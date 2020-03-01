Анализ тестов: ждет ли Ferrari борьба в середине пелотона?
Мы изучили результаты шести дней, проведенных командами в Барселоне – сделав при этом поправки на те составы шин, которые использовали гонщики. Результаты говорят о возможности весьма существенных изменений в привычной расстановке сил
По итогам первой недели тестов Motorsport.com Россия уже готовил анализ темпа команд с поправкой на шины. Но уже после того, как тот материал был опубликован, Pirelli скорректировала данные по разнице в темпе между составами.
Во-первых, в 2020 году было увеличено минимальное давление в шинах – на 1,5 psi (около 0,1 атм) впереди и на 2 psi сзади. Кроме того, погодные условия тоже были не совсем такими, как 12 месяцев назад. В результате слики разной жесткости оказались несколько ближе по темпу.
В Pirelli еще раз уточнили данные уже по итогам второй тестовой недели, получив следующие цифры:
|Разница в скорости между составами шин, зимние тесты 2020 года:
|быстрее на 0,4-0,5 секунды
|быстрее на 0,3 секунды
|
быстрее на 0,4-0,5 секунды
Актуальных данных по самому жесткому составу С1 оказалось слишком мало, так как их почти не использовали. К счастью, все лучшие результаты были показаны на более мягкой резине.
Что же получилось в итоге? Во-первых, потенциальный пелотон-2020 выглядит крайне плотным: все десять команд уложились в 1,2 секунды от лучшего результата. Если такая картина сохранится по ходу сезона, то нас ждет упорная и непредсказуемая борьба за каждую позицию.
Во-вторых, Mercedes и Red Bull подтвердили статус главных фаворитов – с учетом корректировки лучшие результаты Валттери Боттаса и Макса Ферстаппена невероятно близки, между ними меньше одной десятой. Тут важно добавить, что рекордное время финна удержалось с первой недели, когда не было сильного ветра, влияние которого в паддоке оценили в несколько десятых.
Далее в протоколе расположилась плотная группа во главе с Racing Point и Renault. И лишь пятой по скорости стала Ferrari. Отставание от лидеров превысило шесть десятых.
По ходу зимних заездов соперники упрекали Скудерию в манипулировании режимами мотора, а в самой команде говорили о нехватке лошадиных сил и скорости на прямых. И к первому Гран При алые SF1000 наверняка прибавят в скорости. Однако пока все выглядит так, что главными конкурентами для Себастьяна Феттеля с Шарлем Леклером на какое-то время станут вовсе не гонщики Mercedes и Red Bull.
Читайте также:
В этой же плотной группе сразу за парой лидером мы находим McLaren, AlphaTauri и – с небольшим отставанием – Haas. Шесть команд с третьей по восьмую уместились в три с небольшим десятых. Это обещает яркие поединки за спинами фаворитов.
Замыкающими пока выглядят Williams и Alfa Romeo. Но даже в их случае отставание не кажется критическим – даже если учитывать все результаты всех гонщиков, замкнувший таблицу Антонио Джовинацци отстал от Боттаса на 1,7 секунды.
Лучшие результаты гонщиков на зимних тестах тестов (с поправкой на шины)
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Потенциальное время
|Отст.
|Шины
|Время
|Валттери Боттас
|
1:15.732
|–
|1:15.732
|Макс Ферстаппен
|
1.15.819
|0,087
|1:16.269
|Лэнс Стролл
|
1:16.268
|0,536
|1:17.118
|Даниэль Риккардо
|
1:16.276
|0,544
|1:16.276
|Александр Элбон
|
1:16.350
|0,618
|1:17.550
|Шарль Леклер
|
1:16.360
|0,628
|1:16.360
|Карлос Сайнс
|
1:16.370
|0,638
|1:16.820
|Льюис Хэмилтон
|
1:16.410
|0,678
|1:16.410
|Эстебан Окон
|
1:16.433
|0,701
|
|1:16.433
|Даниил Квят
|
1:16.464
|0,734
|1:16.914
|Ромен Грожан
|
1:16.587
|0,857
|1:17.037
|Серхио Перес
|
1:16.634
|0,902
|1:16.634
|Ландо Норрис
|
1:16.723
|0,991
|1:17.573
|Себастьян Феттель
|
1:16.841
|1,109
|1:16.841
|Джордж Расселл
|
1:16.871
|1,139
|1:16.871
|Роберт Кубица
|
1:16.942
|1,211
|1:16.942
|Кевин Магнуссен
|
1:17.045
|1,314
|1:17.495
|Пьер Гасли
|
1:17.066
|1,335
|1:17.066
|Кими Райкконен
|
1:17.091
|1,360
|1:17.091
|Николя Латифи
|
1:17.313
|1,582
|1:17.313
|Антонио Джовинацци
|
1:17.469
|1,738
|1:17.469
В заключение добавим к подборке статистики из Барселоны, опубликованной прежде, еще несколько сводных таблиц по итогам тестов, которые наверняка будут интересны поклонникам Формулы 1.
Лучшие круги пилотов на тестах 2020 года
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время и шины
|День
|Всего кругов
|Боттас
|
1.15.732
|3
|437
|Ферстаппен
|
1.16.269
|6
|414
|Риккардо
|
1.16.276
|6
|367
|Леклер
|
1.16.360
|6
|442
|Хэмилтон
|
1.16.410
|6
|466
|Окон
|
1.16.433
|6
|376
|Перес
|
1.16.634
|6
|441
|Сайнс
|
1.16.820
|6
|446
|Феттель
|
1.16.841
|5
|402
|Расселл
|
1.16.871
|6
|394
|Квят
|
1.16.914
|6
|399
|Кубица
|
1.16.942
|4
|112
|Грожан
|
1.17.037
|6
|399
|Гасли
|
1.17.066
|5
|370
|Райкконен
|
1.17.091
|2
|300
|Стролл
|
1.17.118
|5
|341
|Латифи
|
1.17.313
|5
|343
|Джовинацци
|
1.17.469
|3
|323
|Магнуссен
|
1.17.495
|6
|250
|Элбон
|
1.17.550
|4
|366
|Норрис
|
1.17.573
|4
|356
Дистанция, пройденная на тестах командами и моторами, км
|Команда
|Дистанция
|Мотор
|Дистанция
|Mercedes
|4194
|Mercedes
|11223
|Ferrari
|3906
|Ferrari
|10311
|McLaren
|3705
|Honda
|7178
|Racing Point
|3626
|Renault
|7145
|Red Bull
|3617
|AlphaTauri
|3561
|Renault
|3440
|Alfa Romeo
|3417
|Williams
|3403
|Haas
|2989
Дистанция, пройденная на тестах командами и моторам, круги
|Команда
|День 1
|День 2
|День 3
|День 4
|День 5
|День 6
|Всего
|
Гоночных дистанций
(66 кругов)
|Mercedes
|173
|183
|138
|179
|61
|167
|901
|13,65
|Ferrari
|132
|122
|100
|164
|144
|177
|839
|12,71
|McLaren
|161
|137
|125
|102
|112
|159
|796
|12,06
|R. Point
|108
|145
|116
|127
|130
|153
|779
|11,80
|Red Bull
|168
|134
|169
|112
|91
|103
|777
|11,77
|AlphaTauri
|116
|147
|121
|86
|138
|157
|765
|11,59
|Renault
|118
|93
|169
|127
|96
|136
|739
|11,20
|A. Romeo
|138
|134
|152
|104
|91
|115
|734
|11,12
|Williams
|136
|116
|72
|106
|158
|143
|731
|11,08
|Haas
|104
|158
|52
|107
|110
|111
|642
|9,73
|Мотор (команды)
|День 1
|День 2
|День 3
|День 4
|День 5
|День 6
|Всего
|В среднем на команду
|
Гоночных дистанций
(66 кругов)
| Mercedes
(Mercedes/Racing Point/
Williams)
|417
|444
|326
|412
|349
|463
|2411
|804
|36,53
| Ferrari
(Ferrari/Haas/Alfa Romeo)
|374
|414
|304
|375
|345
|403
|2215
|738
|33,56
| Honda
(Red Bull/AlphaTauri)
|284
|281
|290
|198
|229
|260
|1542
|771
|23,36
| Renault
(Renault/McLaren)
|279
|230
|294
|229
|208
|295
|1535
|767,5
|23,26
Предыдущая новость
Феттель не нашел причин для завершения карьеры
Следующая новость
Уэббер: Хэмилтон всем доставляет головную боль
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне II
|Команды
|McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин , Toro Rosso В Магазин , Williams , Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин , Haas F1 Team , Renault F1 Team , Alfa Romeo , Racing Point
|Автор
|Фабьен Гайяр
Анализ тестов: ждет ли Ferrari борьба в середине пелотона?
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Воскресенье, гонка
|
пн 1 дек.
вт 2 дек.
|
16:07
00:53
|
|Воскресная гонка
|
пн 1 дек.
вт 2 дек.
|
16:07
00:53
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- MotoGP
- WEC
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты
|
21 маяБилеты