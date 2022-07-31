Анализ: сохранит ли Mercedes субботнюю скорость в гонке?

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«Я попросил каждого сотрудника команды вспомнить все, что они делали в последние два часа до начала квалификации. Включая даже то, что они ели», – Тото Вольф имел полное право на шутки и хорошее настроение. После месяцев непрерывной борьбы его команде удалось-таки найти в машине скорость.

Поул Джорджа Расселла стал сенсацией как сам по себе, так и в свете предшествующих событий. Утром в тренировке, когда пилоты работали на мокрой трассе, темпа у Mercedes не было вовсе. Резина ни в какую не хотела прогреваться – и казалось, что в квалификации команде рассчитывать не на что.

Но прошло три часа, асфальт подсох – и Джордж открыл счет поулам в Формуле 1.

Джордж Расселл, Mercedes W13 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Форма Mercedes в нынешнем сезоне является величиной настолько переменчивой, что пилотам и инженерам пришлось радикально перестроить подход к работе с W13. Он более или менее прост: если машина не работает, надо что-то в ней поменять (что угодно – он настроек до целых деталей) и надеяться, что ситуация улучшится.

В команде полагают, что это позволяет им находить решение. Но сложность в том, что если условия меняются, все приходится начинать с самого начала. В этот раз Mercedes удалось предельно точно попасть в нужный диапазон параметров. Результат мог бы получиться еще более сенсационным, если бы у Льюиса Хэмилтона в решающий момент не отказала DRS.

Обладатель поула Джордж Расселл, Mercedes-AMG, президент FIA Мохаммед бин Сулайем Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Весьма примечательно, что Mercedes завоевала поул именно в тот момент, когда Формуле 1 пришлось перестраиваться с 55-градусного пятничного асфальта не куда более прохладный субботний (около +31), к тому же лишенный накатанного в тренировках слоя асфальтового «зацепа».

Но дело даже не в том, что наученные опытом прошедших Гран При инженеры из Брэкли смогли лучше своих коллег перестроиться к новой ситуации. Еще важнее, что субботние условия – в целом весьма нетипичные для Формулы 1 – как оказалось, отлично подошли капризной «беспонтонной» W13.

Более того, изменение состояния покрытия по ходу сессии также играло на руку Mercedes. Расселл внес свой вклад в общий успех – ощутив, что первый в карьере поул как никогда реален, гонщик собрался и в решающий момент не допустил ни единой ошибки.

«Результат Джорджа не стал для меня неожиданностью, – похвалил пилота Вольф. – Мы отлично знаем, что ему по силам, что он уже сделал и что сможет в будущем».

Обладатель поула Джордж Расселл, Mercedes-AMG, Шарль Леклер, Ferrari Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Сам пилот признал, что в его победе есть известная доля везения: «В Формуле 1 итоговый результат определяется множеством мелочей. Когда ты оказываешься в идеальном рабочем "окне", машина внезапно устремляется вперед. Именно так вышло сегодня. Когда я закончил свой круг, то просто не мог поверить показаниям дисплея – первая позиция.

Это было невероятное ощущение. Я рад за себя, но еще больше за команду, которая изо всех сил работала ради этого результата».

В нынешнем сезоне Mercedes постоянно преподносит сюрпризы. Вот только бывают они, в зависимости от условий и обстоятельств, как позитивными, так и прямо наоборот. Именно по этой причине так сложно предсказывать, что принесут 70 кругов гонки.

Пока погодные факторы складываются в воскресенье более или менее по сценарию предыдущего дня: утром прошел дождь, гонка Формулы 3 проходила на сыром асфальте, но затем полотно высохло. При этом температура чуть выше, чем накануне, но до пятничной жары еще далеко.

Какой можно сделать вывод? Надо признать, что анализировать в данном случае крайне сложно. Если W13 удержится в оптимальном «окне», команда вправе рассчитывать как минимум на подиум. Но если машина вновь резко изменит свое поведение за ночь – как уже не раз случалось по ходу чемпионата, – с этими надеждами можно будет попрощаться.