проще. Ведь когда к титулу «чемпион» и должности «пилот» прибавится эпитет «бывший», внимания к Хэмилтону в медиа станет намного меньше.

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Подвести итог такому анализу невозможно. По крайней мере, пока этого не сделал даже сам Льюис. Аргументы в пользу ухода Хэмилтона кажутся чуть более мощными. Как шоумен, британец должен понимать разницу между уходом на пике и прозябанием в Alfa Romeo. Но если Кими Райкконен никогда и не имел имиджа, отличного от его собственного лица, то карьера Хэмилтона в последние годы все более напоминает выверенный проект.

И кажется, этот проект может роскошно завершиться через восемь с половиной месяцев. Если только ему не придадут новых смыслов.