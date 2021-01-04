Анализ: так ли все просто с продлением контракта Хэмилтона?

Этой зимой в пелотоне Формулы 1 произошли значительные перестановки. Майская история с отказом Ferrari от продолжения сотрудничества с Себастьяном Феттелем и последовавшая за ней череда переходов до сих пор памятны болельщикам. Потом была интрига с составом Haas, AlphaTauri, Red Bull…

Но с Mercedes все было предельно просто и понятно после августовского объявления о новом контракте с Валттери Боттасом. Ведь даже в самых смелых прогнозах никто не отваживался предположить, что чемпионы мира могут отказаться от продолжения сотрудничества со своей главной звездой Льюисом Хэмилтоном.

Но вот наступил новый 2021 год – и состав участников предстоящего сезона Ф1 уже известен на 19/20. Единственной вакансией остается место лидера Mercedes. Формальной вакансией – написали бы мы еще недавно. Но теперь стоит признать, что не все настолько очевидно.

Обладатель семи титулов Сэр Льюис Хэмилтон сейчас является свободным агентом. Глава команды Тото Вольф недавно сказал, что готов отложить продление контракта хоть до начала тестов. Однако президент Daimler Ола Каллениус придерживается иной точки зрения. Он давит на Вольфа, чтобы поставить подписи под документом как можно скорее – намекая, что в противном случае усадит за руль черной машины Джорджа Расселла.

Тото настаивает, что не стоит подгонять Льюиса. Австриец, будучи талантливым менеджером – а значит, и психологом – прекрасно понимает, как эффективнее всего взаимодействовать со звездным пилотом.

Но сама ситуация, когда сильнейшая команда Ф1, носящая имя серьезного автопроизводителя, не может договориться с гонщиком, с которым одержала много десятков побед, выглядит по меньшей мере странно и едва ли приводит в восторг обе стороны.

Хэмилтон давно перерос статус просто лидера Формулы 1. Британский премьер Борис Джонсон недавно пошел на хитрость, чтобы удостоить Льюиса рыцарского звания, а концерн Mercedes сделал его лицом рекламной компании нового S-класса наряду со звездным теннисистом Роже Федерером и соул-певицей Алишей Киз.

Единственной причиной, которая просто объясняла бы задержку с контрактом, могло стать решение Хэмилтона завершить карьеру, как в конце 2016-го сделал Нико Росберг. Но сейчас уже ясно, что этот сценарий исключен. Слишком уж притягательна для британца возможность обойти Михаэля Шумахера по количеству побед в чемпионатах и стать безоговорочно лучшим в истории спорта.

В чем же тогда причина паузы? Есть веские основания говорить, что камнем преткновения стали зарплата гонщика, срок его контракта и желание получить больше возможностей для самостоятельного менеджмента в сторонних проектах. В отличие от подавляющего большинства соперников на трассах Гран При, для Льюиса жизнь не ограничивается Формулой 1. Мир моды, музыки и светских развлечений – а в последнее время и политики – все больше притягивает гонщика.

Вольф настаивает, что пара месяцев не является проблемой, и лучше потратить их, но согласовать все условия. Австриец в этой ситуации явно на стороне Льюиса. Их отношения уже давно вышли за грань чисто профессиональных. Гонщика и его босса связывают крепкая дружба и взаимное уважение.

Но Тото оказался между двух огней. Подход Хэмилтона не по душе больших боссам Mercedes, однако они настаивают на скорейшем подписании контракта. Причем не на любых условиях, а с рядом существенных ограничений.

Сам производитель сейчас не в самой простой финансовой ситуации. Каллениус запустил план коренного сокращения расходов – и не готов согласиться с тем, что в этот самый момент его звездный гонщик ожидает прибавки к зарплате.

Все, на что готовы в Mercedes, это 40 миллионов евро в год, бонус в 10% за победу в чемпионате мира и спорткар AMG One в качестве подарка. Мягко говоря, немало. Но Льюису важны не только деньги – но еще и срок соглашения. И едва ли не больше – те свободы, которые он получит.

Хэмилтон нацелен стать для Mercedes чем-то большим, чем просто гонщиком в Формуле 1. Он рассчитывает возглавить переход бренда к электрическим технологиям – подобно тому, как сейчас является движущей силой борьбы против дискриминации. Вспомним, что именно Льюис убедил компанию отказаться от фирменного исторического серебристого цвета своих машин Ф1 и перекрасить их в черный.

Влиятельность гонщика не вызывает сомнений, и ему важно установить отношения, которые продолжатся и после завершения карьеры, которое так или иначе не за горами.

Вольф, со своей стороны, сделал очень важный шаг, сумев изменить структуру собственности команды: Mercedes продала треть акций спонсору INEOS. Это значит, что влияние Штутгарта снизилось, а самого Тото, напротив, выросло.

Химический концерн в состоянии оплачивать повышенную зарплату Хэмилтона – что позволит снизить остроту вопроса для Каллениуса, хотя и сильно огорчит Джорджа Расселла.

Сейчас никто по-прежнему не готов себе представить, что Льюис и Mercedes прервут сотрудничество. Но факт в том, что переговоры застопорились. И пока ни одной из сторон не удается предложить такой вариант, который полностью устроил бы остальных.

Технически превосходство Mercedes в Ф1 не вызывает сомнений даже с учетом очевидного прогресса Red Bull в конце прошедшего сезона. Но в дело вступила большая политика. И с этой точки зрения есть ощущение, что сложная мозаика из множества мелких деталей пока не сложилась воедино.

Кому-то придется пойти на уступки. Нам же внезапно представилась возможность по ходу сонных зимних месяцев наблюдать за увлекательной историей противоборства титанов.