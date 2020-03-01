Анализ тестов: ждет ли Ferrari борьба в середине пелотона?

По итогам первой недели тестов Motorsport.com Россия уже готовил анализ темпа команд с поправкой на шины. Но уже после того, как тот материал был опубликован, Pirelli скорректировала данные по разнице в темпе между составами.

Во-первых, в 2020 году было увеличено минимальное давление в шинах – на 1,5 psi (около 0,1 атм) впереди и на 2 psi сзади. Кроме того, погодные условия тоже были не совсем такими, как 12 месяцев назад. В результате слики разной жесткости оказались несколько ближе по темпу.

В Pirelli еще раз уточнили данные уже по итогам второй тестовой недели, получив следующие цифры:

Разница в скорости между составами шин, зимние тесты 2020 года: быстрее на 0,4-0,5 секунды быстрее на 0,3 секунды быстрее на 0,4-0,5 секунды Актуальных данных по самому жесткому составу С1 оказалось слишком мало, так как их почти не использовали. К счастью, все лучшие результаты были показаны на более мягкой резине. Что же получилось в итоге? Во-первых, потенциальный пелотон-2020 выглядит крайне плотным: все десять команд уложились в 1,2 секунды от лучшего результата. Если такая картина сохранится по ходу сезона, то нас ждет упорная и непредсказуемая борьба за каждую позицию. Во-вторых, Mercedes и Red Bull подтвердили статус главных фаворитов – с учетом корректировки лучшие результаты Валттери Боттаса и Макса Ферстаппена невероятно близки, между ними меньше одной десятой. Тут важно добавить, что рекордное время финна удержалось с первой недели, когда не было сильного ветра, влияние которого в паддоке оценили в несколько десятых. Далее в протоколе расположилась плотная группа во главе с Racing Point и Renault. И лишь пятой по скорости стала Ferrari. Отставание от лидеров превысило шесть десятых. По ходу зимних заездов соперники упрекали Скудерию в манипулировании режимами мотора, а в самой команде говорили о нехватке лошадиных сил и скорости на прямых. И к первому Гран При алые SF1000 наверняка прибавят в скорости. Однако пока все выглядит так, что главными конкурентами для Себастьяна Феттеля с Шарлем Леклером на какое-то время станут вовсе не гонщики Mercedes и Red Bull. Читайте также: Босс Ferrari назвал невозможной борьбу за победы на старте сезона

В этой же плотной группе сразу за парой лидером мы находим McLaren, AlphaTauri и – с небольшим отставанием – Haas. Шесть команд с третьей по восьмую уместились в три с небольшим десятых. Это обещает яркие поединки за спинами фаворитов.

Замыкающими пока выглядят Williams и Alfa Romeo. Но даже в их случае отставание не кажется критическим – даже если учитывать все результаты всех гонщиков, замкнувший таблицу Антонио Джовинацци отстал от Боттаса на 1,7 секунды.

Лучшие результаты гонщиков на зимних тестах тестов (с поправкой на шины)

Гонщик Команда Мотор Потенциальное время Отст. Шины Время Валттери Боттас 1:15.732 – 1:15.732 Макс Ферстаппен 1.15.819 0,087 1:16.269 Лэнс Стролл 1:16.268 0,536 1:17.118 Даниэль Риккардо 1:16.276 0,544 1:16.276 Александр Элбон 1:16.350 0,618 1:17.550 Шарль Леклер 1:16.360 0,628 1:16.360 Карлос Сайнс 1:16.370 0,638 1:16.820 Льюис Хэмилтон 1:16.410 0,678 1:16.410 Эстебан Окон 1:16.433 0,701 1:16.433 Даниил Квят 1:16.464 0,734 1:16.914 Ромен Грожан 1:16.587 0,857 1:17.037 Серхио Перес 1:16.634 0,902 1:16.634 Ландо Норрис 1:16.723 0,991 1:17.573 Себастьян Феттель 1:16.841 1,109 1:16.841 Джордж Расселл 1:16.871 1,139 1:16.871 Роберт Кубица 1:16.942 1,211 1:16.942 Кевин Магнуссен 1:17.045 1,314 1:17.495 Пьер Гасли 1:17.066 1,335 1:17.066 Кими Райкконен 1:17.091 1,360 1:17.091 Николя Латифи 1:17.313 1,582 1:17.313 Антонио Джовинацци 1:17.469 1,738 1:17.469

В заключение добавим к подборке статистики из Барселоны, опубликованной прежде, еще несколько сводных таблиц по итогам тестов, которые наверняка будут интересны поклонникам Формулы 1.

Лучшие круги пилотов на тестах 2020 года

Гонщик Команда Мотор Время и шины День Всего кругов Боттас 1.15.732 3 437 Ферстаппен 1.16.269 6 414 Риккардо 1.16.276 6 367 Леклер 1.16.360 6 442 Хэмилтон 1.16.410 6 466 Окон 1.16.433 6 376 Перес 1.16.634 6 441 Сайнс 1.16.820 6 446 Феттель 1.16.841 5 402 Расселл 1.16.871 6 394 Квят 1.16.914 6 399 Кубица 1.16.942 4 112 Грожан 1.17.037 6 399 Гасли 1.17.066 5 370 Райкконен 1.17.091 2 300 Стролл 1.17.118 5 341 Латифи 1.17.313 5 343 Джовинацци 1.17.469 3 323 Магнуссен 1.17.495 6 250 Элбон 1.17.550 4 366 Норрис 1.17.573 4 356

Дистанция, пройденная на тестах командами и моторами, км

Команда Дистанция Мотор Дистанция Mercedes 4194 Mercedes 11223 Ferrari 3906 Ferrari 10311 McLaren 3705 Honda 7178 Racing Point 3626 Renault 7145 Red Bull 3617 AlphaTauri 3561 Renault 3440 Alfa Romeo 3417 Williams 3403 Haas 2989

Дистанция, пройденная на тестах командами и моторам, круги

Команда День 1 День 2 День 3 День 4 День 5 День 6 Всего Гоночных дистанций (66 кругов) Mercedes 173 183 138 179 61 167 901 13,65 Ferrari 132 122 100 164 144 177 839 12,71 McLaren 161 137 125 102 112 159 796 12,06 R. Point 108 145 116 127 130 153 779 11,80 Red Bull 168 134 169 112 91 103 777 11,77 AlphaTauri 116 147 121 86 138 157 765 11,59 Renault 118 93 169 127 96 136 739 11,20 A. Romeo 138 134 152 104 91 115 734 11,12 Williams 136 116 72 106 158 143 731 11,08 Haas 104 158 52 107 110 111 642 9,73