Анализ: удалось ли Mercedes решить свою главную проблему?

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Перед возвращением Формулы 1 в Европу Расселл занимает вторую строчку в чемпионате пилотов, а Mercedes на десять очков опережает Red Bull в споре на эту же позицию Кубка конструкторов. Машина W13 едет надежно, и хотя уступает по скорости Ferrari и Red Bull, но не так и много.

Но как такие выступления оценивают в самой команде, привыкшей за последнее время к совсем другим результатам?

«Мы покидаем Мельбурн с куда лучшим настроением, чем было у нас до приезда сюда, – заверил босс Mercedes Тото Вольф. – Нам удалось сделать шаг вперед в понимании машины. Мы смогли заработать немало важных очков, а также заберем с собой большой объем данных для дальнейшего анализа.

Понятно, что пока мы еще не в состоянии соперничать с Ferrari и Red Bull, но уже точно представляем, в чем именно проигрываем. Я вижу у людей мотивацию и силу, и это придает мне оптимизма. Все работают, чтобы исправить ситуацию».

В гонке было очень отчетливо видно, что попортивший команде столько нервов эффект «козления» проявляется уже в куда меньшей степени, почти не отбирая максимальной скорости. Льюису Хэмилтону удавалось довольно неплохо обороняться против Серхио Переса, даже когда тот открывал DRS. Возможно, дело в концевой кромке заднего крыла, которую установили на W13 для повышения прижима.

Есть и еще один момент, на который стоит обратить внимание: если в начале уик-энда у команды были серьезные проблемы с прогревом жестких шин, то к гонке ситуация однозначно изменилась к лучшему. Впрочем, цифры говорят сами за себя: по времени быстрейшего круга Расселл проиграл Леклеру 1,2 секунды, а на финише, даже после многократного вмешательства машины безопасности, их разделили 25 секунд.

Джордж Расселл уже в четвертой (считая Сахир-2020) гонке за Mercedes поднялся на подиум Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Говоря о главных событиях воскресенья, главный гоночный инженер Эндрю Шовлин отметил: «Поздравляю Джорджа с первым подиумом в Mercedes, пусть даже сейчас у его машины и нет той скорости, на которую он наверняка рассчитывал [переходя в команду].

Льюис потерял позицию во время выезда автомобиля безопасности, но на первом отрезке дистанции ему удавалось оказывать давление на Серхио Переса, а затем выехать после пит-стопа впереди него.

Но все же было ясно, что у нас нет темпа для серьезной борьбы – пусть даже шины, пожалуй, изнашивались медленнее, чем у соперников».

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Несмотря на непростую ситуацию, серьезным козырем Mercedes остается опыт, накопленный за восемь чемпионских сезонов. В Брэкли хорошо умеют по ходу уик-энда выжимать максимум из той конфигурации машины, которой располагают.

Но все же, третье и четвертое места в полуминуте от победителя не должны вводить в заблуждение.

«Мы бились изо всех сил, – сказал Шовлин. – Но нет сомнений, что впереди у нас очень серьезная работа. Шарль был сегодня просто в другой лиге. Нам предстоит пройти долгий путь, и только тогда можно будет рассчитывать на улучшение времени круга».

Это очень дипломатичное высказывание в действительности значит очень простую вещь: в Mercedes уже поняли, что те новинки из первого пакета обновлений, которые сейчас готовятся к Имоле, не позволят радикально изменить ситуацию. И что процесс возвращения в группу лидеров окажется еще более долгим и сложным, чем в команде ожидали прежде…

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Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, Mercedes-AMG Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images