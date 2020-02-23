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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне I / Аналитика

Анализ тестов: Red Bull наступает на пятки Mercedes, а у Honda самый надежный мотор

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Анализ тестов: Red Bull наступает на пятки Mercedes, а у Honda самый надежный мотор
Автор:
Соавтор: Александр Кабановский
23 февр. 2020 г., 13:04

Мы изучили результаты прошедших в Барселоне заездов, сделав поправку на составы резины, которые гонщики использовали на лучших кругах. Результаты вышли неожиданными: в тройку лидеров попал Серхио Перес, а Себастьян Феттель переместился на последнее место

Проведя три дня на трассе в Барселоне, команды Формулы 1 дали экспертам и болельщикам обильную пищу для размышлений. Первый и самый очевидный вывод в том, что машины стали гораздо быстрее. Год назад по итогам всех восьми тестовых дней лучшим оказалось время 1:16.221, показанное Себастьяном Феттелем. Сейчас Валттери Боттас снял с этого результата полсекунды. 

Казалось бы, второй вывод – доминирование Mercedes. Тот же Боттас опередил Кими Райкконена из Alfa Roneo на 1,3 секунды, а другие соперники расположились и того дальше. Но тут важно помнить, что на тестах все работают по разным программам, в том числе на разных шинах. 

Pirelli не публиковала официальных данных о разнице в темпе между составами. Но так как слики остались прошлогодними, для оценок вполне можно использовать информацию 2019 года. Тогда влияние шин на время круга было таким:

Разница между составами C1 и C2: 0,8 – 1,0 секунда
между C2 и C3: 0,7 с
между C3 и C4: 0,6 с
между C4 и C5: 0,6 с

С этими условиями итоговая таблица приобретает совершенно иной вид. Безусловно, считать ее полностью объективным отражением расстановки сил по-прежнему не стоит, но к реальности она несколько ближе. 

Валттери Боттас, Mercedes AMG F1 W11

Валттери Боттас, Mercedes AMG F1 W11

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Александр Элбон, Red Bull Racing RB16

Александр Элбон, Red Bull Racing RB16

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Что же получается? Прежде всего, темп Алекса Элбона (он стал единственным, кто показал свой лучший результат на очень жестких шинах С2) позволяет говорить, что Red Bull Racing гораздо ближе к Mercedes, чем могло показаться. С учетом того, что Боттас проводил полноценную тренировку квалификационной попытки, а Элбон в тот момент был на длинной серии, потенциальный разрыв между двумя командами может оказаться даже меньше. 

В секунду от Mercedes также попали Racing Point, Renault и McLaren, да и AlphaTauri очень близко. Следом – с седьмой по скорости машиной – идет Williams.

В замыкающих пока те, кто использует моторы Ferrari. При этом показатели самой Скудерии (и в особенности последний результат Себастьяна Феттеля) точно не являются репрезентативными. Немец потерял большую часть пятницы из-за отказа мотора, а его напарник Шарль Леклер ездил в начале тестов, когда условия были несколько хуже. Вдобавок итальянская команда провела первую неделю с базовой версией шасси, а ко второй подготовит большой пакет обновлений. 

В любом случае все гонщики уложились в 1,8 секунды – кажется, предстоящий сезон может получиться не таким предсказуемым, как опасаются многие.

Лучшие результаты гонщиков в первую неделю тестов (с поправкой на шины)

Гонщик Команда Потенциальное время Отст. Шины Время
Finland Валттери Боттас 1:15.732 1:15.732
Thailand Александр Элбон 1:16.012 0.280 1:17.912
Mexico Серхио Перес 1:16.147 0.415 1.17.347
Netherlands Макс Ферстаппен 1:16.316 0.584 1.17.516
France Эстебан Окон 1:16.502 0.770 1.17.102
United Kingdom Льюис Хэмилтон 1:16.516 0.784 1.16.516
Spain Карлос Сайнс 1:16.642 0.910 1:17.842
Canada Лэнс Стролл 1:16.738 1.006 1.17.338
Russian Federation Даниил Квят 1:16.827 1.095 1:17.427
United Kingdom Джордж Расселл 1:16.968 1.236 1:18.168
Australia Даниэль Риккардо 1:16.974 1.242 1:17.574
Monaco Шарль Леклер 1:17.089 1.357 1:18.289
Finland Кими Райкконен 1:17.091 1.359 1:17.091
France Ромен Грожан 1:17.180 1.448   1:18.380
Canada Николя Латифи 1:17.182 1.450 1:18.382
France Пьер Гасли 1:17.183 1.451 1:17.783
Poland Роберт Кубица 1:17.186 1.454 1:18.386
United Kingdom Ландо Норрис 1:17.254 1.522 1:18.454
Denmark Кевин Магнуссен 1:17.266 1.534 1:18.466
Italy Антонио Джовинацци 1:17.469 1.737 1:17.469
Germany Себастьян Феттель 1:17.554 1.822 1:18.154 
Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Рекорд надежности

Еще один вывод, который легко можно упустить из вида при анализе результатов тестов – это надежность. Безусловно, максимальная пройденная дистанция осталась за силовыми установками Mercedes. Но важно учитывать, что эти 1187 кругов преодолели пилоты трех команд. 

У Honda показатель скромнее – 855 кругов, но если перейти к относительным цифрам, то именно у японских силовых установок окажется самый большой пробег на каждую машину. Не менее примечательно, что Renault смогла превзойти Mercedes и Ferrari.

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Дистанция, пройденная на тестах – моторы (в кругах)

Мотор (команды) День 1 День 2 День 3 Всего В среднем на команду
 Mercedes
(Mercedes/Racing Point/
Williams)		 417 444 326 1187 396
 Ferrari
(Ferrari/Haas/Alfa Romeo)		 374 414 304 1092 364
 Honda
(Red Bull/AlphaTauri)		 284 281 290 855 427,5
 Renault
(Renault/McLaren)		 279 230 294 803 401,5
 

Если говорить о командах, то тут впереди Mercedes. И хотя чемпионам тоже не удалось полностью избежать проблем. на протяжении двух из трех дней именно за ними оставался рекорд по пройденной дистанции. 

Также примечательно, что ни разу по ходу сессии ни одна команда не проехала менее 50 кругов за день, обычно же их оказывалось куда больше сотни. Если вспоминать, как проходили зимние сессии несколько лет назад, такую надежность можно назвать образцовой. 

Однако никто не выглядит явным аутсайдером – даже замкнувшая общую таблицу Haas в четверг оставила позади 158 кругов. Рекорд же у Mercedes: в тот же день, сменив пилота во время обеденного перерыва, чемпионы мира проехали в общей сложности 183 круга – это без малого 1000 километров или три гоночных дистанции.   

Дистанция, пройденная на тестах – команды (в кругах)

Команда День 1 День 2 День 3 Всего

Дистанций ГП

(66 кругов)
Mercedes 173 183 138 494 7,48
Red Bull 168 134 169 471 7,14
Alfa Romeo 138 134 152 424 6,42
McLaren 161 137 125 423 6,41
AlphaTauri 116 147 121 384 5,82
Renault 118 93 169 380 5,76
Racing Point 108 145 116 369 5,59
Ferrari 132 122 100 354 5,36
Williams 136 116 72 324 4,91
Haas 104 158 52 314 4,76
 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне I
Сессия Пятница
Местонахождение Каталунья
Пилоты Валттери Боттас В Магазин , Александр Элбон
Команды Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин
Автор Роберто Кинкеро

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