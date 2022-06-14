Анализ: сумел бы Леклер победить в Баку без отказа мотора?

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Поединки Макса Ферстаппена с Шарлем Леклером определяют лицо нынешнего чемпионата Ф1 – мало кто сомневается, что именно в споре лидеров двух топ-команд определится в итоге обладатель титула. Но бакинская дуэль гонщиков вышла до обидного короткой – надежды увидеть ее завершение растаяли вместе с сизым дымом из мотора машины монегаска.

Глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер отметил: «Досадно, что эта история осталась недосказанной. Наша машина была сегодня очень быстра. Думаю, разница в восемь или девять кругов между пит-стопами пилотов давала нам достаточное преимущество, чтобы рассчитывать на обгон [Леклера]».

В похожем ключе высказался и сам Макс. Но о подобных вещах легко рассуждать в сослагательном наклонении. Леклеру сыграла на руку остановка собственного напарника Карлоса Сайнса из-за отказа гидравлики, после чего судьи ввели режим VSC – и пилот Ferrari заехал на пит-стоп. Благодаря этому к моменту схода он опережал Red Bull уже 13 секунд. Не менее важно, что на каждом из восьми предыдущих кругов Шарль стабильно отыгрывал у соперников по 1,2 секунды.

Как рассказал глава Ferrari Маттиа Бинотто, команда отработала «очень четко»: Леклер нырнул в боксы практически сразу после введения режима VSC, что позволило сэкономить 10 секунд из-за ограничения скорости на трассе в этот момент. Стартовый комплект шин Medium монегаск сменил на свежий Hard.

Более того, чуть позже Перес и его инженер неверно поняли друг друга по радио, и гонщик заехал в боксы на том же круге, что и Ферстаппен. Даже если не упоминать заминку с обеими домкратами, из-за чего пит-стоп Серхио занял 5,4 секунды, в этот момент Red Bull лишилась возможности разделить тактику своих гонщиков для борьбы с Ferrari.

До этого, еще на старте, Леклер упустил преимущество поула, когда его колеса пробуксовали на первой передаче. Скорее всего, пилот наехал на «заплатку» в асфальте, которая начала плавиться под жарким солнцем. Но когда гонщики Red Bull провели свои пит-стопы, Шарль вернулся в лидеры.

Ему сыграла на руку рокировка Макса и Серхио – у последнего стали сдавать шины, которые гонщик переохладил во время VSC. Обмен позициями состоялся незадолго до остановки Red Bull в боксах и стоил голландцу еще около 0,5 секунды.

Ферстаппен получил свежий комплект Hard на 18-м круге. Небольшая задержка с одним из задних колес привела к тому, что общее время его пит-стопа составило 3,5 секунды. Теперь гонщику предстояло догонять Леклера, отыгрывая те самые 13 секунд. У него было два серьезных козыря: отличный темп RB18 в гоночной конфигурации и на девять кругов более свежая резина.

Но именно в этот момент за машиной Шарля потянулась струйка дыма…

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После старта Ферстаппен был быстрее Леклера – но не настолько, чтобы рассчитывать на обгон Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Пока оба соперника были на шинах Medium после старта, Макс имел преимущество в скорости, но не мог реализовать его. На восьми первых кругах до VSC (не считая стартового) среднее время круга у Ферстаппена составило 1:48.636. У Леклера эта величина оказалась близкой – 1:48.649.

Состав Hard (C3) в этот день выглядел оптимальным – это стало понятно очень быстро благодаря Даниэлю Риккардо, который на таких шинах прессинговал своего партнера по McLaren Ландо Норриса на Medium. Однако сравнивать темп Леклера с Ферстаппеном на резине с белой маркировкой сложнее: Макс перешел на нее, когда его машина была легче, а условия на трассе – лучше.

И все же, среднее время Шарля (за вычетом круга выезда из боксов и того круга, когда сгорел мотор), составило 1:48.164. По ходу этого небольшого отрезка, стремясь нарастить преимущество над Ферстаппеном, он проехал один из кругов за 1:47.531 – это был абсолютно лучший результат на тот момент гонки.

Макс, получив шины Hard, за то же число кругов после возвращения в гонку показал среднее время 1:47.669. Это на полсекунды лучше Ferrari.

Есть ощущение, что голландцу было по силам ехать даже быстрее. Время его кругов плавно опустилось с 1:48 с небольшим до 1:47,5, когда гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе аккуратно напомнил, что ситуация под контролем, и ни к чему особенно рисковать. Макс прекрасно все понял: да и как забыть, чем завершилась для него прошлогодняя гонка в Баку.

Правда, он не сразу замедлился, а начал переговоры по поводу желаемого темпа, который позволит поддерживать нужную температуру шин. Единственное, к чему привел этот компромисс – Макс не смог показать лучшее время круга, бонус достался Пересу.

После второй остановки на пит-лейне Ферстаппен стабильно поддерживал темп на уровне 1:46 – 1:47. Перед стартом расчеты Pirelli показывали, что оптимальной является схема с одним пит-стопом, но после самоустранения Ferrari в тактическом штабе Red Bull поменяли планы. Если бы не это, фактор износа шин сказался бы в гонке несравненно сильнее.

Бинотто уверял, что Леклер смог бы добраться до финиша на одном комплекте Hard.

«На жестком составе мы зафиксировали крайне слабый износ, – объяснил итальянец. – Если бы нам удалось сохранить те шины, это стало бы правильной тактикой. Понятно, что этот вопрос остался без ответа. Мы получим окончательные данные, которые и позволят ответить, как могла бы развиваться эта гонка. Но мы чувствовали, что очень сильны, особенно лидируя на жестких шинах. А Шарль был очень доволен поведением автомобиля».

Но если отталкиваться от среднего времени круга, то выходит, что под конец дистанции Ферстаппен догнал бы Леклера. Разумеется, обоим гонщикам пришлось бы разбираться с трафиком, а Максу было бы в погоне куда сложнее следить за своей резиной.

Но все же – они наверняка оказались бы рядом на финальном отрезке.

Ферстаппен и Хорнер уверены, что Макс в любом случае смог бы переиграть Леклера в гонке Фото: Red Bull Content Pool

И тут мы приходим к совершенно другому вопросу – он касается возможности обгона. В нынешнем сезоне у Макса с Шарлем уже были две яркие, острые и продолжительные дуэли с использованием DRS. Однако было это давно, в Бахрейне и Джидде. После этого два пилота больше не сходились в подобных поединках.

Да, можно вспомнить Майами и обгон Макса в концовке, но там, во-первых, ситуация была искусственно вызвана выездом машины безопасности, а во-вторых, Шарль не предпринял даже попытки контратаки.

Понятно, что лучшую возможность для обгона в Баку дает длинная прямая, где преследователю можно использовать DRS, и последующее торможение перед первым поворотом. В гонке Ферстаппен показал шестой результат в точке замера скорости – 325 км/ч. У Леклера было меньше возможностей проявить себя, он остался 18-м с 317 км/ч.

Сильным аргументом Шарля в умозрительном сражении стала бы способность мотора Ferrari выдавать хорошую мощность с малых оборотов. На разгоне после 16-го поворота пилот создавал бы себе небольшой, но критически важный отрыв. Но у Макса был ответ – компактный задок RB18 обеспечивает малое лобовое сопротивление, позволяя развивать хорошую максимальную скорость.

Потому, имея более свежие шины и отличный гоночный темп, в итоге Ферстаппен почти наверняка смог бы огорчить незадолго до финиша соперника на алой машине…

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Исход дуэли Ферстаппена с Леклером в Баку во многом решила бы работа DRS Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images