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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне II / Аналитика

Анализ тестов: ждет ли Ferrari борьба в середине пелотона?

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Анализ тестов: ждет ли Ferrari борьба в середине пелотона?
Автор:
, журналист (Франция)
Соавтор: Александр Кабановский
1 мар. 2020 г., 14:12

Мы изучили результаты шести дней, проведенных командами в Барселоне – сделав при этом поправки на те составы шин, которые использовали гонщики. Результаты говорят о возможности весьма существенных изменений в привычной расстановке сил

По итогам первой недели тестов Motorsport.com Россия уже готовил анализ темпа команд с поправкой на шины. Но уже после того, как тот материал был опубликован, Pirelli скорректировала данные по разнице в темпе между составами.

Во-первых, в 2020 году было увеличено минимальное давление в шинах – на 1,5 psi (около 0,1 атм) впереди и на 2 psi сзади. Кроме того, погодные условия тоже были не совсем такими, как 12 месяцев назад. В результате слики разной жесткости оказались несколько ближе по темпу. 

В Pirelli еще раз уточнили данные уже по итогам второй тестовой недели, получив следующие цифры:

Разница в скорости между составами шин, зимние тесты 2020 года:
 быстрее  на 0,4-0,5 секунды
 быстрее  на 0,3 секунды

 быстрее  на 0,4-0,5 секунды

Актуальных данных по самому жесткому составу С1 оказалось слишком мало, так как их почти не использовали. К счастью, все лучшие результаты были показаны на более мягкой резине. 

Что же получилось в итоге? Во-первых, потенциальный пелотон-2020 выглядит крайне плотным: все десять команд уложились в 1,2 секунды от лучшего результата. Если такая картина сохранится по ходу сезона, то нас ждет упорная и непредсказуемая борьба за каждую позицию. 

Во-вторых, Mercedes и Red Bull подтвердили статус главных фаворитов – с учетом корректировки лучшие результаты Валттери Боттаса и Макса Ферстаппена невероятно близки, между ними меньше одной десятой. Тут важно добавить, что рекордное время финна удержалось с первой недели, когда не было сильного ветра, влияние которого в паддоке оценили в несколько десятых. 

Далее в протоколе расположилась плотная группа во главе с Racing Point и Renault. И лишь пятой по скорости стала Ferrari. Отставание от лидеров превысило шесть десятых.

По ходу зимних заездов соперники упрекали Скудерию в манипулировании режимами мотора, а в самой команде говорили о нехватке лошадиных сил и скорости на прямых. И к первому Гран При алые SF1000 наверняка прибавят в скорости. Однако пока все выглядит так, что главными конкурентами для Себастьяна Феттеля с Шарлем Леклером на какое-то время станут вовсе не гонщики Mercedes и Red Bull.  

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В этой же плотной группе сразу за парой лидером мы находим McLaren, AlphaTauri и – с небольшим отставанием – Haas. Шесть команд с третьей по восьмую уместились в три с небольшим десятых. Это обещает яркие поединки за спинами фаворитов. 

Замыкающими пока выглядят Williams и Alfa Romeo. Но даже в их случае отставание не кажется критическим – даже если учитывать все результаты всех гонщиков, замкнувший таблицу Антонио Джовинацци отстал от Боттаса на 1,7 секунды. 

Лучшие результаты гонщиков на зимних тестах тестов (с поправкой на шины)

Гонщик Команда Мотор Потенциальное время Отст. Шины Время
Finland Валттери Боттас

1:15.732

 

 1:15.732
Netherlands Макс Ферстаппен

1.15.819

 0,087 1:16.269
Canada Лэнс Стролл

1:16.268

 0,536 1:17.118
Australia Даниэль Риккардо

1:16.276

 0,544 1:16.276
Thailand Александр Элбон

1:16.350

 0,618 1:17.550
Monaco Шарль Леклер

1:16.360

 0,628 1:16.360
Spain Карлос Сайнс

1:16.370

 0,638 1:16.820
United Kingdom Льюис Хэмилтон

1:16.410

 0,678 1:16.410
France Эстебан Окон

1:16.433

 0,701

1:16.433
Russian Federation Даниил Квят

1:16.464

 0,734 1:16.914
France Ромен Грожан

1:16.587

 0,857 1:17.037
Mexico Серхио Перес

1:16.634

 0,902 1:16.634
United Kingdom Ландо Норрис

1:16.723

 0,991 1:17.573
Germany Себастьян Феттель

1:16.841

 1,109 1:16.841
United Kingdom Джордж Расселл

1:16.871

 1,139 1:16.871
Poland Роберт Кубица

1:16.942

 1,211 1:16.942
Denmark Кевин Магнуссен

1:17.045

 1,314 1:17.495
France Пьер Гасли

1:17.066

 1,335 1:17.066
Finland Кими Райкконен

1:17.091

 1,360 1:17.091
Canada Николя Латифи

1:17.313

 1,582 1:17.313
Italy Антонио Джовинацци

1:17.469

 1,738 1:17.469

В заключение добавим к подборке статистики из Барселоны, опубликованной прежде, еще несколько сводных таблиц по итогам тестов, которые наверняка будут интересны поклонникам Формулы 1. 

Лучшие круги пилотов на тестах 2020 года

Гонщик Команда Мотор Время и шины День Всего кругов
Finland Боттас

1.15.732

 3 437
Netherlands Ферстаппен

1.16.269

 6 414
Australia Риккардо

1.16.276

 6 367
Monaco Леклер

1.16.360

 6 442
United Kingdom Хэмилтон

1.16.410

 6 466
France Окон

1.16.433

 6 376
Mexico Перес

1.16.634

 6 441
Spain Сайнс

1.16.820

 6 446
Germany Феттель

1.16.841

 5 402
United Kingdom Расселл

1.16.871

 6 394
Russian Federation Квят

1.16.914

 6 399
Poland Кубица

1.16.942

 4 112
France Грожан

1.17.037

 6 399
France Гасли

1.17.066

 5 370
Finland Райкконен

1.17.091

 2 300
Canada Стролл

1.17.118

 5 341
Canada Латифи

1.17.313

 5 343
Italy Джовинацци

1.17.469

 3 323
Denmark Магнуссен

1.17.495

 6 250
Thailand Элбон

1.17.550

 4 366
United Kingdom Норрис

1.17.573

 4 356

Дистанция, пройденная на тестах командами и моторами, км

Команда Дистанция   Мотор Дистанция
Mercedes 4194   Mercedes 11223
Ferrari 3906 Ferrari 10311
McLaren 3705 Honda 7178
Racing Point 3626 Renault 7145
Red Bull 3617    
AlphaTauri 3561    
Renault 3440    
Alfa Romeo 3417    
Williams 3403    
Haas 2989    

Дистанция, пройденная на тестах командами и моторам, круги

Команда День 1 День 2 День 3 День 4 День 5 День 6 Всего

Гоночных дистанций

(66 кругов)
Mercedes 173 183 138 179 61 167 901 13,65
Ferrari 132 122 100 164 144 177 839 12,71
McLaren 161 137 125 102 112 159 796 12,06
R. Point 108 145 116 127 130 153 779 11,80
Red Bull 168 134 169 112 91 103 777 11,77
AlphaTauri 116 147 121 86 138 157 765 11,59
Renault 118 93 169 127 96 136 739 11,20
A. Romeo 138 134 152 104 91 115 734 11,12
Williams 136 116 72 106 158 143 731 11,08
Haas 104 158 52 107 110 111 642 9,73
Мотор (команды) День 1 День 2 День 3 День 4 День 5 День 6 Всего В среднем на команду

Гоночных дистанций

(66 кругов)
 Mercedes
(Mercedes/Racing Point/
Williams)		 417 444 326 412 349 463 2411 804 36,53
 Ferrari
(Ferrari/Haas/Alfa Romeo)		 374 414 304 375 345 403 2215 738 33,56
 Honda
(Red Bull/AlphaTauri)		 284 281 290 198 229 260 1542 771 23,36
 Renault
(Renault/McLaren)		 279 230 294 229 208 295 1535 767,5 23,26
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне II
Команды McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин , Toro Rosso В Магазин , Williams , Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин , Haas F1 Team , Renault F1 Team , Alfa Romeo , Racing Point
Автор Фабьен Гайяр

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