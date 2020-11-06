Юки Цунода продолжает делать шаги в сторону Формулы 1. Его переход в AlphaTauri уже практически подтвержден, дело лишь в получении Суперлицензии от FIA. Но и тут японец продолжает работу: позади тесты за рулем болида Ф1, а впереди, скорее всего, участие в тренировке в Бахрейне.

Вряд ли российских болельщиков так уж радует прогресс Цуноды. В конце концов, он должен заменить в команде Даниила Квята. Однако если абстрагироваться от этого, сам по себе приход Юки в Ф1 имеет немало положительных сторон.

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Талантливый гонщик

В последнее время мы чаще говорим о негоночных достоинствах потенциальных дебютантов. Например, о звучной фамилии или отце-миллиардере. Но с Цунодой другая история. Пока карьера Юки выглядит образцовым восхождением.

В 2017-м он провел первый полноценный сезон в японской Формуле 4. И дебютную победу одержал еще до того, как ему исполнилось 17 лет. Сезон Цунода завершил на третьем месте с тремя победами, а на следующий год стал победителем всей серии, выиграв половину заездов. В 14 гонках Юки завоевал 11 подиумов.

Переезд в Европу предсказуемо замедлил прогресс японца, но выступая в 2019-м сразу в Евроформуле Open и Формуле 3 Цунода успел выиграть по гонке и там, и там.

Видя серьезный потенциал гонщика, его менеджеры не стали ждать, пока Юки найдет в Европе стабильность, и в 2020-м бросили его в Королевскую битву молодых пилотов – Формулу 2. И Цунода справился.

Юки Цунода Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Ему опять потребовалось время на адаптацию: за три первых этапа японец пять раз финишировал вне очков. Зато единственным исключением стал подиум – и сразу второе место. А прикатавшись, Юки выдал серию из пяти финишей в топ-6 подряд. Подобными отрезками стабильности в по определению нестабильной серии кроме Цуноды могут похвастать лишь три человека.

Юки все еще не выглядит стабильным гонщиком, но в Red Bull от дебютантов обычно ждут скорости, разумно полагая, что стабильность придет с опытом. Плюс среди всех новичков Ф2 Цунода все равно лучший, а по числу побед уступает только Илотту да Шварцману. В общем, гоночные навыки Юки на данный момент выглядят вполне достаточными для перехода в Ф1.

Выпускник Red Bull

Хотя Цунода и является протеже Honda, последнюю пару лет за ним присматривает Red Bull. Так что в Милтон-Кинс могут считать японца производной собственной молодежной программы. И это важно.

В последние годы RBR приходилось использовать в Ф1 собственный «неликвид» – то есть ранее списанных пилотов. Так было и с Квятом, и с Алексом Элбоном, которых вернули внутрь системы после отчисления.

Юки Цунода Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Последним полноценным новичком, которого Red Bull подвела к Ф1, был Пьер Гасли в конце 2017 года – больше трех лет назад. С тех пор у команды не было даже сколько-то серьезных кандидатов, что вызвало серьезные разговоры о кризисе молодежной программы австрийцев.

Главе программы Хельмуту Марко такие разговоры наверняка не понравились. И Цунода – отличная возможность показать критикам, что не все в царстве энергетиков так плохо.

Японец

За всю историю в Ф1 побывало 20 пилотов из Японии, но в последнее десятилетние Страну восходящего солнца в элите автогонок представлял лишь Камуи Кобаяши. Да и тот в последний раз выезжал на трассу в 2014 году. Последнее очки, набранные в Ф1 японцем, и вовсе пришлись на Гран При Бразилии-2012. Так что Цунода имеет все шансы вернуть внимание японцев к чемпионату.

Это особенно важно на фоне ухода Honda. Да, в 2021-м в Ф1 не останется ни одного японского производителя или команды. Но это не значит, что при смене моторного регламента та же Honda не сможет вернуться. Или, например, Toyota не вспомнит о своей программе в Ф1.

К тому же, в Японии проходит один из культовых Гран При, и полным трибунам «Сузуки» наверняка хочется иметь своих героев.

Наконец, Япония – это огромный авторынок и просто одна из главных экономик мира. Тут важно быть представленным и Red Bull в частности, и Формуле 1 в целом.

Юки Цунода Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Новичок

В последние годы Ф1 не особенно радует нас дебютантами. Например, в этом году новичок был лишь один, да и тот – Николя Латифи на слабой машине.

На следующий сезон осталось лишь три места, которые потенциально могли бы занять новички. Но два из них в Haas, чья машина пока явно не позволяет раскрывать потенциал гонщиков. Приход дебютанта в команду, способную хотя бы бороться за топ-10, уже будет интересным ходом в чемпионате Алонсо, Райкконена и Хэмилтона.