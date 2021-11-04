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Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Анализ: сохранит ли Red Bull прежнее преимущество в Мексике?

Автор:
, Журналист (Autosport)

На трассе имени Братьев Родригес в Мехико машина «Быков» в прежние годы была самой быстрой. Будет ли картина такой на этот раз?

Анализ: сохранит ли Red Bull прежнее преимущество в Мексике?

Лидер нынешнего сезона Ф1 Макс Ферстаппен выигрывал Гран При Мексики в 2017 и 2018 годах, а в сезоне-2019, когда Ф1 в последний раз приезжала в эту страну, стал победителем квалификации, но в гонке столкнулся с обоими пилотами Mercedes после чего финишировал лишь шестым.

Столь сильная форма команды на конкретной трассе имеет простую причину: Мехико находится в Кордильерах на высоте 2240 метров над уровнем моря. Плотность воздуха здесь ощутимо ниже, чем на других автодромах – и это прямо влияет на работу моторов.  

В абсолютных цифрах плотность воздуха на морском берегу составляет 1,225 кг/м3, тогда как в Мехико – только 0,96 кг/м3, то есть на 22% меньше. Это значит, что турбине приходится работать гораздо больше, чтобы наполнить цилиндры тем же количеством кислорода. 

Прежде Red Bull использовала силовые установки, которые по мощности уступали соперникам, однако именно в Мексике за счет более компактной турбины (сначала Renault, а в 2019-м уже Honda) картина становилась прямо противоположной. 

В последние годы японский производитель ощутимо улучшил свои моторы, причем в первую очередь именно за счет турбины. Технологии родственного подразделения HondaJet позволили добиться более эффективной подачи воздуха в цилиндры.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B

Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

HondaJet создает реактивные двигатели для авиации – они работают на большой высоте, где плотность воздуха еще меньше. Эти технологии должны очень помочь Red Bull в предстоящий уик-энд.

В прежние годы, когда на старт гонок Ф1 выходили машины как с турбированными, так и с «атмосферными» моторами, разница между ними в Мехико была просто колоссальной. Потеря в мощности для последних достигала 20%.

Скажем, в 1988 году лучшим из гонщиков, у кого не было турбины, в квалификации стал Алессандро Наннини на Benetton – поулу Айртона Сенны на McLaren он уступил 3,2 секунды.

Сейчас все моторы оснащены нагнетателями, но это не значит, что высота никак не скажется на расстановке сил. Важно помнить и о том, что на среднегорье из-за того же разреженного воздуха падает и лобовое сопротивление.

Хотя мексиканская трасса весьма быстрая, обычно здесь можно увидеть на машинах пакеты с высоким уровнем прижима. Дело в том, что прижимная сила тоже падает, потому приходится дополнительно «загружать» крылья и другие элементы.

Понятно, что аэродинамические потери равны для всех – но вот концепция Red Bull с «задранным задком» в Мексике не будет приносить таких потерь на прямых, как обычно. 

Учитывая все вышесказанное, можно ожидать, что именно RB16B будет самой быстрой машиной на предстоящем Гран При. Впрочем, нынешний сезон уже не раз показывал, как мало значат любые прогнозы…

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