Анализ тестов: Red Bull наступает на пятки Mercedes, а у Honda самый надежный мотор
Мы изучили результаты прошедших в Барселоне заездов, сделав поправку на составы резины, которые гонщики использовали на лучших кругах. Результаты вышли неожиданными: в тройку лидеров попал Серхио Перес, а Себастьян Феттель переместился на последнее место
Проведя три дня на трассе в Барселоне, команды Формулы 1 дали экспертам и болельщикам обильную пищу для размышлений. Первый и самый очевидный вывод в том, что машины стали гораздо быстрее. Год назад по итогам всех восьми тестовых дней лучшим оказалось время 1:16.221, показанное Себастьяном Феттелем. Сейчас Валттери Боттас снял с этого результата полсекунды.
Казалось бы, второй вывод – доминирование Mercedes. Тот же Боттас опередил Кими Райкконена из Alfa Roneo на 1,3 секунды, а другие соперники расположились и того дальше. Но тут важно помнить, что на тестах все работают по разным программам, в том числе на разных шинах.
Pirelli не публиковала официальных данных о разнице в темпе между составами. Но так как слики остались прошлогодними, для оценок вполне можно использовать информацию 2019 года. Тогда влияние шин на время круга было таким:
Разница между составами C1 и C2: 0,8 – 1,0 секунда
между C2 и C3: 0,7 с
между C3 и C4: 0,6 с
между C4 и C5: 0,6 с
С этими условиями итоговая таблица приобретает совершенно иной вид. Безусловно, считать ее полностью объективным отражением расстановки сил по-прежнему не стоит, но к реальности она несколько ближе.
Валттери Боттас, Mercedes AMG F1 W11
Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Александр Элбон, Red Bull Racing RB16
Фото: Mark Sutton / Motorsport Images
Что же получается? Прежде всего, темп Алекса Элбона (он стал единственным, кто показал свой лучший результат на очень жестких шинах С2) позволяет говорить, что Red Bull Racing гораздо ближе к Mercedes, чем могло показаться. С учетом того, что Боттас проводил полноценную тренировку квалификационной попытки, а Элбон в тот момент был на длинной серии, потенциальный разрыв между двумя командами может оказаться даже меньше.
В секунду от Mercedes также попали Racing Point, Renault и McLaren, да и AlphaTauri очень близко. Следом – с седьмой по скорости машиной – идет Williams.
В замыкающих пока те, кто использует моторы Ferrari. При этом показатели самой Скудерии (и в особенности последний результат Себастьяна Феттеля) точно не являются репрезентативными. Немец потерял большую часть пятницы из-за отказа мотора, а его напарник Шарль Леклер ездил в начале тестов, когда условия были несколько хуже. Вдобавок итальянская команда провела первую неделю с базовой версией шасси, а ко второй подготовит большой пакет обновлений.
В любом случае все гонщики уложились в 1,8 секунды – кажется, предстоящий сезон может получиться не таким предсказуемым, как опасаются многие.
Лучшие результаты гонщиков в первую неделю тестов (с поправкой на шины)
|Гонщик
|Команда
|Потенциальное время
|Отст.
|Шины
|Время
|Валттери Боттас
|1:15.732
|–
|1:15.732
|Александр Элбон
|1:16.012
|0.280
|1:17.912
|Серхио Перес
|1:16.147
|0.415
|1.17.347
|Макс Ферстаппен
|1:16.316
|0.584
|1.17.516
|Эстебан Окон
|1:16.502
|0.770
|1.17.102
|Льюис Хэмилтон
|1:16.516
|0.784
|1.16.516
|Карлос Сайнс
|1:16.642
|0.910
|1:17.842
|Лэнс Стролл
|1:16.738
|1.006
|1.17.338
|Даниил Квят
|1:16.827
|1.095
|1:17.427
|Джордж Расселл
|1:16.968
|1.236
|1:18.168
|Даниэль Риккардо
|1:16.974
|1.242
|1:17.574
|Шарль Леклер
|1:17.089
|1.357
|1:18.289
|Кими Райкконен
|1:17.091
|1.359
|1:17.091
|Ромен Грожан
|1:17.180
|1.448
|1:18.380
|Николя Латифи
|1:17.182
|1.450
|1:18.382
|Пьер Гасли
|1:17.183
|1.451
|1:17.783
|Роберт Кубица
|1:17.186
|1.454
|1:18.386
|Ландо Норрис
|1:17.254
|1.522
|1:18.454
|Кевин Магнуссен
|1:17.266
|1.534
|1:18.466
|Антонио Джовинацци
|1:17.469
|1.737
|1:17.469
|Себастьян Феттель
|1:17.554
|1.822
|1:18.154
Даниил Квят, AlphaTauri AT01
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Рекорд надежности
Еще один вывод, который легко можно упустить из вида при анализе результатов тестов – это надежность. Безусловно, максимальная пройденная дистанция осталась за силовыми установками Mercedes. Но важно учитывать, что эти 1187 кругов преодолели пилоты трех команд.
У Honda показатель скромнее – 855 кругов, но если перейти к относительным цифрам, то именно у японских силовых установок окажется самый большой пробег на каждую машину. Не менее примечательно, что Renault смогла превзойти Mercedes и Ferrari.
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Дистанция, пройденная на тестах – моторы (в кругах)
|Мотор (команды)
|День 1
|День 2
|День 3
|Всего
|В среднем на команду
| Mercedes
(Mercedes/Racing Point/
Williams)
|417
|444
|326
|1187
|396
| Ferrari
(Ferrari/Haas/Alfa Romeo)
|374
|414
|304
|1092
|364
| Honda
(Red Bull/AlphaTauri)
|284
|281
|290
|855
|427,5
| Renault
(Renault/McLaren)
|279
|230
|294
|803
|401,5
Если говорить о командах, то тут впереди Mercedes. И хотя чемпионам тоже не удалось полностью избежать проблем. на протяжении двух из трех дней именно за ними оставался рекорд по пройденной дистанции.
Также примечательно, что ни разу по ходу сессии ни одна команда не проехала менее 50 кругов за день, обычно же их оказывалось куда больше сотни. Если вспоминать, как проходили зимние сессии несколько лет назад, такую надежность можно назвать образцовой.
Однако никто не выглядит явным аутсайдером – даже замкнувшая общую таблицу Haas в четверг оставила позади 158 кругов. Рекорд же у Mercedes: в тот же день, сменив пилота во время обеденного перерыва, чемпионы мира проехали в общей сложности 183 круга – это без малого 1000 километров или три гоночных дистанции.
Дистанция, пройденная на тестах – команды (в кругах)
|Команда
|День 1
|День 2
|День 3
|Всего
|
Дистанций ГП
(66 кругов)
|Mercedes
|173
|183
|138
|494
|7,48
|Red Bull
|168
|134
|169
|471
|7,14
|Alfa Romeo
|138
|134
|152
|424
|6,42
|McLaren
|161
|137
|125
|423
|6,41
|AlphaTauri
|116
|147
|121
|384
|5,82
|Renault
|118
|93
|169
|380
|5,76
|Racing Point
|108
|145
|116
|369
|5,59
|Ferrari
|132
|122
|100
|354
|5,36
|Williams
|136
|116
|72
|324
|4,91
|Haas
|104
|158
|52
|314
|4,76
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне I
|Сессия
|Пятница
|Местонахождение
|Каталунья
|Пилоты
|Валттери Боттас В Магазин , Александр Элбон
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин
|Автор
|Роберто Кинкеро
Анализ тестов: Red Bull наступает на пятки Mercedes, а у Honda самый надежный мотор
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