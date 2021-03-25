Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Хаккинен предсказал тройку лидеров Гран При Бахрейна Следующая / Отчаянно ругается и любит пострелять: чем интересен Юки Цунода – новый пилот AlphaTauri
Формула 1 / Аналитика

Анализ: уйдет ли Хэмилтон в конце 2021 года?

Автор:
, редактор

Рассматриваем аргументы в пользу завершения и продолжения карьеры семикратного чемпиона

Анализ: уйдет ли Хэмилтон в конце 2021 года?

Завтра Льюис Хэмилтон начнет, пожалуй, самый необычный сезон в своей карьере. Впервые в истории британец имеет всего лишь однолетний контракт и никто не знает, останется ли он в Формуле 1 после Гран При Абу-Даби-2021.

Льюис и сам уверяет, что еще не принял решение. И хотя Тото Вольф пообещал в этом году начать переговоры с семикратным чемпионом как можно раньше, вполне вероятно, что до осени мы так и будем мучаться догадками: уйдет Хэмилтон или останется. Оба решения имеют свои аргументы за и против.

Уйдет: восьмой титул

Один из главных аргументов в пользу завершения карьеры Льюиса это его потенциальный статус самого титулованного пилота в истории. Пока все еще верят в шансы Red Bull, но Mercedes и Хэмилтон все равно остаются главными фаворитами сезона. И если чемпионат-2021 не подкинет нам мощную сенсацию, в ноябре-декабре мы официально увидим первого восьмикратного чемпиона в истории Формулы 1.

 

Разве можно уйти из спорта более красиво? Правда, титул еще не выигран, а сам Хэмилтон уверяет, что его карьера от исхода сезона не зависит.

«Я для себя решил, что это не должно быть определяющим фактором. Я пришел в гонки по любви, и это всегда должно оставаться самым важным. Если начать бороться только за похвалу и титулы, то собьешься с пути», – заявил Льюис перед стартом сезона.

Читайте также:

Останется: новая эра

Независимо от того, станет Хэмилтон в этом году восьмикратным чемпионом или нет, в 2022-м нас ждет совершенно другая Ф1. Достижения Льюиса там будут красивыми воспоминаниями о прошлом, а никак не доказательством текущего лидерства. 

Как ни крути, а от факта не уйдешь: все титулы Хэмилтона, кроме одного, были выиграны на абсолютно лучшей машине. Четыре последних были взяты без борьбы внутри команды. И успехи начиная с 2014 года навсегда связаны с гибридной эрой и доминирующим мотором Mercedes. 

 

В 2022-м можно все изменить. Машины будут совсем другими, расклад сил может кардинально поменяться. И вот тут у Хэмилтона будет шанс показать, что он на самом деле лучший пилот последних десяти лет как минимум.

Читайте также:

Уйдет: на место в Mercedes много претендентов

Помимо вопроса о том, нужна ли Хэмилтону Формула 1, есть еще вопрос о том, нужен ли Хэмилтон Mercedes. И кажется, впервые за долгое время можно ответить: скорее нет, чем да. 

Льюис – самый дорогой пилот в истории, который принес Mercedes отличный пиар. Но если в 2021-м этот дуэт возьмет восьмой трофей, то чего еще им добиваться вместе? Пока на их пути остался значимый рекорд, который в любом случае привлекает внимание. Но чем его привлекать потом? 

Джордж Расселл, Mercedes-AMG F1

Джордж Расселл, Mercedes-AMG F1

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Девятый, десятый или 36-й титул Хэмилтона с Mercedes будут восприниматься как рутина. Ей не привлечешь спонсоров и не заинтересуешь зрителей. А вот с другими пилотами команда из Брэкли еще может это сделать. 

Причем кандидатов хватает. Вот Макс Ферстаппен, лучший пилот поколения, который никак не может реализовать свои амбиции в Red Bull. С Mercedes они могли составить новую чемпионскую долгосрочную пару.

Есть Джордж Расселл, пилот из команды аутсайдера, любая победа которого только доказала бы безупречность техники Mercedes. 

Даже Себастьян Феттель с историей потенциального воскрешения бывшего чемпиона после долго упадка с точки зрения пиара был бы интереснее, чем Хэмилтон. И платить любому из названных можно меньше, чем Льюису. 

Читайте также:

Останется: общественная деятельность

Зимой Хэмилтон обмолвился, что гонки для него уже стали чуть ли не придатком к общественной работе. Но этот придаток обеспечивает  всю остальную деятельность чемпиона.

Чтобы и дальше бороться за свои идеалы и высказывать мнение с высокой трибуны, Льюису надо оставаться на слуху. Пока он спортсмен элитного уровня, один из наиболее известных и уважаемых атлетов мира, продвигать свои идеи гораздо проще. Ведь когда к титулу «чемпион» и должности «пилот» прибавится эпитет «бывший», внимания к Хэмилтону в медиа станет намного меньше.

Читайте также:

***

Подвести итог такому анализу невозможно. По крайней мере, пока этого не сделал даже сам Льюис. Аргументы в пользу ухода Хэмилтона кажутся чуть более мощными. Как шоумен, британец должен понимать разницу между уходом на пике и прозябанием в Alfa Romeo. Но если Кими Райкконен никогда и не имел имиджа, отличного от его собственного лица, то карьера Хэмилтона в последние годы все более напоминает выверенный проект. 

И кажется, этот проект может роскошно завершиться через восемь с половиной месяцев. Если только ему не придадут новых смыслов.

Поделились
Комментарии
Хаккинен предсказал тройку лидеров Гран При Бахрейна

Предыдущая новость

Хаккинен предсказал тройку лидеров Гран При Бахрейна

Следующая новость

Отчаянно ругается и любит пострелять: чем интересен Юки Цунода – новый пилот AlphaTauri

Отчаянно ругается и любит пострелять: чем интересен Юки Цунода – новый пилот AlphaTauri
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

4
Формула 1

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

5
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

10мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин More from
Иван Матушкин
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.