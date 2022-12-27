Анализ: сколько правды в слухах, будто Ferrari добавила мотору 30 л.с.
Реально ли в условиях полной заморозки регламента получить такую прибавку, о которой сообщили СМИ? Разбирался Франко Нуньес
Эту сплетню в середине декабря переписали друг у друга все гоночные СМИ (признаемся, и мы тоже). Поскольку немногим ранее Гюнтер Штайнер со слов Маттиа Бинотто назвал новый двигатель из Маранелло «бомбой», все выглядело более или менее логично.
Но давайте разберемся, реально ли в нынешних условиях, то есть исключительно за счет материалов и без изменения конструкции, найти такую прибавку. Ведь все силовые установки сейчас омологированы, менять в них что-то после марта 2022-го можно только в целях повышения надежности.
Говоря откровенно, если Скудерии и правда удалось сделать такой шаг вперед, о котором говорят, это неотвратимо вызовет серьезный интерес со стороны FIA и почти неизбежные обвинения в жульничестве от соперников.
Напомним, к старту сезона-22 в Маранелло разработали новый «супербыстрый» мотор с двухступенчатой системой поджига горючей смеси в цилиндрах. По сравнению с прежней моделью эта, получившая индекс 066/7, явно принесла улучшение и позволила выйти по эффективности на один уровень с Mercedes и Honda. Иди даже обойти их.
Маттиа Бинотто взял на себя смелость омологировать 066/7 в более мощной спецификации, хотя и знал, что надежность в этом случае станет слабым звеном. Бывший глава Ferrari хотел, используя правила FIA, добиться надежности в дальнейшем, путем последующих доработок.
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Расплатой за это стала череда сходов в первой половине сезона, после которой Скудерии пришлось переводить двигатели в менее агрессивный режим. Источники говорят, что потери, зафиксированные при этом на стенде, составили 15 л.с.
Однако куда интереснее другое: в действительности это снижение было уже вторым по счету. Еще до старта чемпионата в Маранелло приняли принципиальное решение изначально убрать 15 л.с. относительно максимальных возможностей силовой установки.
Что это значит? Как несложно убедиться, сложив 15 и 15, в какой-то момент по ходу чемпионата резерв мощности Ferrari действительно составлял 30 «лошадей». Вот только инженеры не сидели все это время, сложа руки.
Уже в финалу сезона в Абу-Даби путем работы с шасси и мотором команде удалось примерно вернуться на уровень Бахрейна – или даже оказаться чуть выше. Когда стало известно, что из-за перегрева разрушаются свечи зажигания, вместе с партнерами из Mahle была разработана новая версия. Свечи, как оказалось, формально не являются частью силовой установки, поэтому на них заморозка не распространяется.
Понятно, что к 2023 году эффективность силовых установок вновь вырастет. Но говорить про 30 л.с. уже не приходится. Данные со стенда показывают более скромную величину – примерно 15 л.с., то есть это тот самый запас, который был у 066/7 изначально.
Остается лишь правильно воспользоваться этой прибавкой и не допустить, чтобы алые машины вновь досрочно завершали гонку, окутанные сизым дымом из-под капота…
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