Анализ тестов: Red Bull наступает на пятки Mercedes, а у Honda самый надежный мотор

Проведя три дня на трассе в Барселоне, команды Формулы 1 дали экспертам и болельщикам обильную пищу для размышлений. Первый и самый очевидный вывод в том, что машины стали гораздо быстрее. Год назад по итогам всех восьми тестовых дней лучшим оказалось время 1:16.221, показанное Себастьяном Феттелем. Сейчас Валттери Боттас снял с этого результата полсекунды.

Казалось бы, второй вывод – доминирование Mercedes. Тот же Боттас опередил Кими Райкконена из Alfa Roneo на 1,3 секунды, а другие соперники расположились и того дальше. Но тут важно помнить, что на тестах все работают по разным программам, в том числе на разных шинах.

Pirelli не публиковала официальных данных о разнице в темпе между составами. Но так как слики остались прошлогодними, для оценок вполне можно использовать информацию 2019 года. Тогда влияние шин на время круга было таким:

Разница между составами C1 и C2: 0,8 – 1,0 секунда

между C2 и C3: 0,7 с

между C3 и C4: 0,6 с

между C4 и C5: 0,6 с

С этими условиями итоговая таблица приобретает совершенно иной вид. Безусловно, считать ее полностью объективным отражением расстановки сил по-прежнему не стоит, но к реальности она несколько ближе.

Валттери Боттас, Mercedes AMG F1 W11 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images Александр Элбон, Red Bull Racing RB16 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Что же получается? Прежде всего, темп Алекса Элбона (он стал единственным, кто показал свой лучший результат на очень жестких шинах С2) позволяет говорить, что Red Bull Racing гораздо ближе к Mercedes, чем могло показаться. С учетом того, что Боттас проводил полноценную тренировку квалификационной попытки, а Элбон в тот момент был на длинной серии, потенциальный разрыв между двумя командами может оказаться даже меньше.

В секунду от Mercedes также попали Racing Point, Renault и McLaren, да и AlphaTauri очень близко. Следом – с седьмой по скорости машиной – идет Williams.

В замыкающих пока те, кто использует моторы Ferrari. При этом показатели самой Скудерии (и в особенности последний результат Себастьяна Феттеля) точно не являются репрезентативными. Немец потерял большую часть пятницы из-за отказа мотора, а его напарник Шарль Леклер ездил в начале тестов, когда условия были несколько хуже. Вдобавок итальянская команда провела первую неделю с базовой версией шасси, а ко второй подготовит большой пакет обновлений.

В любом случае все гонщики уложились в 1,8 секунды – кажется, предстоящий сезон может получиться не таким предсказуемым, как опасаются многие.

Лучшие результаты гонщиков в первую неделю тестов (с поправкой на шины)

Гонщик Команда Потенциальное время Отст. Шины Время Валттери Боттас 1:15.732 – 1:15.732 Александр Элбон 1:16.012 0.280 1:17.912 Серхио Перес 1:16.147 0.415 1.17.347 Макс Ферстаппен 1:16.316 0.584 1.17.516 Эстебан Окон 1:16.502 0.770 1.17.102 Льюис Хэмилтон 1:16.516 0.784 1.16.516 Карлос Сайнс 1:16.642 0.910 1:17.842 Лэнс Стролл 1:16.738 1.006 1.17.338 Даниил Квят 1:16.827 1.095 1:17.427 Джордж Расселл 1:16.968 1.236 1:18.168 Даниэль Риккардо 1:16.974 1.242 1:17.574 Шарль Леклер 1:17.089 1.357 1:18.289 Кими Райкконен 1:17.091 1.359 1:17.091 Ромен Грожан 1:17.180 1.448 1:18.380 Николя Латифи 1:17.182 1.450 1:18.382 Пьер Гасли 1:17.183 1.451 1:17.783 Роберт Кубица 1:17.186 1.454 1:18.386 Ландо Норрис 1:17.254 1.522 1:18.454 Кевин Магнуссен 1:17.266 1.534 1:18.466 Антонио Джовинацци 1:17.469 1.737 1:17.469 Себастьян Феттель 1:17.554 1.822 1:18.154

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Рекорд надежности

Еще один вывод, который легко можно упустить из вида при анализе результатов тестов – это надежность. Безусловно, максимальная пройденная дистанция осталась за силовыми установками Mercedes. Но важно учитывать, что эти 1187 кругов преодолели пилоты трех команд.

У Honda показатель скромнее – 855 кругов, но если перейти к относительным цифрам, то именно у японских силовых установок окажется самый большой пробег на каждую машину. Не менее примечательно, что Renault смогла превзойти Mercedes и Ferrari.

Дистанция, пройденная на тестах – моторы (в кругах)

Мотор (команды) День 1 День 2 День 3 Всего В среднем на команду Mercedes

(Mercedes/Racing Point/

Williams) 417 444 326 1187 396 Ferrari

(Ferrari/Haas/Alfa Romeo) 374 414 304 1092 364 Honda

(Red Bull/AlphaTauri) 284 281 290 855 427,5 Renault

(Renault/McLaren) 279 230 294 803 401,5

Если говорить о командах, то тут впереди Mercedes. И хотя чемпионам тоже не удалось полностью избежать проблем. на протяжении двух из трех дней именно за ними оставался рекорд по пройденной дистанции.

Также примечательно, что ни разу по ходу сессии ни одна команда не проехала менее 50 кругов за день, обычно же их оказывалось куда больше сотни. Если вспоминать, как проходили зимние сессии несколько лет назад, такую надежность можно назвать образцовой.

Однако никто не выглядит явным аутсайдером – даже замкнувшая общую таблицу Haas в четверг оставила позади 158 кругов. Рекорд же у Mercedes: в тот же день, сменив пилота во время обеденного перерыва, чемпионы мира проехали в общей сложности 183 круга – это без малого 1000 километров или три гоночных дистанции.

Дистанция, пройденная на тестах – команды (в кругах)